Día de Muertos: Únete a nuestra ofrenda digital para recordar a quienes hemos perdido

Por Marielena Castellanos / South Bay Engagement Producer
Publicado en September 15, 2025 at 12:06 PM PDT
This Día de Muertos altar is decorated with sugar skulls, papel picado, candles and Mexican marigold flowers at the Sherman Heights Community Center, Oct. 15, 2024.
Matthew Bowler
/
KPBS
This Día de Muertos altar is decorated with sugar skulls, papel picado, candles and Mexican marigold flowers at the Sherman Heights Community Center, Oct. 15, 2024.

El amor por quienes ya no están con nosotros se siente con más fuerza en el Día de Muertos. Para quienes lo celebramos cada año, una de las tradiciones más importantes es montar una ofrenda: ese altar sagrado y temporal adornado con flores de cempasúchil, incienso, velas, papel picado y otros elementos que nos ayudan a honrar a nuestros seres queridos. Este tiempo de memoria y cariño empieza en octubre y llega hasta el 2 de noviembre.

Aunque muchas familias recuerdan a sus difuntos de manera íntima, en México, América Latina y también en Estados Unidos la vida y la muerte se celebran en comunidad: en plazas, panteones, parques y otros espacios donde nos reunimos a compartir.

Con ese mismo espíritu, en KPBS te invitamos a participar en nuestro altar digital comunitario, un espacio para celebrar las tradiciones del Día de Muertos y al mismo tiempo recordar a quienes llevamos en el corazón.

Súmate compartiendo un recuerdo, una foto, un video o un mensaje para alguien que extrañas. Juntos crearemos una experiencia compartida, llena de comunidad, memoria y amor.

Marielena Castellanos
Marielena Castellanos is the South Bay engagement producer at KPBS. She expands the station’s community engagement and outreach efforts in that region to deepen KPBS News' connection with the South Bay communities.
