Según registros, la administración Trump considera una base militar del Área de la Bahía para centro de detención de inmigrantes

La administración Trump está buscando construir un centro de detención de inmigrantes en la Base de la Fuerza Aérea Travis en Fairfield, California, y presionando para acelerar el proceso de revisión, según comunicaciones internas del gobierno obtenidas por KQED.

La instalación propuesta es parte de un esfuerzo agresivo para expandir la detención de inmigrantes a nivel nacional y específicamente para usar propiedad del Departamento de Defensa de los EE. UU. al servicio del objetivo declarado del presidente Trump de deportar a un millón de personas en su primer año en el cargo.

En los correos electrónicos de principios de abril, funcionarios federales discutieron esfuerzos para evaluar varias instalaciones militares, incluida la Base de la Fuerza Aérea Travis, para las operaciones de detención y deportación del Departamento de Seguridad Nacional, y prepararlas para la aprobación del Secretario de Defensa Pete Hegseth.

Los correos electrónicos muestran una coordinación significativa entre los funcionarios del Departamento de Defensa y de Seguridad Nacional para acelerar los planes. Los correos no describen el alcance ni el diseño del propuesto centro de detención en la Base Aérea Travis, ni cuántas personas se espera que albergue.

Un portavoz de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. no respondió directamente a preguntas sobre la Base Aérea Travis, pero afirmó que ICE está trabajando activamente para ampliar la capacidad de detención.

“Si bien no podemos confirmar conversaciones individuales antes de la decisión, podemos confirmar que ICE está explorando todas las opciones en California para cumplir con sus requisitos de detención actuales y futuros, que incluyen nuevas instalaciones de detención y posible apoyo de agencias asociadas”, dijo la agencia en un comunicado escrito.

Saul Loeb / AFP via Getty Images A U.S. Air Force C-5 Galaxy and a C-17 Globemaster sit on the tarmac at Travis Air Force Base in Fairfield, California, on July 17, 2008.

Los funcionarios de la Base de la Fuerza Aérea Travis se negaron a comentar, y el Departamento de Defensa no respondió a la solicitud de comentarios de KQED antes del cierre de edición.

Funcionarios de Seguridad Nacional han estado considerando al menos 10 bases militares en todo el país para la detención de inmigrantes, según informó NPR. Un memorando de Seguridad Nacional de febrero, obtenido por NPR, describía un plan para usar Fort Bliss, cerca de El Paso, TX, como un modelo para otras instalaciones, con hasta 1,000 personas inicialmente detenidas allí, expandiéndose eventualmente a unas 10,000.

La revelación de que Travis está en la lista de instalaciones militares fue una sorpresa para el representante del Este de la Bahía, John Garamendi, demócrata y miembro senior del Comité de Servicios Armados de la Cámara, cuyo distrito incluye la base de Fairfield.

“Travis Air Force Base es absolutamente inapropiado para una instalación de detención de inmigrantes”, dijo Garamendi a KQED. “Travis tiene un papel crítico en la seguridad nacional al proporcionar servicios de transporte mundial para personal y material en todo el mundo. Una instalación de inmigración obstaculizaría significativamente el trabajo de seguridad nacional del que Travis es responsable.”

A principios de este año, Garamendi y otros miembros del Congreso expresaron una fuerte oposición cuando se usaron aeronaves militares de la base, aviones C-17 generalmente destinados a tropas o carga, para realizar vuelos de deportación para expulsar a inmigrantes del país.

“Solo en términos del factor costo, sin mencionar la preparación, cada vez que usas una aeronave militar para propósitos que no están directamente relacionados con el trabajo de seguridad nacional, eso degrada la capacidad de las fuerzas armadas para hacer lo que se supone que deben hacer”, dijo.

Mientras tanto, un plan para usar la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para detener a hasta 30,000 inmigrantes parece haber sido reducido drásticamente debido a obstáculos, incluida la protesta pública por el costo de $40 millones para encarcelar a un par de cientos de hombres durante su primer mes de operación.

ICE actualmente tiene detenidos a casi 48,000 inmigrantes en instalaciones de detención en todo el país. El año pasado, la capacidad de detención de ICE era de 41,500 camas. Sin embargo, el mes pasado, el Congreso añadió $430,000 al presupuesto de detención del año en curso de ICE, permitiendo que la agencia aumente su capacidad a 54,500 camas.

The number of detention beds is one factor limiting the Trump administration’s ability to increase deportations. ICE would also need to increase staffing and other resources, beyond last year’s $3.4 billion detention budget, which advocates say was already a historic high. The administration is looking to the Republican-controlled Congress to vastly expand the Homeland Security budget, and The New York Times has reported that ICE has already solicited proposals from contractors worth as much as $45 billion for the next two years.

El número de camas de detención es un factor que limita la capacidad de la administración Trump para aumentar las deportaciones. ICE también necesitaría aumentar el personal y otros recursos, más allá del presupuesto de detención de $3.4 mil millones del año pasado, que según los defensores ya era un nivel histórico. La administración está buscando que el Congreso, controlado por los republicanos, expanda enormemente el presupuesto de Seguridad Nacional, y The New York Times ha informado que ICE ya ha solicitado propuestas de contratistas por un valor de hasta $45 mil millones para los próximos dos años.

Hum Images / Universal Images Group via Getty Images A KC-10 Extender is parked on the ramp as a C-5M Super Galaxy takes off at Travis Air Force Base, California, March 16, 2017.

Administraciones anteriores han usado bases militares para albergar temporalmente a refugiados recién llegados y han desplegado soldados para brindar apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Pero el plan de usar Travis y otras instalaciones militares para la detención por parte de ICE representa un avance más significativo hacia la militarización de la aplicación de la ley de inmigración.

El "zar de la frontera" de Trump, Tom Homan, ha llamado al Departamento de Defensa un "multiplicador de fuerza" para sus planes de deportación.

Sin embargo, Jehan Laner, un abogado sénior del Immigrant Legal Resource Center en San Francisco, argumenta que el uso de bases militares para la detención por parte de ICE viola el Acta Posse Comitatus, una ley del siglo XIX que limita el uso de personal militar para hacer cumplir políticas domésticas dentro de EE. UU.

“Cuando el ejército comienza a ejercer funciones de orden civil, nuestro país empieza a inclinarse hacia el autoritarismo”, dijo ella. “Se convierte en una perspectiva muy aterradora.”