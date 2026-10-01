Conoce a los candidatos para la Junta de Supervisores del Condado de Imperial

¿Qué hace un supervisor del condado?
Los supervisores del condado son funcionarios electos que supervisan el gobierno del condado, el cual se encarga de administrar programas sociales financiados por el estado y el gobierno federal, como CalFresh (mejor conocido como estampillas o apoyo alimentario), Medi-Cal y el sistema de cuidado temporal (foster care). Sin embargo, el condado tiene control limitado sobre cómo se operan estos programas.
Donde sí tienen mucho más control directo es en las zonas no incorporadas del condado —es decir, las áreas que no forman parte de una ciudad—, que en lugares como Imperial County representan gran parte del territorio fuera de sus siete ciudades incorporadas.
Además, la Junta de Supervisores es la máxima autoridad en decisiones sobre uso de suelo. Esto incluye aprobar permisos, cambios de zonificación, modificaciones al plan general del condado, ajustes a ordenanzas y la adopción de versiones actualizadas de ese plan general.
¿Cuánto gana un supervisor del condado?
Para 2025, los supervisores del condado tienen salarios totales que van aproximadamente de $62,000 a $66,000 dólares al año.
Fuente: California State Controller
Distrito 1
Los candidatos
Enrique "Kiki" Alvarado
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Alvarado es actualmente investigador criminal en la Oficina del Defensor Público del Condado de Imperial y anteriormente trabajó como oficial de libertad condicional del condado.
- Principales prioridades:
- Seguridad pública
- Revitalización económica
- Salud comunitaria
- Imperial County Deputy Sheriffs’ Association
- Imperial County District Attorney Investigators Association
- Calexico Police Officers’ Association
Puedes consultar personalmente los informes más recientes a través del portal de las elecciones primarias del condado de Imperial.
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Jesus Eduardo Escobar
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional:
Escobar es el actual supervisor del Distrito 1 y fue elegido en 2018. Anteriormente, formó parte del Concejo Municipal de Calexico. Trabajó como gerente bancario durante 16 años y actualmente se desempeña como agente aduanal de los Estados Unidos, según su página web del condado.
- Principales prioridades:
- Inversión en mejoras para el río New River
- Reinversión en el centro de Calexico
- Mejora de carreteras y puentes mantenidos por el condado en Calexico
- Partido Demócrata del Condado de Imperial
- Asociación de Bomberos del Condado de Imperial
- Sheriff del Condado de Imperial, Fred Miramontes
Puedes consultar personalmente los informes más recientes a través del portal de las elecciones primarias del condado de Imperial.
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Las problemáticas
En una demanda presentada el año pasado contra Escobar y el condado, la ex secretaria de la Junta de Supervisores, Blanca Acosta, también alegó que Escobar hizo comentarios sexuales no deseados y la tocó en la cabeza, el rostro y el cuello sin su consentimiento. En una ocasión, según la denuncia, Escobar presuntamente la besó sin previo aviso en su oficina.
Acosta también afirma que funcionarios del condado sabían del acoso, pero no tomaron medidas para detenerlo. Por el contrario, asegura que hubo represalias en su contra: la pusieron en licencia administrativa y finalmente la despidieron en 2024.
KPBS pidió a los candidatos que respondieran a estas acusaciones contra el supervisor Escobar y que explicaran qué acciones tomarían, de ser electos, para prevenir el acoso sexual a nivel condado.
- Alvarado calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes” y dijo que merecen ser evaluadas en un proceso justo e imparcial. Señaló que, como supervisor, apoyaría el uso de auditores externos independientes para atender denuncias de acoso, implementaría capacitaciones obligatorias e interactivas para funcionarios electos y jefes de departamento, y fortalecería las políticas de protección a denunciantes.
- Escobar niega categóricamente todas las acusaciones de Acosta. Afirmó que seguiría combatiendo en los tribunales lo que calificó de acusaciones «frívolas» y «maliciosas». Escobar no respondió a la pregunta de KPBS sobre qué medidas tomaría para prevenir el acoso sexual en el gobierno del condado.
Escobar, el supervisor en funciones, votó recientemente a favor de aprobar una fusión de terrenos clave para el proyecto. KPBS pidió a los candidatos que compartieran si apoyan este proyecto en particular y, en general, el desarrollo de centros de datos en el Valle Imperial.
- Alvarado dijo que se opondría al centro de datos de IVCM por su cercanía a viviendas y a una escuela primaria, así como por la rapidez con la que el condado ha avanzado las aprobaciones y el posible impacto en la infraestructura de servicios públicos. Señaló que sí apoyaría otros proyectos de centros de datos siempre y cuando pasen por revisiones ambientales, involucren a la comunidad y establezcan acuerdos vinculantes de beneficios comunitarios. “Necesitamos industria que sirva al Valle Imperial, no que solo lo use”, dijo.
- Escobar tras haber votado a favor de la fusión de parcelas, ha cambiado de postura respecto al desarrollo del centro de datos. Ahora afirma que el proyecto plantea «numerosas señales de alerta», entre ellas las relativas al consumo de energía, las necesidades de agua y los posibles accidentes industriales. Escobar ha solicitado a la Junta de Supervisores que considere convocar una elección especial para que los votantes del condado de Imperial tengan la posibilidad de prohibir los centros de datos en terrenos del condado.
En el condado de Imperial, donde se registran regularmente las tasas de desempleo más altas de California, es difícil encontrar empleos bien remunerados con buenas prestaciones y estabilidad laboral. KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a empleos bien pagados.
- Alvarado afirmó que se centraría en ampliar los programas de formación profesional y aprendizaje para la extracción de litio y energías renovables mediante alianzas con Imperial Valley College y la Universidad Estatal de San Diego. También indicó que impulsaría una ordenanza que priorizara la contratación local en los proyectos de infraestructura financiados por el condado.
- Escobar dijo estar a favor de introducir una economía más industrial junto al sector agrícola del Valle. Manifestó su apoyo a los empleos sostenibles y al crecimiento profesional, pero no detalló las medidas concretas que adoptaría como supervisor.
Como gran parte de California, el condado de Imperial ha visto un aumento pronunciado en el costo de rentar o comprar una vivienda en los últimos años. El número de personas en situación de calle también ha crecido significativamente en la última década, aunque ha tenido algunas variaciones en años recientes.
KPBS preguntó a los candidatos cuáles son sus planes para atender la escasez de vivienda y la falta de vivienda.
- Alvarado dijo que fortalecería la colaboración del condado con el Imperial Valley Continuum of Care, la organización regional que atiende la falta de vivienda, así como con grupos locales como Brown Bag Coalition. También señaló que impulsaría agilizar los permisos para viviendas multifamiliares asequibles y buscar subvenciones estatales como Project Homekey para convertir propiedades subutilizadas en vivienda.
- Escobar dijo que quería crear una asociación público-privada para abordar la falta de vivienda y la seguridad pública en el centro de Calexico. Atribuyó la situación a los recortes presupuestarios que transfirieron la responsabilidad de los hospitales psiquiátricos del gobierno federal al estatal.
El condado de Imperial es uno de los muchos condados de Estados Unidos con escasez de atención médica adecuada. En particular, la región carece de suficientes médicos de atención primaria y camas de hospital, según un estudio de 2021 de la empresa de precios de medicamentos recetados GoodRX.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a la atención médica.
- Alvarado afirmó que se centraría en ampliar las clínicas de salud comunitarias y en restablecer una sala de emergencias permanente y confiable en Calexico. Añadió que también impulsaría un aumento en la financiación del condado para unidades móviles de salud y utilizaría programas de incentivos regionales para atraer a más profesionales médicos especializados.
- Escobar destacó su apoyo a un proyecto de ley estatal que creó el Distrito de Salud Regional de Imperial Valley, al tiempo que criticaba la medida fiscal local que lo financia por imponer —según sus palabras— una carga adicional a los residentes de Brawley y Calexico. No detalló las medidas concretas que adoptaría para mejorar el acceso a la atención médica en caso de ser reelegido.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para abordar la contaminación del aire y mejorar su calidad.
- Alvarado afirmó que buscaría activamente financiación estatal y federal para pavimentar caminos sin pavimentar e instalar sistemas avanzados de filtración de aire en las escuelas locales. Añadió que también intentaría colaborar estrechamente con el Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial para hacer cumplir las normas ambientales estrictas para proyectos industriales a gran escala.
- Escobar dijo que consideraría exigir análisis ambientales exhaustivos para todos los grandes proyectos de desarrollo cuyos efectos en la calidad del aire se desconocen. También señaló que evaluaría limitar o eliminar los días permitidos para la quema de campos agrícolas y que continuaría con las labores de difusión sobre la aplicación de las normas relativas a dicha práctica en el Valle de Mexicali. Asimismo, Escobar indicó que buscaría fomentar el uso de mejores tecnologías para la supresión de polvo.
El condado de Imperial alberga el Centro Regional de Detención de Imperial, una de las siete instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. El centro tiene un historial de violaciones a las propias normas sanitarias del ICE. Desde que la administración Trump asumió el cargo, dos inmigrantes han fallecido tras sufrir problemas de salud en el centro.
California ha otorgado a los funcionarios del condado la autoridad para inspeccionar los centros de detención del ICE. Hasta el momento, los supervisores y funcionarios de salud del condado de Imperial no han hecho uso de dicha facultad, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.
KPBS preguntó a los candidatos cómo abordarían el tema del Centro Regional de Detención de Imperial y si ejercerían su autoridad para inspeccionar las instalaciones.
- Alvarado calificó las muertes como "una grave preocupación que exige transparencia". Afirmó que no esperaría más quejas, sino que solicitaría a la Junta de Supervisores que ordenara a los funcionarios de salud del condado realizar visitas periódicas y sin previo aviso al centro de detención. "Debemos garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus legal, sean tratadas con la dignidad humana básica y tengan acceso a atención médica adecuada", escribió.
- Escobar criticó «múltiples problemas» relacionados con el Centro de Detención Regional de Imperial, incluido un acuerdo sobre el impuesto a la propiedad —revelado este año por KPBS— que le costó al condado 6 millones de dólares en ingresos fiscales. No detalló las medidas concretas que adoptaría ni respondió a la pregunta de KPBS sobre si ejercería las facultades de inspección del condado.
Distrito 5
Los candidatos
John Hawk
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional:Hawk es actualmente supervisor del condado de Imperial. Fue elegido en 2022. También recibe ingresos de dos empresas familiares, Horizon Farms y Alamo Equipment, ambas valoradas en más de un millón de dólares.
- Principales prioridades:
- Infraestructura
- Empleos
- Parques públicos
- Fred Miramontes, Sheriff del condado de Imperial
- Mike Pacheco, Alcalde de Holtville
- Supervisor jubilado del distrito 5 Ray Castillo
Algunos informes de campaña no estaban disponibles al momento de redactar esta explicación. Sin embargo, puede consultar los informes más recientes a través del portal de elecciones primarias del condado de Imperial.
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Patricia "Patty" Lizarraga
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Lizarraga trabajó en el Departamento de Auditoría y Control del Condado de Imperial durante 25 años y se jubiló a principios de este año.
- Principales prioridades:
- Seguridad pública y control animal
- Desarrollo económico
- Rendición de cuentas y gestión fiscal
- Jack Terrazas, exsupervisor del condado por el Distrito 2
- Norma Jauregui, exalcaldesa de Brawley
Cómo encontrar la información:
- Entra al portal y selecciona “Search by ballot item” en el menú de la columna izquierda.
- Elige “Election Type: Primary” y “Election Date: 6/2/2026”. En el menú desplegable de “Ballot Item”, selecciona la contienda que te interese (por ejemplo, Junta de Supervisores, Distrito 4).
- Haz clic en una campaña para ver sus reportes.
- Busca el Formulario 460 más reciente (asegúrate de que no sea de años anteriores a 2025).
- Revisa con atención las fechas en la parte superior donde dice “Statement covers period” para confirmar que sea el periodo más actualizado.
- Consulta la Línea 5, Columna B en la página de resumen para ver el total acumulado en el año (“Calendar Year to Date”). Esto combina automáticamente las contribuciones de meses anteriores.
- Ve a la Sección A (Schedule A) para ver los nombres de donantes y otros detalles.
Las problemáticas
KPBS preguntó a los candidatos si apoyan este desarrollo y, en general, la instalación de centros de datos en el Valle Imperial.
- Hawk recientemente votó a favor de aprobar la fusión de parcelas clave para el proyecto y defendió su voto ante KPBS. Afirmó que, a título personal, le gustaría verlo en otra ubicación, pero que, como supervisor, debía «respetar el uso permitido en una zona industrial». Hawk añadió que apoya la instalación de centros de datos en la zona de Lithium Valley, en los alrededores del mar de Salton, donde podrían abastecerse de energía geotérmica.
- Lizarraga dijo que apoya un “desarrollo económico responsable”, incluyendo centros de datos. Sin embargo, señaló que la población merece “total transparencia”, lo que implica una evaluación ambiental completa y respuestas claras sobre el uso de agua, la demanda de energía y los impactos en la comunidad.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a empleos bien pagados.
- Hawk afirmó que consideraba los proyectos Lithium Valley y Gateway Port of Entry como futuras fuentes de empleo. Mencionó los programas de capacitación laboral del Imperial Valley College y la Universidad Estatal de San Diego.
- Lizarraga declaró que impulsaría programas de capacitación laboral en energías renovables, logística y atención médica. Añadió que apoya la ampliación de las alianzas con universidades locales y agencias de empleo, y que presionaría a las empresas que reciben apoyo público para que se comprometan a pagar salarios justos y a contratar personal local.
KPBS preguntó a los candidatos cuáles son sus planes para atender la escasez de vivienda y la falta de vivienda.
- Hawk dijo que el Departamento de Salud Conductual del condado está levantando datos sobre la población sin hogar y tratando de reubicar a las personas en albergues “conforme hay espacios disponibles”.
- Lizarraga señaló que se enfocaría en ampliar las alianzas con ciudades, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales para incrementar el acceso a vivienda transitoria y de apoyo. También dijo que impulsaría una mayor supervisión de los programas del condado y la agilización de permisos para vivienda asequible.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para mejorar el acceso a la atención médica.
- Hawk mencionó el nuevo Distrito de Atención Médica del Valle Imperial, que se encuentra en la fase final de la fusión del Hospital Pioneers Memorial en Brawley con el Hospital Regional de El Centro.
- Lizarraga afirmó que planea mejorar la colaboración entre el condado, las clínicas locales y los proveedores de atención médica regionales, con especial atención a la atención primaria, los servicios de salud mental y la atención preventiva. También expresó su apoyo al aumento de los servicios de salud móviles para las zonas rurales y los barrios desatendidos.
KPBS preguntó a los candidatos qué medidas tomarían para abordar la contaminación del aire y mejorar su calidad.
- Hawk destacó el trabajo de monitoreo del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Imperial en todo el valle, particularmente en la cuenca atmosférica de Mexicali.
- Lizarraga afirmó que abogaría por un monitoreo más riguroso de los estándares de calidad del aire, junto con informes y cumplimiento más transparentes. Apoyaría más alianzas para la mitigación del polvo, proyectos de energía limpia y programas de salud comunitaria. También indicó que buscaría prevenir más proyectos industriales en vecindarios contaminados.
El condado de Imperial alberga el Centro Regional de Detención de Imperial, una de las siete instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. El centro tiene antecedentes de incumplir los propios estándares de salud de ICE. Desde que inició la administración Trump, dos inmigrantes han muerto tras presentar problemas de salud en estas instalaciones.
California ha otorgado a las autoridades del condado la facultad de inspeccionar los centros de detención de ICE. Hasta ahora, los supervisores y autoridades de salud del condado de Imperial no han ejercido ese poder, según organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
KPBS preguntó a los candidatos cómo se relacionarían con el Centro Regional de Detención de Imperial y si utilizarían su autoridad para inspeccionarlo.
- Hawk dijo que las dos muertes relacionadas con el centro “están bajo investigación en este momento” y declinó hacer más comentarios. Sin embargo, señaló que los supervisores “sí visitarían el centro para realizar inspecciones”.
- Lizarraga dijo que apoyaría el uso de la autoridad de supervisión del condado para solicitar información al centro de detención, revisar las condiciones y abogar por la seguridad y el bienestar de las personas detenidas. También señaló que buscaría colaborar más con organizaciones comunitarias y defensores legales.