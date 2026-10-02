Conoce a los candidatos a Superintendente de Instrucción Pública

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¿Qué hace un superintendente de instrucción pública?
Los distritos escolares locales de California controlan en gran medida sus propios presupuestos y las decisiones sobre los planes de estudio, lo que deja al superintendente estatal con una autoridad limitada. El superintendente tendrá aún menos poder en virtud de una nueva ley que transfiere la autoridad a la oficina del gobernador. A partir de 2027, un «comisionado de educación» designado por el gobernador dirigirá el Departamento de Educación y muchas de las funciones del superintendente se transferirán a la junta escolar estatal. Aun así, el nuevo superintendente contará con una plataforma a nivel estatal para promover políticas que afectan a casi 6 millones de estudiantes de escuelas públicas. El cargo es no partidista.
Los candidatos
Richard Barrera
Trayectoria profesional: Asesor del Superintendente Estatal
Barrera, presidente de la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de San Diego, era poco conocido fuera de San Diego hasta que se ganó el respaldo de la poderosa Asociación de Maestros de California. Como alguien ajeno a los círculos de Sacramento, afirma que puede aportar una perspectiva nueva al cargo, centrándose en aumentar la financiación escolar, la educación infantil y facilitar el camino para convertirse en maestro.
- Asociación de Maestros de California
- Trabajadores Domésticos de California
- Defensores de las escuelas autónomas de California
Sonja Shaw
Trayectoria profesional: Presidenta de distrito escolar
Shaw, presidenta de la Junta Escolar de Chino Valley, se ha mostrado abiertamente en contra de las medidas de protección para los estudiantes transgénero. Saltó a los titulares en 2023 cuando presidió una reunión de la junta escolar en la que el superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, fue escoltado fuera de la sala durante un debate sobre los derechos de los estudiantes transgénero. Shaw también aboga por alejarse de las “ideologías radicales” en las aulas y por volver a los fundamentos académicos.
- Partido Republicano de California
- Moms for Liberty
- Asociación de Rifles y Pistolas de California