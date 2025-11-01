Day of the Dead - 2025 [Sp]
ACTIVIDAD FAMILIAR
ACTIVIDAD FAMILIAR
Día de Muertos, o Day of the Dead, es una popular tradición mexicana dedicada a celebrar la vida y los recuerdos de los difuntos.
Sus raíces se remontan a antes de la llegada de los españoles, a los pueblos indígenas de México, quienes realizaban festejos para ayudar a guiar a los espíritus de los difuntos hacia su lugar final de descanso. En esta tradición, también se creía que los muertos podían regresar al mundo de los vivos, al menos de manera temporal.
Comenzó con ritos indígenas y, con el tiempo, fue influenciado por las tradiciones católicas. Las fechas más conocidas de la celebración del Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, también se ha vuelto una bonita tradición recordar a las mascotas que han fallecido, el 27 de octubre. El 28 de octubre está dedicado a las almas que murieron en un accidente, una tragedia o de forma violenta. El 30 y 31 de octubre se recuerdan a los niños que murieron sin ser bautizados. El 1 de noviembre es para los niños que fallecieron, y también se conoce como el Día de Todos los Santos. Finalmente, el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a todos los adultos fallecidos.
Muchas ofrendas incluyen elementos tradicionales, y existen diversos significados sobre lo que representan. Entre los elementos más populares que se colocan en los altares están: fotos, calaveras, papel picado, pan de muerto, velas, incienso y flores de cempasúchil, entre otros. Algunos altares incluyen objetos que representan los cuatro elementos de la vida: tierra, viento, agua y fuego. También se agregan elementos que reflejan el amor de la familia hacia sus seres queridos fallecidos.Se pueden añadir cosas que disfrutaba la persona que murió. Por ejemplo, su comida favorita o, si era aficionado a algún equipo deportivo, se pueden poner objetos relacionados con el equipo.
Artículos
-
La tradicional ofrenda anual del Mercado Hidalgo es una de las tradiciones más queridas de Tijuana para honrar a quienes ya fallecieron.
-
La Ofrenda Digital de Día de Muertos de KPBS regresa este año. Envía un recuerdo o un mensaje para un ser querido que ya no está, acompañándolo de una foto, video o audio.
-
Envía algunas fotos y recuerdos de tus seres queridos que han fallecido para celebrarlos.
Eventos
Noche de Gala
Saturday, November 1, 2025 from 4:30 PM to 10 PM
Estancia La Jolla Hotel & Spa
$250 - $2500
Dia de los Detones
Saturday, November 1, 2025 at 3:45 PM
PETCO Park
From $74
Downtown Chula Vista’s 5th Annual Dia de los Muertos Celebration
Saturday, November 1, 2025 from 3 PM to 8 PM
Downtown Chula Vista
Free
30th Annual Día de los Muertos Festival
Saturday, November 1, 2025 from 4 PM to 9 PM
California Center for the Arts: Escondido
Free
Día de los Muertos Celebration and Potluck
Saturday, November 1, 2025 from 11:30 AM to 2 PM
Mission Valley (exact address provided upon registration)
Free
Día de los Muertos at Valle Oceanside
Saturday, November 1, 2025 from 5 PM to 9 PM
Valle Oceanside
$185
Día de los Muertos Tequila Dinner at Rumorosa
Saturday, November 1, 2025 from 6:30 PM to 9 PM
Rumorosa San Diego
$140
10th Annual Dia de los Muertos 'Sagrado Fuego Luz Bendita'
Saturday, November 1, 2025 from 4:30 PM to 9 PM
Centro Cultural de la Raza
Free
Dia de los Muertos at Veterans Park
Saturday, November 1, 2025 from 3 PM to 6 PM
Veterans Park Imperial Beach
Free
'Coco' Film Screening
Saturday, November 1, 2025 at 7 PM
Oceanside Theatre Company at Brooks Theater
$8.50 - $11.50