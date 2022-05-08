Guía Electoral

Es posible que encuentres diferencias entre esta guía y tu boleta electoral oficial. Por ejemplo, puede que veas contiendas que están fuera de tu zona. Esto puede deberse a que los códigos postales o vecindarios pueden estar divididos en varios distritos. También ten en cuenta que esta guía no es exhaustiva. ¿Notas que falta algo? Avísanos aquí.
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Conoce a los candidatos Bruce Ehlers y Rimga Viskanta mientras exploramos sus trayectorias, sus principales prioridades y lo que está en juego para los votantes en esta elección.
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Con esta guía podrás entender las propuestas de bonos escolares y las medidas fiscales del condado de San Diego y analiza los pros y los contras, los respaldos y los argumentos clave antes de completar tu boleta electoral.
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Explicación detalladas sobre la Propuesta 1 de la boleta electoral de California, que incluye ventajas y desventajas, respaldos y argumentos clave para ayudar a los votantes a tomar decisiones informadas.
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Puedes encontrar más información en el sitio de Información de Elecciones del Registro de Votantes.
Aquí están las fechas y horarios clave:
- 5 de octubre Envío de boletas a todos votantes registrados. Comienza la votación temprana en persona en la oficina del Registro de Votantes.
- 6 de octubre Se abren las urnas para depositar boletas
- 19 de octubre Fecha límite para registrarse para votar
- 31 de octubre Abren los centros de votación
- 3 de noviembre Día de la elección
Las oficinas electorales del condado comenzarán a enviar por correo las boletas a los votantes registrados activos antes del 5 de octubre. Solo tienes que llenarla, sellarla en el sobre proporcionado y enviarla a la oficina electoral de tu condado. Asegúrate de que tenga sello postal antes del 3 de noviembre.
Si vas a entregar tu boleta en persona, debe ser entregada a más tardar a las 8 p.m., cuando cierren las urnas el Día de las Elecciones.
Encuentra más información sobre el proceso electoral en el sitio web del Secretario de Estado de California y en el sitio web del Registro de Votantes de San Diego.
"Se recomienda a los votantes llamar a nuestra oficina para informarnos. Normalmente se envían papeletas de reemplazo por correo cuando un votante se muda a una nueva dirección dentro del condado después de que se haya enviado el correo inicial," dijo un representante del Registro de Votantes de San Diego por correo electrónico.
Al registrarte para votar, puedes seleccionar entre los siguientes: español, chino, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés o vietnamita. Puedes llenar una solicitud en línea en el sitio web del Secretario de Estado.
La Ley de Derechos Electorales, promulgada en 1965, requiere que el Registrador de Votantes proporcione asistencia en español, filipino, vietnamita y chino. Para recibir materiales de votación en estos idiomas, puedes llenar una solicitud.
Para las personas que hablan árabe, japonés, coreano, somalí, persa o laosiano, pueden solicitar una boleta de referencia llamada "boleta facsímil". Es una copia de la boleta traducida a estos idiomas. Puedes usar esa copia para marcar tus opciones en una boleta oficial.
Para solicitar una boleta de referencia, puedes comunicarte con los siguientes:
Llama al (800) 696-0136 (línea gratuita), (858) 565-5800 o envía un correo electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov.
Pide a un trabajador electoral en un centro de votación una boleta de referencia. Si necesitas ayuda para marcar tu boleta, puedes llevar a alguien contigo al centro de votación para que te asista.
Eso significa que ¡votar temprano puede ayudar! Las campañas rastrean los padrones electorales cada 24 a 36 horas, y una vez que has emitido tu voto, el correo se detiene. Además, votar temprano significa evitar largas filas y asegura que tu voto cuente a tiempo.
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Fechas importantes
|Oct
|6
Los buzones oficiales para depositar boletas están abiertos todos los días hasta el 3 de noviembre.
|Oct
|19
Fecha límite para registrarse para votar.
|Nov
|3
¡Último día para votar! Los centros de votación y los buzones oficiales para depositar boletas están abiertos de 7 a.m. a 8 p.m.
|Dic
|3
Fecha límite para certificar la elección.
Source: San Diego Registrar of Voters