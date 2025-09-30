'One Way Ticket': A San Diego native's first solo art show
Fredo Gillis began making art two years ago when he painted a portrait for a friend's birthday gift to save money. Now, on his own birthday, he is showcasing his first solo art exhibition — "One Way Ticket." Over nine months Gillis, traveled from San Diego to Japan, San Francisco, Miami, Spain, Paris and New York. His art is influenced by the people, environments and experiences he encountered.
Fredo Gillis poses in front of a several pieces at his first solo show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
Prints of Fredo Gillis' art are scattered across a table for visitors to browse and purchase at his solo art show on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
Visitors mingle around Fredo Gillis' artwork at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez )
Fredo Gillis' tribute to the late musician Prince, titled "Purple Rain," is showcased at his art exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
Guests admire Fredo Gillis' art at his solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
Visitors chat during Fredo Gillis' exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
Visitors photograph Fredo Gillis' art at his first solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
An oil-on-canvas painting by Fredo Gillis titled "Le Bouchon Cafe" is displayed at his first solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
Fredo Gillis poses with his family in front of his art at San Diego Made Factory for his first solo exhibition on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez )
An oil painting by Fredo Gillis titled "A New York Self Portrait," is displayed, 2025. (Audy McAfee)
An oil painting inspired by a California beach day by Fredo Gillis is displayed at his art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
One of Fredo Gillis' favorite works, titled "Girls in Ibiza," is displayed at his art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
A painting by Fredo Gillis titled "Save a Horse" is featured at his solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
Fredo Gillis shows visitors pieces available for purchase at his solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
A portrait of Marylin Monroe by Fredo Gillis is displayed at his solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Audy McAfee)
Fredo Gillis holds flowers he receives from loved ones at his first solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025. (Coner Martinez)
