Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

Fredo poses in front of a few of his pieces at his first solo show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.

'One Way Ticket': A San Diego native's first solo art show

Fredo Gillis began making art two years ago when he painted a portrait for a friend's birthday gift to save money. Now, on his own birthday, he is showcasing his first solo art exhibition — "One Way Ticket." Over nine months Gillis, traveled from San Diego to Japan, San Francisco, Miami, Spain, Paris and New York. His art is influenced by the people, environments and experiences he encountered.

Fredo poses in front of a few of his pieces at his first solo show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
Fredo Gillis poses in front of a several pieces at his first solo show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez)
Prints of Fredo Gillis' art scattered across a table for visitors to look through and purchase at his solo art show on Sept. 28, 2025.
Prints of Fredo Gillis' art are scattered across a table for visitors to browse and purchase at his solo art show on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
Visitors mingle around Gillis' art for his solo exhibtion in San Diego Made Factory on Sept. 28,2025
Visitors mingle around Fredo Gillis' artwork at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez )
Gillis' tribute to the late musician, Prince, titled 'Purple Rain' showcased at his art exhibition in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
Fredo Gillis' tribute to the late musician Prince, titled "Purple Rain," is showcased at his art exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
Visitors admire Gillis' art at his solo exhibition in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
Guests admire Fredo Gillis' art at his solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez)
Visitors chat amongst themselves at Gillis' art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
Visitors chat during Fredo Gillis' exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez)
Visitors take pictures of Gillis' art at his first solo exhibition in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
Visitors photograph Fredo Gillis' art at his first solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.   (Coner Martinez)
An oil painting called 'On Holdiday' by Fredo Gillis,2025.
An oil painting by Fredo Gillis titled "On Holiday" is displayed, 2025.  (Audy McAfee)
An oil on canvas painting by Gillis titled 'Le Bouchon Cafe' showcased for his first solo art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
An oil-on-canvas painting by Fredo Gillis titled "Le Bouchon Cafe" is displayed at his first solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
Fredo poses in front of his art with his family in San Diego Made Factory for his first solo art show on Sept. 28, 2025
Fredo Gillis poses with his family in front of his art at San Diego Made Factory for his first solo exhibition on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez )
An oil painting by Fredo Gillis called 'A New York Self Portrait", 2025.
An oil painting by Fredo Gillis titled "A New York Self Portrait," is displayed, 2025.  (Audy McAfee)
An oil painting inspired by a California beach day by Fredo Gillis for his art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
An oil painting inspired by a California beach day by Fredo Gillis is displayed at his art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
One of Gillis' favorite paintings titled 'GIRLS IN IBIZA' displayed at his art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
One of Fredo Gillis' favorite works, titled "Girls in Ibiza," is displayed at his art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
A painting by Fredo Gillis titled 'Save a Horse' for his solo art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
A painting by Fredo Gillis titled "Save a Horse" is featured at his solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
Gillis shows visitors different art pieces they can purchase at his solo exhibition in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025
Fredo Gillis shows visitors pieces available for purchase at his solo exhibition at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez)
A portrait of Marylin Monroe by Fredo Gillis for his solo art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.
A portrait of Marylin Monroe by Fredo Gillis is displayed at his solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Audy McAfee)
Gillis with flowers he received from loved ones at his first solo art show in San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025
Fredo Gillis holds flowers he receives from loved ones at his first solo art show at San Diego Made Factory on Sept. 28, 2025.  (Coner Martinez)
1/17