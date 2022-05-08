Guía Electoral

¿Qué hago si recibo una boleta duplicada?

Los votantes pueden votar y devolver cualquiera de las papeletas. Destruye la papeleta no utilizada. Si el votante usa la papeleta suspendida, el sistema automáticamente apartará ese sobre de papeleta. Esa papeleta será contada si y solo si es la única papeleta devuelta por el votante.



"Se recomienda a los votantes llamar a nuestra oficina para informarnos. Normalmente se envían papeletas de reemplazo por correo cuando un votante se muda a una nueva dirección dentro del condado después de que se haya enviado el correo inicial," dijo un representante del Registro de Votantes de San Diego por correo electrónico.