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Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de Imperial

Por Kori Suzuki / South Bay and Imperial Valley Reporter
Publicado en May 2, 2026 at 10:17 PM PDT
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¿Qué hace un supervisor del condado?

Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como estampillas o apoyo alimentario), Medi-Cal y el sistema de cuidado temporal (foster care). Sin embargo, el condado tiene control limitado sobre cómo se operan estos programas.

Donde sí tienen mucho más control directo es en las zonas no incorporadas del condado —es decir, las áreas que no forman parte de una ciudad—, que en lugares como Imperial County representan gran parte del territorio fuera de sus siete ciudades incorporadas.

Además, la Junta de Supervisores es la máxima autoridad en decisiones sobre uso de suelo. Esto incluye aprobar permisos, cambios de zonificación, modificaciones al plan general del condado, ajustes a ordenanzas y la adopción de versiones actualizadas de ese plan general.

¿Cuánto gana un supervisor del condado?

Para 2025, los supervisores del condado tienen salarios totales que van aproximadamente de $62,000 a $66,000 dólares al año.

Fuente: California State Controller

Distrito 1

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Los candidatos

Enrique "Kiki" Alvarado

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional: Alvarado es actualmente investigador criminal en la Oficina del Defensor Público del Condado de Imperial y anteriormente trabajó como oficial de libertad condicional del condado.
  • Principales prioridades:

    • Seguridad pública
    • Revitalización económica
    • Salud comunitaria

Jesus Eduardo Escobar

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional:
    Escobar es el actual supervisor del Distrito 1 y fue elegido en 2018. Anteriormente, formó parte del Concejo Municipal de Calexico. Trabajó como gerente bancario durante 16 años y actualmente se desempeña como agente aduanal de los Estados Unidos, según su página web del condado.
  • Principales prioridades:
  • Inversión en mejoras para el río New River
  • Reinversión en el centro de Calexico
  • Mejora de carreteras y puentes mantenidos por el condado en Calexico

Las problemáticas

Escobar, el supervisor en funciones, actualmente enfrenta acusaciones de haber acosado sexualmente a una subordinada durante varios años.

En una demanda presentada el año pasado contra Escobar y el condado, la ex secretaria de la Junta de Supervisores, Blanca Acosta, también alegó que Escobar hizo comentarios sexuales no deseados y la tocó en la cabeza, el rostro y el cuello sin su consentimiento. En una ocasión, según la denuncia, Escobar presuntamente la besó sin previo aviso en su oficina.

Acosta también afirma que funcionarios del condado sabían del acoso, pero no tomaron medidas para detenerlo. Por el contrario, asegura que hubo represalias en su contra: la pusieron en licencia administrativa y finalmente la despidieron en 2024.

KPBS pidió a los candidatos que respondieran a estas acusaciones contra el supervisor Escobar y que explicaran qué acciones tomarían, de ser electos, para prevenir el acoso sexual a nivel condado.

  • Alvarado calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” y dijo que merecen ser evaluadas en un proceso justo e imparcial. Señaló que, como supervisor, apoyaría el uso de auditores externos independientes para atender denuncias de acoso, implementaría capacitaciones obligatorias e interactivas para funcionarios electos y jefes de departamento, y fortalecería las políticas de protección a denunciantes.
  • Escobar niega categóricamente todas las acusaciones de Acosta. Afirmó que seguiría combatiendo en los tribunales lo que calificó de acusaciones «frívolas» y «maliciosas». Escobar no respondió a la pregunta de KPBS sobre qué medidas tomaría para prevenir el acoso sexual en el gobierno del condado.

Distrito 5

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Los candidatos

John Hawk

  • Partido: Republicano
  • Trayectoria profesional:Hawk es actualmente supervisor del condado de Imperial. Fue elegido en 2022. También recibe ingresos de dos empresas familiares, Horizon Farms y Alamo Equipment, ambas valoradas en más de un millón de dólares.
  • Principales prioridades:

    • Infraestructura
    • Empleos
    • Parques públicos

Patricia "Patty" Lizarraga

  • Partido: Demócrata
  • Trayectoria profesional: Lizarraga trabajó en el Departamento de Auditoría y Control del Condado de Imperial durante 25 años y se jubiló a principios de este año.
  • Principales prioridades:

    • Seguridad pública y control animal
    • Desarrollo económico
    • Rendición de cuentas y gestión fiscal

Las problemáticas

Desde el año pasado, el condado de Imperial ha sido escenario de un intenso debate sobre un megaproyecto de centros de datos propuesto por la empresa Imperial Valley Computer Manufacturing (IVCM), con sede en Huntington Beach.

KPBS preguntó a los candidatos si apoyan este desarrollo y, en general, la instalación de centros de datos en el Valle Imperial.

  • Hawk recientemente votó a favor de aprobar la fusión de parcelas clave para el proyecto y defendió su voto ante KPBS. Afirmó que, a título personal, le gustaría verlo en otra ubicación, pero que, como supervisor, debía «respetar el uso permitido en una zona industrial». Hawk añadió que apoya la instalación de centros de datos en la zona de Lithium Valley, en los alrededores del mar de Salton, donde podrían abastecerse de energía geotérmica.
  • Lizarraga dijo que apoya un “desarrollo económico responsable”, incluyendo centros de datos. Sin embargo, señaló que la población merece “total transparencia”, lo que implica una evaluación ambiental completa y respuestas claras sobre el uso de agua, la demanda de energía y los impactos en la comunidad.

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Politics Política y eleccionesImperial County
Kori Suzuki
Kori Suzuki covers South San Diego County and the Imperial Valley for KPBS. He reports on the decisions of local government officials with a particular focus on environmental issues, housing affordability, and race and identity. He is especially drawn to stories that show how we are all complicated and multidimensional.
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