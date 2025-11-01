Day of the Dead - 2025 [Sp]

Día de Muertos, o Day of the Dead, es una popular tradición mexicana dedicada a celebrar la vida y los recuerdos de los difuntos.

Sus raíces se remontan a antes de la llegada de los españoles, a los pueblos indígenas de México, quienes realizaban festejos para ayudar a guiar a los espíritus de los difuntos hacia su lugar final de descanso. En esta tradición, también se creía que los muertos podían regresar al mundo de los vivos, al menos de manera temporal.

