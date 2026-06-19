Green flag is raised as NASCAR San Diego Weekend kicks off at Naval Base Coronado
For the first time ever, NASCAR is partnering with the U.S. Navy to host NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado. In celebration of the Navy’s 250th anniversary, the race will feature all three national series competing. Opening day Friday is Military Family Day and with the Truck Series race in the afternoon.
Man checks tire pressure at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Car in race at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Fans get signatures at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 18, 2026. (Mike Damron)
Onlookers watch a race during NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Can on the track at Green flag is raised as NASCAR San Diego Weekend kicks off at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Family plays games at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Visitors walk around the NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado (Mike Damron)
Visitors explore the NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 29, 2026. (Mike Damron)
Vistors at the NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Families gather at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Fans gather at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Fans gather at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Fans watch NASCAR at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Nascar flags raised at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Fans at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
Child takes a ride in a kids display at NASCAR San Diego Weekend presented by Anduril at Naval Base Coronado on June 19, 2026. (Mike Damron)
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