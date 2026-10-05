Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Conoce a los candidatos para la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios de Grossmont-Cuyamaca

Por Katie Anastas / Education Reporter
Publicado en May 3, 2026 at 1:09 AM PDT
Puesto Al Día October 5, 2026 at 5:00 PM PDT
Read in English

Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

¿Qué hace la junta directiva?

El Grossmont-Cuyamaca Community College District incluye a Grossmont College y Cuyamaca College en el este del condado de San Diego. Muchos de sus estudiantes se transfieren a San Diego State University después de obtener sus títulos de asociado en áreas como enfermería, artes culinarias, ingeniería y diseño gráfico. El otoño pasado, Grossmont College lanzó un programa de grado asociado en Inteligencia Artificial Aplicada.

El distrito ofrece horarios de clases tradicionales, cursos de corta duración que van de cuatro a ocho semanas, clases en línea y clases los sábados. Más de la mitad de los estudiantes del distrito asisten a tiempo parcial.

Según el distrito, Grossmont y Cuyamaca Colleges han estado trabajando para reclutar nuevos estudiantes, especialmente adultos. Su programa Pathways for Adults to Career Training (PACT) ofrece capacitación laboral y cursos de inglés a residentes de bajos ingresos del este del condado. Su Community Engagement Project busca acercarse a estudiantes adultos en escuelas, bibliotecas, proveedores de salud y otros espacios.

El distrito recibió financiamiento federal en febrero para ampliar el programa PACT. Ese financiamiento también se destinará a la actualización de equipo en los centros de desarrollo infantil y en los centros de necesidades básicas del distrito, que brindan servicios como alimentos, cuidado infantil y atención de salud.

La junta revisa el presupuesto del distrito, aprueba cambios en los cursos y programas de grado de los colegios, autoriza acuerdos con los sindicatos de empleados y recibe informes periódicos de los presidentes de ambos colegios.

¿Cuánto gana un miembro de la junta directiva?

Según la normativa de la junta directiva, los miembros ganan $542 dólares al mes.

¿Qué problemáticas enfrenta el distrito?

El distrito es uno de varios distritos de colegios comunitarios que perdieron fondos federales del programa de Instituciones al Servicio de la Comunidad Hispana, que otorga financiación adicional a las instituciones donde más de una cuarta parte del alumnado se identifica como latino.

En una reunión de la junta directiva celebrada en octubre, los funcionarios del colegio informaron sobre las iniciativas para mejorar el funcionamiento de las oficinas de ayuda financiera. Según el orden del día, estas oficinas “han enfrentado importantes desafíos en los últimos tres años, lo que ha afectado su funcionamiento”. El personal informó que el tiempo de procesamiento de las solicitudes de ayuda financiera ha mejorado y que más estudiantes están recibiendo becas Pell y empleos del programa federal de trabajo y estudio.

Los objetivos de la junta para el presente año académico incluyen aumentar la matrícula estudiantil, colaborar con más organizaciones comunitarias y recabar más opiniones de los estudiantes sobre sus decisiones políticas.

Tags

Politics Política y elecciones
Katie Anastas
Katie Anastas covers education for KPBS News, from preschools and TK to universities and community colleges. Katie has covered school closures, child care shortages, Alaska Native education and statewide school funding issues for Alaska Public Media. In New York City, she reported on a controversial admissions process at the city's elite public high schools.
seeStoriesBy
Resultados electorales en vivo
Las casillas han cerrado y los resultados de las elecciones están llegando poco a poco. Visita nuestro Voter Hub para ver las actualizaciones.
Ver resultados →

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News