Day of the Dead - 2025 [Sp]

ACTIVIDAD FAMILIAR
¡Descarga GRATIS nuestro libro para colorear del Día de Muertos y llena de color tus símbolos de recuerdo favoritos!

Día de Muertos, o Day of the Dead, es una popular tradición mexicana dedicada a celebrar la vida y los recuerdos de los difuntos.

Sus raíces se remontan a antes de la llegada de los españoles, a los pueblos indígenas de México, quienes realizaban festejos para ayudar a guiar a los espíritus de los difuntos hacia su lugar final de descanso. En esta tradición, también se creía que los muertos podían regresar al mundo de los vivos, al menos de manera temporal.

👉¿Quieres enviar un recuerdo de un ser querido? Haz clic aquí.

Noche de Gala

Saturday, November 1, 2025 from 4:30 PM to 10 PM
Estancia La Jolla Hotel & Spa
$250 - $2500
Dia de los Detones

Saturday, November 1, 2025 at 3:45 PM
PETCO Park
From $74
Downtown Chula Vista’s 5th Annual Dia de los Muertos Celebration

Saturday, November 1, 2025 from 3 PM to 8 PM
Downtown Chula Vista
Free
30th Annual Día de los Muertos Festival

Saturday, November 1, 2025 from 4 PM to 9 PM
California Center for the Arts: Escondido
Free
Día de los Muertos Celebration and Potluck

Saturday, November 1, 2025 from 11:30 AM to 2 PM
Mission Valley (exact address provided upon registration)
Free
Día de los Muertos at Valle Oceanside

Saturday, November 1, 2025 from 5 PM to 9 PM
Valle Oceanside
$185
Día de los Muertos Tequila Dinner at Rumorosa

Saturday, November 1, 2025 from 6:30 PM to 9 PM
Rumorosa San Diego
$140
10th Annual Dia de los Muertos 'Sagrado Fuego Luz Bendita'

Saturday, November 1, 2025 from 4:30 PM to 9 PM
Centro Cultural de la Raza
Free
Dia de los Muertos at Veterans Park

Saturday, November 1, 2025 from 3 PM to 6 PM
Veterans Park Imperial Beach
Free
'Coco' Film Screening

Saturday, November 1, 2025 at 7 PM
Oceanside Theatre Company at Brooks Theater
$8.50 - $11.50