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Es posible que encuentres diferencias entre esta guía y tu boleta electoral oficial. Por ejemplo, puede que veas contiendas que están fuera de tu zona. Esto puede deberse a que los códigos postales o vecindarios pueden estar divididos en varios distritos. También ten en cuenta que esta guía no es exhaustiva. ¿Notas que falta algo? Avísanos aquí.
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Fechas importantes

Oct
6

Los buzones oficiales para depositar boletas están abiertos todos los días hasta el 3 de noviembre.

Oct
19

Fecha límite para registrarse para votar.

Nov
3

¡Último día para votar! Los centros de votación y los buzones oficiales para depositar boletas están abiertos de 7 a.m. a 8 p.m.

Dic
3

Fecha límite para certificar la elección.

Source: San Diego Registrar of Voters

Guía Electoral

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Las siguientes organizaciones comunitarias han ayudado a distribuir contenido y recursos electorales de KPBS en todo el condado de San Diego.