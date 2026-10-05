Conoce a los candidatos para el Senado de California

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¿Qué hace un senador estatal?
- Representa a sus electores, realizando reuniones en su distrito y manteniéndose al tanto de sus prioridades.
- Participa en algunos de los 22 comités permanentes, seis subcomités o comités conjuntos, enfocados en temas como trabajo, salud y medio ambiente.
- Puede presentar hasta 40 iniciativas de ley por cada periodo legislativo de dos años, además de propuestas específicas dentro del presupuesto.
Fuente: CalMatters
¿Cuánto gana un senador estatal?
Hasta 2025, los senadores estatales recibían un salario de $132,703 dólares al año, además de $236 diarios para gastos cuando el Congreso está en sesión.
También reciben un reembolso por kilometraje de 70 centavos por milla.
Los líderes de partido perciben un salario más alto.
Distrito 18: Condado Sur e Imperial Valley
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Los candidatos
Art Hodges III
Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Pastor principal de la Iglesia Pentecostal de South Bay y superintendente de las Iglesias Pentecostales Unidas Internacionales del Sur de California.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Pastor principal de la Iglesia Pentecostal de South Bay y superintendente de las Iglesias Pentecostales Unidas Internacionales del Sur de California.
Principales prioridades:
- Costo de vida y crisis de vivienda
- Exceso de poder y regulación gubernamental
- Educación e adoctrinamiento
- Senador Brian Jones
- Senador Shannon Grove
- Senador Mike Morrell (Ret)
- Partido Republicano de San Bernardino/ Condados de Imperial
Steve Padilla
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Senador estatal en funciones por el Distrito 18 | Cargos anteriores: Presidente de la Comisión Costera de California, Detective de Policía, Alcalde de Chula Vista.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Senador estatal en funciones por el Distrito 18 | Cargos anteriores: Presidente de la Comisión Costera de California, Detective de Policía, Alcalde de Chula Vista.
Principales prioridades:
- Vivienda asequible y costo de vida
- Oposición a los ataques del ICE por parte del gobierno federal
- Impulsar la acción estatal ante la crisis de aguas residuales en el Valle del Río Tijuana
- Senador Adam Schiff
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Partido Demócrata de California
Las problemáticas
La crisis persistente de aguas residuales transfronterizas afecta a decenas de miles de residentes de San Diego. Los incendios forestales, el calor extremo y el aumento del nivel del mar también son motivo de gran preocupación. A esto se suma el impulso de los promotores inmobiliarios para construir centros de datos de alto consumo energético en el distrito.
- Padilla impulsó proyectos de ley para endurecer las normas de calidad del aire y obtener fondos para la limpieza permanente del valle del río Tijuana.
- Hodges afirma que “las restricciones de agua, los cortes de energía y los códigos de construcción son una carga”, y que “las políticas sobre el cambio climático suelen perjudicar a las pequeñas comunidades y a la clase trabajadora”.
Al igual que la mayoría de los lugares de California, el Distrito 18 del Senado Estatal se ha visto duramente afectado en los últimos años por el aumento de los costos de alquileres e hipotecas, alimentos y productos básicos, así como de la energía y los servicios públicos. Los salarios no están a la par de estos incrementos.
- Padilla presentó una legislación para desarrollar una fórmula de salario digno vinculada a los costos de vivienda y los gastos básicos.
- Hodges afirma que "el vertiginoso aumento de los precios de la vivienda y los alquileres hace que ser propietario sea prácticamente imposible para muchos", y que "los costos de los servicios públicos, el precio de la gasolina y los gastos en alimentos están muy por encima del promedio nacional".
- Steve Padilla lleva una ventaja considerable en cuanto a fondos de campaña frente a Art Hodges. A principios de septiembre, la campaña de Padilla para 2026 había recaudado más de $1,3 millones de dólares, mientras que la de Hodges apenas superaba los $40.000 dólares.
- Entre las donaciones significativas recibidas por la campaña de Hodges se encuentran las del fundador de la organización ministerial sin fines de lucro "The Salt and Light Council", así como las de las campañas de Brian Jones para vicegobernador (2026) y de Carl DeMaio para la Asamblea Estatal (2026).
- Steve Padilla mantiene una ventaja muy amplia en la recaudación de fondos de campaña respecto a su oponente. A principios de septiembre, la campaña de Padilla para 2026 había recaudado más de $1,3 millones de dólares.
- Algunas de las donaciones destacadas para la campaña de Padilla provienen del comité de acción política (PAC) de las fuerzas del orden "Peace Officers Research Association of California", del PAC "California Teachers Association/Association for Better Citizenship" y del "United Domestic Workers of America Action Fund".
Distrito 32: Temecula y Condado Noreste
Los candidatos
Kelly Seyarto
Partido: Republicano
Trayectoria profesional: Senador estatal de California por el distrito 32. Exasambleísta y exalcalde de Murrieta. Es bombero retirado y jefe de batallón con más de 30 años de servicio.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Senador estatal de California por el distrito 32. Exasambleísta y exalcalde de Murrieta. Es bombero retirado y jefe de batallón con más de 30 años de servicio.
Principales prioridades:
- Seguridad pública y preparación para emergencias
- Reducción del costo de vida y del gasto público
- Vivienda, infraestructura y resiliencia ante incendios forestales
- Partido Republicano del Condado de San Diego
- Asociación de Patrulleros de Carreteras de California
- Partido Republicano de California
Tiffanie Tate
Resumen del candidato
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Obstetra-ginecóloga y médica. Anteriormente se postuló para el Congreso antes de lanzar su campaña para el Senado estatal.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Obstetra-ginecóloga y médica. Anteriormente se postuló para el Congreso antes de lanzar su campaña para el Senado estatal.
Principales prioridades:
- Ampliar el acceso a la atención médica, incluyendo la atención reproductiva.
- Reducir los costos para las familias, incluyendo vivienda y atención médica.
- Apoyar la educación pública y los servicios comunitarios.
- Partido Demócrata de California
- Federación Laboral de California
- California Legislative Black Caucus
Las problemáticas
El distrito abarca comunidades suburbanas y rurales del condado de Riverside y del extremo noreste del condado de San Diego. Ambos candidatos han centrado sus campañas en el costo de vida, aunque destacan preocupaciones distintas: Seyarto señala los impuestos, los costos del combustible, las regulaciones y el gasto público, mientras que Tate se enfoca en el aumento de los costos para las familias de clase media y trabajadora, incluidos los gastos de alimentación.
- Kelly Seyarto afirma que California se está volviendo inaccesible económicamente debido a los impuestos, los costos del combustible y las regulaciones. Él apoya la reducción de las regulaciones y del gasto público, y se opone a los aumentos de impuestos que, según sostiene, elevan los costos para las empresas y los consumidores. En junio, votó en contra del presupuesto estatal, argumentando que incluía aumentos de impuestos y no abordaba de manera suficiente el problema de la asequibilidad.
- Tiffanie Tate señala que las familias de clase media y trabajadora enfrentan dificultades debido al aumento de los costos. Afirma que apoyaría a los agricultores y a las pequeñas empresas, fomentaría la creación de empleos y oportunidades de desarrollo laboral, y trabajaría para reducir los gastos cotidianos, incluidos los de alimentación.
El acceso a la atención médica es un problema particular en las comunidades rurales del este del condado de San Diego que forman parte del distrito. Un estudio de 2026 sobre los residentes de zonas rurales reveló que el aislamiento geográfico, los problemas de transporte y las barreras económicas pueden llevar a las personas a retrasar la atención médica o a prescindir de ella. Los investigadores identificaron específicamente deficiencias en la atención primaria, los servicios para personas mayores y la infraestructura de salud pública en la zona rural del este del condado de San Diego, que incluye el área de Anza-Borrego.
- Kelly Seyarto: La atención médica no ha sido uno de los temas principales de su campaña. Su trayectoria incluye el apoyo a la ampliación de los servicios de salud conductual y mental, así como a programas destinados a la infancia y al cuidado de niños. También se ha opuesto a algunas propuestas que ampliarían la cobertura obligatoria de los planes de seguro médico.
- Tiffanie Tate: Ha convertido la atención médica en uno de los temas centrales de su campaña. Como gineco-obstetra jubilada, afirma haber visto a pacientes retrasar o renunciar a la atención médica debido a los costos. Apoya la protección de Medicare y Medicaid frente a los recortes federales, la reducción de los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y la mejora de la atención médica para las mujeres.
Gran parte del distrito es rural, montañoso o desértico, zonas donde la respuesta ante emergencias puede implicar recorrer largas distancias y enfrentarse a una infraestructura limitada. Anza-Borrego también está sujeto a restricciones durante los períodos de calor extremo y riesgo de incendio debido a la escasez de recursos para el combate de incendios.
- Kelly Seyarto: La preparación ante incendios forestales y la respuesta a emergencias son aspectos fundamentales de su labor legislativa, lo cual refleja su trayectoria como bombero. Fue autor del proyecto de ley SB 87, que amplía la exención del impuesto sobre las ventas para las actividades de recaudación de fondos de los cuerpos de bomberos voluntarios, y del SB 90, que permite utilizar fondos estatales de prevención de incendios para financiar tanques móviles de almacenamiento de agua y equipos de extinción de incendios. Asimismo, ocupa el cargo de vicepresidente del nuevo Comité de Gestión de Emergencias del Senado.
- Tiffanie Tate: Sostiene que California debería invertir en prevención de incendios e infraestructura resistente al fuego, así como en mejoras para viviendas y edificios que aumenten la resiliencia frente a amenazas relacionadas con el clima. También aboga por ampliar el uso de energías limpias y los espacios verdes como parte de un enfoque más integral hacia la resiliencia climática.
- La campaña de Seyarto para el Senado en 2026 ha recaudado $650.282 dólares, según los datos sobre financiación de campañas del Secretario de Estado de California actualizados al 25 de septiembre de 2026.
- La campaña de Seyarto ha recibido un apoyo considerable de comités políticos y grupos del sector. La mayor contribución proviene del Partido Republicano de California, seguido por el Comité de Acción Política de Bienes Raíces de California (CREPAC), el PAC de la Western Manufactured Housing Communities Association, la campaña "Brian Jones for Lt. Governor 2026" y DaVita. Las transacciones de mayor cuantía declaradas por la campaña son contribuciones monetarias, no préstamos.
- Los datos del Secretario de Estado de California sobre financiación de campañas para la contienda senatorial de 2026 reflejan contribuciones por valor de $102.765,16 dólares al 25 de septiembre de 2026.
- La campaña de Tate ha recibido fondos provenientes de una combinación de préstamos realizados por la propia Tate y contribuciones de PAC, organizaciones y donantes particulares. Las dos transacciones de mayor cuantía registradas en la base de datos de financiación de campañas del Secretario de Estado son préstamos de Tate que suman un total de $28.000 dólares. Entre las mayores contribuciones externas figuran fondos del PAC del Local 250 de la UA (Journeymen & Apprentices), del PAC del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) y de su anterior comité de campaña para el Congreso.
Distrito 38: Costa del Norte del Condado y Sur del Condado de Orange
Los candidatos
Laura Bassett
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Profesional inmobiliario con licencia, fiduciaria profesional con licencia y comisionada del Servicio Civil del Condado de San Diego.
- Principales prioridades:
- Accesibilidad económica y costo de vida
- Protección costera y gestión ambiental
- Seguridad pública y apoyo a las fuerzas del orden
- Partido Republicano de California
- Líder de la minoría del Senado, Brian Jones
- Miembro de la Asamblea Estatal, Carl DeMaio
- Supervisor del condado de San Diego, Jim Desmond
- Miembro de la Asamblea, Laurie Davies
Catherine Blakespear
- Partido: Demócrata
- Trayectoria profesional: Senadora estatal en funciones por el Distrito 38, Presidenta del Comité de Calidad Ambiental del Senado | Cargos anteriores: Alcaldesa de Encinitas, abogada especializada en planificación patrimonial, periodista.
- Principales prioridades:
- Abordar la crisis de asequibilidad
- Protección del medio ambiente y cambio climático
- Seguridad comunitaria
- Partido Demócrata de California
- Partido Demócrata del Condado de San Diego
- Consejo Laboral de los Condados de San Diego e Imperial
- Gobernador de California, Gavin Newsom
- Senador , Adam Schiff
Las problemáticas
Al igual que la mayoría de los lugares de California, el Distrito 38 del Senado Estatal se ha visto duramente afectado en los últimos años por el aumento de los costos de alquileres e hipotecas, alimentos y productos básicos, así como de energía y servicios públicos. Los salarios no están a la par de estos incrementos.
- Bassett busca frenar el "gasto público innecesario" y "detener la creación de nuevos impuestos superfluos". Asimismo, afirma querer reducir las "tarifas y regulaciones excesivas" que han dificultado la construcción de nuevas viviendas.
- Blakespear fue autora de proyectos de ley destinados a cerrar vacíos legales en la normativa estatal sobre bonificaciones de densidad habitacional, proteger el acceso a la atención médica para las personas mayores y ampliar las opciones de cuidado infantil para las familias de militares. También presentó una iniciativa en el Senado para incentivar la construcción de más viviendas provisionales para personas sin hogar.
La costa de San Diego se ha visto azotada por el cambio climático. Muchas de las playas de arena que antaño cubrían el distrito están desapareciendo.
- Bassett afirma que "proteger nuestra costa es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta nuestro distrito" y que "abordar la erosión costera requiere cooperación, una planificación basada en la ciencia y el compromiso de preservar nuestro litoral para las generaciones venideras".
- Blakespear impulsó legislación relativa a reformas de la Ley de Calidad Ambiental de California, el cierre de refinerías de petróleo, el reciclaje y la prohibición de las bolsas de plástico en los supermercados. Asimismo, presentó un proyecto de ley para proteger a los socorristas, guardaparques y otros trabajadores que desempeñan sus labores al aire libre frente a la contaminación del valle del río Tijuana.
- La campaña de Bassett palidece en comparación con las cifras de recaudación de fondos de la campaña de Blakespear para 2026. A principios de septiembre, la campaña de Bassett había recaudado poco más de $153.000 dólares.
- Las campañas de Brian Jones para vicegobernador (2026) y de Carl DeMaio para la Asamblea Estatal (2026) aportaron más de $11.000 dólares cada una, convirtiéndose en sus mayores contribuyentes. Ella misma también aportó $10.000 dólares de fondos propios a la campaña.
- Blakespear lleva una ventaja enorme sobre su oponente en cuanto al total de fondos recaudados para la campaña.
- La campaña de Blakespear para 2026 ha recaudado más de $1,8 millones de dólares hasta principios de septiembre. El Partido Demócrata de California es el principal contribuyente de Blakespear, habiendo aportado más de $187.500 dólares en este ciclo electoral. Entre otros grandes contribuyentes se encuentran los comités de acción política (PAC) de sindicatos laborales y educativos.
Distrito 40: Condado Este e Interior del Condado
Los candidatos
Kristie Bruce-Lane
- Partido: Republicano
- Trayectoria profesional: Empresaria y defensora de víctimas
- Tres prioridades principales:
- Costo de vida
- Situación de calle
- Seguridad pública
- Partido Republicano de San Diego
- Reform California
- Asambleísta Carl DeMaio
Mara Elliott
Partido: Demócrata
Trayectoria profesional: Abogada especializada en ética, ex fiscal de la ciudad de San Diego.
Principales prioridades:
Trayectoria profesional: Abogada especializada en ética, ex fiscal de la ciudad de San Diego.
Principales prioridades:
- Costo de vida
- Protección de los trabajadores
- Seguridad pública
- Partido Demócrata de California
- Jóvenes Demócratas del Condado Norte
- Asociación de Agentes del Orden Público de California (CSLEA)
Las problemáticas
Dado que la inflación supera el crecimiento de los ingresos y los salarios de los hogares, muchos residentes de San Diego tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda, la alimentación y el combustible.
- Kristie Bruce-Lane, sin embargo, plantea la situación como una crisis provocada por decisiones políticas tomadas en Sacramento. Sostiene que los impuestos son excesivos y absorben una parte considerable del salario de los trabajadores, lo que hace que vivir en San Diego resulte inasequible. Asimismo, califica las regulaciones gubernamentales de "destructoras de empleos" que frenan el crecimiento económico, elevan los costos y provocan que las empresas abandonen el estado.
- Por su parte, Mara Elliott atribuye el problema al aumento de los precios y a la reducción de las ayudas. Señala que la expiración y la disminución de los beneficios y la asistencia federales son las causas de la presión que sufren los presupuestos familiares.
El elevado costo de vida, sumado a una crisis de vivienda y de asequibilidad, ha contribuido al aumento de la falta de vivienda.
- Bruce-Lane califica la situación de las personas sin hogar como una crisis fuera de control. Responsabiliza a las autoridades estatales por permitir que la "epidemia de falta de vivienda" crezca sin freno y aboga por reformas políticas basadas en el "sentido común". Propone reformar el uso de los albergues, afirmando que estos "deben utilizarse como una herramienta, no como un fin en sí mismos".
- Elliott aborda la problemática de las personas sin hogar principalmente mediante intervenciones centradas en el tratamiento, la atención a la salud mental y programas de desvío judicial. Prioriza el tratamiento frente a la cárcel. Destaca su trayectoria en la creación de programas de desvío como PLEADS (Prosecution and Law Enforcement Assisted Diversion) y LIFT (Lifesaving Intervention for Treatment), con el fin de evaluar si los programas de tratamiento constituyen una alternativa mejor que la prisión para determinadas personas.
El área metropolitana de San Diego sigue siendo una de las más seguras del país, según informes de delincuencia del FBI y de SANDAG. Sin embargo, los residentes expresan preocupación por el fentanilo y el narcotráfico, los campamentos de personas sin hogar y el aumento de los robos en comercios.
- Bruce-Lane, por su parte, se presenta como una candidata que respalda a las fuerzas del orden. Sostiene que la seguridad pública debe basarse en una colaboración directa con los agentes de policía y las oficinas del sheriff. Asimismo, critica a los políticos de Sacramento por aprobar leyes que "protegen a los delincuentes y, al mismo tiempo, castigan a los ciudadanos respetuosos de la ley".
- Elliot aboga por implementar la Proposición 36 —centrada en el tratamiento de la drogadicción— para derivar a las personas con adicciones o enfermedades mentales graves a regímenes de tutela o tratamiento, en lugar de enviarlas a prisión. Para ello, hace referencia a su experiencia como Fiscal de la Ciudad de San Diego y a la creación de la Unidad de Respuesta a la Violencia Armada, encargada de hacer cumplir las órdenes de restricción relacionadas con armas de fuego.
- Bruce-Lane ha recaudado $303.128,97 dólares a través de 353 transacciones entre enero de 2025 y septiembre de 2026; más de la mitad de sus donantes se identificaron como jubilados. De las 353 transacciones, 184 provinieron de jubilados, quienes aportaron $67.533,65 dólares.
Casi el 40 % de los fondos recaudados provino de fuera del condado de San Diego, sumando un total de $120.461,52 dólares a través de 38 transacciones. La mayor parte de estos fondos provino de comités de acción política y comités partidistas, tales como Reform California, San Diego Credit Unions PAC y San Diego County Gun Owners PAC.
Asimismo, prestó $10.000 dólares a su campaña para impulsar su candidatura. La campaña debe reembolsar dicha deuda.
- Elliot ha recaudado $709.223,83 dólares a través de 531 transacciones entre enero de 2025 y septiembre de 2026. Su principal fuente de financiación son los sindicatos —como SEIU, AFSCME y CTA—, que aportaron 238.300 dólares mediante 34 transacciones.
Su mayor contribuyente es el Partido Demócrata de California, con $54.186,60 dólares. Alrededor del 74 % de los fondos de Elliot provino de fuera del condado de San Diego, con 149 transacciones que sumaron $523.925,60 dólares.