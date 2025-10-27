Give Now
El Mercado Hidalgo de Tijuana celebra el Día de Muertos con una colorida ofrenda

Por Matthew Bowler / Video Journalist
Publicado en October 27, 2025 at 10:51 AM PDT
The Day of the Dead altar, or Dia de los Muertos ofrenda, at Mercado Hidalgo in Tijuana, October 22, 2025.
Matthew Bowler
/
KPBS
The Día de Muertos altar, or ofrenda, at Mercado Hidalgo in Tijuana, pictured Oct. 22, 2025.
Read in English

Era un día ventoso de octubre en Tijuana, y el papel picado bailaba con el viento.

KPBS tuvo acceso especial a uno de los tesoros de temporada de Tijuana: la ofrenda de Día de Muertos en el Mercado Hidalgo.

Martha Isabel Estrada Ramírez contó que el 15 de octubre de 1955, su abuelo ayudó a fundar el Mercado Hidalgo, y que desde hace 70 años las ofrendas tradicionales mexicanas han encantado a los visitantes.

Esta es la época del año para honrar a quienes ya se fueron.

A father and daughter walk through the Day of the Dead altar in Tijuana's Mercado Hidalgo, October 22, 2025.
Matthew Bowler
A father and daughter walk through the Día de Muertos altar at Mercado Hidalgo in Tijuana, pictured Oct. 22, 2025.

“Procuramos que solo los miembros del mercado participen. El 2 de noviembre celebramos con una misa y una danza prehispánica,” dijo Estrada.

Desde hace unos 25 años, los locatarios del mercado construyen una ofrenda de Día de Muertos. Empezó siendo pequeña, pero con el tiempo ha crecido hasta llenar el quiosco que está en el centro del gran estacionamiento del mercado.

Sugar skulls for sale in Tijuana's Mercado Hidalgo for Day of the Dead, October 22, 2025.
Matthew Bowler
Sugar skulls for sale at Mercado Hidalgo in Tijuana for Día de Muertos, pictured Oct. 22, 2025.

Comentó que esta es una celebración de la vida a través del reconocimiento de la muerte.

“No le rezamos a la muerte; vivimos para que nuestros difuntos estén en paz, tranquilos. Es la esperanza de que algún día estén bien. Y hay una frase que usamos mucho en México: solo mueren cuando dejamos de recordarlos,” dijo Estrada.

Como comerciante de tercera generación en el Mercado Hidalgo, Estrada dijo que la ofrenda le recuerda el esfuerzo de su abuelo por crear un negocio que, 70 años después, sigue sosteniendo a su familia.

“Lo hacemos con amor, es recordar con amor lo que sus enseñanzas nos dejaron. Por ejemplo, aquí en el mercado, nos dejaron una fuente de trabajo, porque todos ellos aportaron para que siguiéramos laborando aquí. Muchos dieron su juventud, su tiempo, su vejez, forjando lo que hoy es el mercado,” explicó Estrada.

En todo México y en la región fronteriza, las ofrendas de Día de Muertos honran a los seres queridos que han fallecido, una tradición que sigue creciendo en popularidad en todo el mundo.

La ofrenda del Mercado Hidalgo estará disponible hasta el 3 de noviembre.

Tags

Arts & Culture HolidaysBorderVisual ArtsLatinx
Matthew Bowler
Matthew Bowler is an award-winning journalist from San Diego. Bowler comes from a long line of San Diego journalists. Both his father and grandfather worked as journalists covering San Diego. He is also a third generation San Diego State University graduate, where he studied art with a specialty in painting and printmaking. Bowler moved to the South of France after graduating from SDSU. While there he participated in many art exhibitions. The newspaper “La Marseillaise” called his work “les oeuvres impossible” or “the impossible works.” After his year in Provence, Bowler returned to San Diego and began to work as a freelance photographer for newspapers and magazines. Some years later, he discovered his passion for reporting the news, for getting at the truth, for impacting lives. Bowler is privileged to have received many San Diego Press Club Awards along with two Emmy's.
