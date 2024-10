Explicación de la contienda para la Asamblea Estatal

Un vistazo de cerca

James Browne no respondió a nuestras solicitudes de entrevistas. En su sitio web de campaña, Browne afirma: “Nuestra comunidad está en una encrucijada, y ahora más que nunca, necesitamos un liderazgo que no solo entienda los desafíos que enfrentamos, sino que tenga la visión y el impulso para abordarlos de frente. Desde mejorar nuestro sistema educativo y garantizar la seguridad pública hasta fomentar el crecimiento económico y proteger nuestro hermoso entorno, nuestra comunidad merece un líder que escuche, colabore y tome decisiones decisivas.”

En Facebook, Browne habla sobre su avance político:

“No soy político. De hecho, ni siquiera se suponía que llegara tan lejos. Si eres uno de mis seguidores que me ha conocido por más de 10 años, entonces sabrías que esto es un completo milagro. Donde crecí, nadie está haciendo esto. No soy rico ni famoso, solo soy una persona común con una ambición extraordinaria. Me postulo para un cargo porque busco ser la solución. No puedo quedarme sentado y quejarme de lo que está pasando sin intentar ayudar. Necesitamos liderazgo ahora más que nunca. Líderes que pongan a las personas por encima de las ganancias.”

En X, anteriormente Twitter, él escribe: “Me postulo para representar a nuestros militares y veteranos, a los californianos comunes y para luchar por un mejor sistema educativo. Nuestro representante actual no actúa como una fuerza en estos temas, y mucho menos sirve como una voz adicional en los principales problemas del panorama político que enfrentan muchos estadounidenses hoy en día. Necesitamos un Asambleísta que luche por el futuro, que esté en sintonía con los sentimientos de los ciudadanos y que no esté comprado por la maquinaria del partido.”