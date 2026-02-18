Cae 17% la confianza en las elecciones de EE. UU., según UCSD

Acontecimientos recientes en los Estados Unidos han provocado una caída drástica en la confianza en las elecciones entre los dos partidos principales e independientes, según una investigación de la Universidad de California en San Diego (UCSD) publicada este miércoles.

En una encuesta nacional a 11,406 votantes elegibles realizada por el Centro para Elecciones Transparentes y Confiables (CTTE, por sus siglas en inglés) —fundado el año pasado en UCSD en colaboración con el Centro Yankelovich de Investigación en Ciencias Sociales de la misma universidad — el 60% de los encuestados dijo tener confianza en que los votos se contarán con precisión en todo el país en las elecciones intermedias de 2026. Justo después de las elecciones presidenciales de 2024, esa cifra se situaba en el 77%.

La encuesta — realizada del 19 de diciembre de 2025 al 12 de enero — encontró que la confianza disminuyó un 17% entre los republicanos, un 13% entre los demócratas y un 16% entre los independientes.

Al preguntar si los esfuerzos recientes de redistribución de distritos en California y Texas equivalen a intentos de "manipular" las elecciones de 2026, los encuestados culparon con mayor frecuencia al partido opuesto. Sin embargo, casi el 25% de los miembros de cada partido también asignó responsabilidad a sus propios líderes.

"Cuando ambos partidos ven la redistribución de distritos como "manipulación", es señal de un problema de legitimidad más profundo: nuestros datos muestran que los votantes no creen que las líneas se tracen por justicia; piensan que se trazan por ventaja", dijo Thad Kousser, codirector del CTTE y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de UCSD.

El gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el presidente Donald Trump han discutido públicamente las implicaciones políticas de la redistribución. Sin embargo, los dos estados han diferido porque California sometió la redistribución de distritos a votación pública, mientras que Texas no lo hizo.

Según la encuesta del CTTE, el 27% de los demócratas, el 21% de los independientes y el 35% de los republicanos dicen confiar en que las líneas de los distritos se trazan de una manera que refleja justamente lo que los votantes quieren.

Los republicanos expresaron mayores niveles de desconfianza sobre las boletas por correo y sobre si se impedirá que los no ciudadanos emitan su voto.

El centro de pensamiento conservador The Heritage Foundation — uno de los mayores defensores de la Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE Act), que exigiría una prueba de ciudadanía para votar — ha afirmado que el voto de no ciudadanos es un problema mayor. En los propios registros del grupo, ha habido 68 casos documentados de residentes que emitieron un voto en una elección de los Estados Unidos desde la década de 1980, lo que representa aproximadamente el 0.0001% de todos los votos emitidos en los últimos 40 años.

La Ley SAVE exigiría un pasaporte o una identificación Real ID para votar, ambos con costo. Los opositores dicen que esto es esencialmente un impuesto al voto que podría privar del derecho al sufragio a millones de personas. La ley ha sido aprobada en la Cámara de Representantes, pero requeriría 60 votos para ser aprobada en el Senado.

En cuanto a las elecciones de este año, el 37% de los encuestados dijo que es probable que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estén presentes en los centros de votación de su área: 45% entre los encuestados hispanos, 44% de los encuestados negros, 41% de los encuestados de origen asiático y 33% de los encuestados blancos.

Según los investigadores, más encuestados de diversos grupos raciales y étnicos dijeron que la presencia de ICE les daría menos confianza, en lugar de más, en que los votos en su comunidad se contarían según lo previsto.

"Nuestros datos revelan que no es solo un miedo abstracto: muchos votantes esperan a ICE en su lugar de votación, y esa expectativa erosiona la confianza en el conteo", dijo Lauren Prather, codirectora del CTTE y profesora asociada de ciencias políticas en la Escuela de Estrategia y Política Global.

El Centro para Elecciones Transparentes y Confiables es una iniciativa no partidista para construir asociaciones sostenidas con administradores electorales en todo el país, probar nuevas formas de aumentar la transparencia y compartir estrategias con el objetivo de "cultivar una confianza duradera en todo el espectro político", según la declaración de misión del centro en su lanzamiento el año pasado.

"La confianza pública en las elecciones es la piedra angular de una democracia sana, pero hemos visto que los votantes pueden perder esa confianza", dijo Ashley Quarcoo, directora ejecutiva de la Election Trust Initiative. "El Centro para Elecciones Confiables y Transparentes reunirá a investigadores y funcionarios electorales para identificar formas probadas de fortalecer la confianza de los votantes, independientemente de quién o qué esté en la boleta".

