Conoce a los candidatos a Superintendente de Instrucción Pública

¿Qué hace un superintendente de instrucción pública?

Los distritos escolares locales de California controlan en gran medida sus propios presupuestos y las decisiones sobre los planes de estudio, lo que deja al superintendente estatal con una autoridad limitada. El superintendente tendrá aún menos poder en virtud de una nueva ley que transfiere la autoridad a la oficina del gobernador. A partir de 2027, un «comisionado de educación» designado por el gobernador dirigirá el Departamento de Educación y muchas de las funciones del superintendente se transferirán a la junta escolar estatal. Aun así, el nuevo superintendente contará con una plataforma a nivel estatal para promover políticas que afectan a casi 6 millones de estudiantes de escuelas públicas. El cargo es no partidista.