Public Safety

Advierten a estadounidenses en México por brote de violencia

Por City News Service
Publicado en February 23, 2026 at 9:51 AM PST
Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en Cointzio, estado de Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho".
Armando Solis
/
AP
Un soldado hace guardia junto a un vehículo calcinado tras ser incendiado en Cointzio, estado de Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho".

Una mujer de San Diego que se encuentra de vacaciones en Puerto Vallarta, México, recibió la recomendación de refugiarse en el resort donde se hospedaba, tras el estallido de violencia en la ciudad y en todo el occidente del país.

La violencia comenzó después de que las autoridades mexicanas abatieran a uno de los presuntos narcotraficantes más buscados del mundo, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho". Funcionarios señalaron que era el fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, organización que controla el narcotráfico, la extorsión y otras actividades delictivas en todo México.

La muerte fue confirmada este domingo por la Secretaría de la Defensa Nacional. Oseguera resultó herido durante un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México junto con otros socios del cartel para recibir tratamiento, según informó el ejército.

"Interesante último día completo en Puerto Vallarta hoy antes de volver a casa mañana ????", publicó el domingo en Facebook la abogada de San Diego, Leslie Devaney. "Llegamos al vestíbulo de nuestro edificio esta mañana y presenciamos a hombres vestidos de negro con máscaras incendiando autos en la calle y luego disparos y explosiones por toda la zona. Nos apresuramos a regresar a nuestras habitaciones para refugiarnos, tal como lo recomendó el personal".

Devaney dijo a City News Service a través de Facebook Messenger que parecía que el cartel estaba realizando una demostración de poder ante los funcionarios federales mexicanos en todo el estado.

"Las calles estaban abandonadas y no hubo un intento aparente de dañar a los turistas", dijo Devaney. "Estamos confinados en nuestras habitaciones por hoy".

Aunque Devaney mencionó que no temía por su seguridad, no estaba segura de poder salir de México el lunes como tenía previsto.

"Nos estamos refugiando en la Zona Romántica. Parece que los turistas no son el blanco", dijo Devaney. "No me preocupa la seguridad por lo que escucho. No sé si lograré salir mañana como planeaba, pero el vuelo todavía aparece como programado".

Mientras tanto, el Consulado de Estados Unidos emitió una advertencia para los posibles visitantes a las ciudades fronterizas.

"Hay informes de bloqueos de carreteras y actividad criminal en Tecate, Ensenada y en Tijuana", indicó el aviso. "Se ha instruido al personal del Consulado de EE. UU. que se refugie. Siga las noticias locales. Informe a sus amigos y familiares sobre su bienestar y ubicación".

La asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses está disponible en el +55-8526 2561 desde México y en el +1-844-528-6611 desde Estados Unidos. Las autoridades también sugirieron a los viajeros inscribirse en el Programa de Inscripción del Viajero Inteligente (STEP) para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real.

