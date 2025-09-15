Día de Muertos: Únete a nuestra ofrenda digital para recordar a quienes hemos perdido

El amor por quienes ya no están con nosotros se siente con más fuerza en el Día de Muertos. Para quienes lo celebramos cada año, una de las tradiciones más importantes es montar una ofrenda: ese altar sagrado y temporal adornado con flores de cempasúchil, incienso, velas, papel picado y otros elementos que nos ayudan a honrar a nuestros seres queridos. Este tiempo de memoria y cariño empieza en octubre y llega hasta el 2 de noviembre.

Más sobre esta celebración Las fechas más conocidas para celebrar el Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre. Pero también han ido cobrando fuerza otras conmemoraciones: el 27 de octubre se recuerda a las mascotas que han partido; el 28 de octubre está dedicado a las almas que murieron en un accidente, una tragedia o de forma violenta; el 30 y 31 de octubre se honra a los niños que fallecieron sin haber sido bautizados; el 1 de noviembre está destinado a los niños pequeños que han muerto y se conoce como el Día de Todos los Santos; y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se dedica a los adultos.

Aunque muchas familias recuerdan a sus difuntos de manera íntima, en México, América Latina y también en Estados Unidos la vida y la muerte se celebran en comunidad: en plazas, panteones, parques y otros espacios donde nos reunimos a compartir.

Con ese mismo espíritu, en KPBS te invitamos a participar en nuestro altar digital comunitario, un espacio para celebrar las tradiciones del Día de Muertos y al mismo tiempo recordar a quienes llevamos en el corazón.

Súmate compartiendo un recuerdo, una foto, un video o un mensaje para alguien que extrañas. Juntos crearemos una experiencia compartida, llena de comunidad, memoria y amor.