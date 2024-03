Las cárceles de California han reducido su población carcelaria en miles; pero aun mueren muchos más dentro de ellas

La gente está muriendo bajo custodia a un ritmo récord en todo California. Están muriendo en cárceles grandes y pequeñas, en condados rojos y condados azules, en celdas de detención rurales y megacomplejos en el centro de la ciudad. Están muriendo por suicidio, sobredosis de drogas y el término general de causas naturales.

El número de muertes en prisión ha aumentado a pesar de que el número de personas encarceladas ha disminuido.

El Estado es consciente. Montones de informes de agencias de supervisión han señalado repetidamente problemas en cárceles individuales y en la junta estatal que las supervisa.

El gobernador Gavin Newsom prometió hace casi cinco años que el estado tomaría medidas más firmes para evitar muertes en los 57 sistemas penitenciarios administrados por los alguaciles de los condados de California.

Cada año desde entonces, han muerto más personas en las cárceles de California que cuando Newsom hizo esa promesa, alcanzando un máximo de 215 en 2022. Las cárceles de los condados de Tulare, San Diego, Kern, Riverside y San Bernardino establecieron récords.

La pandemia tampoco fue el factor determinante: California en 2022 tuvo la proporción más pequeña de muertes por causas naturales en las últimas cuatro décadas. Un aumento en las sobredosis impulsó la tendencia al aumento de las muertes. Y casi todas las personas que murieron estaban esperando ser juzgadas. Una investigación anterior de CalMatters encontró que tres cuartas partes de los detenidos en las cárceles del condado no habían sido declarados culpables ni sentenciados, y muchos de ellos llevaban más de tres años esperando juicio.

Se suponía que una junta estatal implementaría medidas que mantendrían más seguros a los reclusos. Newsom se comprometió a trabajar a través de esa junta cuando dijo en 2020: “Tengo una junta cuya responsabilidad es la supervisión. Quiero verlos intensificar las cosas”.

Pero desde entonces, Newsom y la Junta Correccional Estatal y Comunitaria no han podido frenar las muertes. Hasta hace poco, la junta ni siquiera fue notificada sobre las muertes dentro de los calabozos administrados por el condado, y un informe del Auditor Estatal de 2021 criticó a la junta por no hacer cumplir sus propias reglas y estándares sobre controles de salud mental y controles de bienestar de los reclusos en las celdas.

El Estado ha comenzado a asumir un papel algo más fuerte.

El gobernador nombró a una persona anteriormente encarcelada para la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias, y también firmó un proyecto de ley el año pasado que le agregó un proveedor de atención médica autorizado y un proveedor de atención de salud mental o conductual autorizado.

Siguiendo su propuesta de presupuesto para 2021 para aumentar la frecuencia de las inspecciones carcelarias y permitir que la junta las realice sin previo aviso, Newsom destinó $3.1 millones adicionales cada año a la junta de supervisión. La junta informó que el año pasado llevó a cabo 31 inspecciones carcelarias sin previo aviso, un cambio con respecto a la práctica anterior cuando visitaba las cárceles sólo una vez cada dos años, y avisaba a las autoridades penitenciarias con antelación cuando llegarían los inspectores.

Y una nueva ley de julio agregará un puesto de personal para revisar las muertes bajo custodia, un puesto que será designado por Newsom y confirmado por el Senado.

Pero los críticos dicen que esas medidas han sido insuficientes. Por ejemplo, el proyecto de ley original habría puesto monitores de muertes en las cárceles de todos los condados.

Kristian Carreon / CalMatters From right, Gov. Gavin Newsom, along with former Senate President Pro Tem Toni Atkins, and Attorney General Rob Bonta, speaks in support of Prop. 1 during a press conference at the United Domestic Workers of America building in San Diego on Feb. 29, 2024.

CalMatters envió nueve preguntas al gobernador sobre las muertes en prisión, la eficacia de la junta estatal y su propio compromiso para 2021 de fortalecer la supervisión carcelaria.

La oficina de Newsom no respondió a las preguntas y, en cambio, envió una lista de logros para reflejar “el extenso historial del Gobernador en este espacio”. Estas se aplicaron principalmente a sus políticas para las prisiones estatales, como la moratoria de la pena de muerte.

Cuando CalMatters le preguntó sobre el alto número de muertes en prisión en todo el estado en una conferencia de prensa el 1 de marzo en Inland Empire, Newsom respondió diciendo:

“El gobernador”, dijo Newsom, “acaba de firmar una legislación para poder crear una persona específicamente responsable de supervisar lo que sucede en las cárceles del condado, en colaboración (conel fiscal general Rob Bonta), quien también ha estado avanzando en las investigaciones. Uno muy cercano aquí en el condado de Riverside, relacionado con 18 muertes bajo custodia en 2022 con el sheriff actual”.

Los funcionarios con mayor influencia sobre lo que sucede en las cárceles (los alguaciles de condado electos del estado) dicen que es innecesaria una supervisión estatal adicional. El presidente de la Asociación de Sheriffs del Estado de California, Mike Boudreaux, quien también es sheriff del condado de Tulare, dijo que ya responde ante una junta de supervisión estatal, el Departamento de Justicia del estado, grandes jurados del condado, tribunales federales, tribunales estatales y los medios de comunicación.

“Lo que vemos es que la gente critica las cárceles, critican las oficinas del sheriff”, dijo Boudreaux. “Y la realidad es que nunca han estado dentro de una cárcel. Nunca han trabajado codo con codo con las oficinas del sheriff. Nunca se han sentado en reuniones en las que nosotros nos sentamos para asegurarnos de que no solo estamos haciendo las cosas bien, sino que estamos haciendo cosas que sean para la seguridad de esos reclusos”.

Jeremia Kimelman / CalMatters An undated graph by CalMatters. Note: Only deaths that happened while in the custody of the county jail were analyzed. Source: Department of Justice, Bureau of State and Community Corrections

En 2011, California –al tiempo que redujo las prisiones estatales gravemente superpobladas al enviar a decenas de miles de delincuentes recientemente condenados a cárceles administradas por el condado– creó una junta de supervisión para prisiones y cárceles. Esta Junta Correccional Estatal y Comunitaria de 13 miembros está compuesta principalmente por personas con experiencia en aplicación de la ley y libertad condicional. El gobernador nombra ocho, cada uno de los cuales es designado por el Consejo Judicial de California, el Presidente de la Asamblea y el Comité de Reglas del Senado.

Los otros dos miembros actuales de la junta son el jefe del sistema penitenciario estatal y su director de operaciones de libertad condicional.

La misión inicial de la junta era prestar experiencia independiente a cárceles y prisiones y actuar como un “centro de intercambio de información y datos”. La junta otorga 400 millones de dólares cada año a cárceles, prisiones, tribus y organizaciones comunitarias. También establece normas para los centros penitenciarios, desde los controles horarios que se realizan a los reclusos hasta el tiempo reservado para el recreo.

Casi inmediatamente después de su formación, la junta se enfrentó a los límites de sus poderes: carecía de autoridad para exigir que todos los alguaciles de California informaran sus datos, incluidas las muertes bajo custodia.

Eso cambiará cuando la junta estatal comience a revisar las muertes bajo custodia este verano.

Cuando CalMatters le preguntó por qué están muriendo más personas en las cárceles de California, a pesar de la disminución de la población carcelaria, el representante de la Junta Correccional Estatal y Comunitaria, Adam A. Lwin, respondió: “La BSCC no está en condiciones de comentar sobre esta pregunta con respecto a las muertes en las cárceles de California. cárceles”.

“Hasta la aprobación (de la nueva ley que agrega un monitor de detención), el BSCC no tenía responsabilidades específicas relacionadas con las muertes bajo custodia, más allá de inspeccionar la política y los procedimientos de la agencia local relacionados con la notificación de cualquier muerte bajo custodia”, escribió Lwin en respuesta a las preguntas de CalMatters.

Entonces, ¿por qué mueren tantas personas en las cárceles de California?

Las razones por las que la gente está muriendo a tasas récord en las cárceles de California son una cuestión de circunstancias, aunque en entrevistas con más de 70 personas involucradas en los sistemas penitenciarios de California, desde alguaciles y fiscales hasta reclusos y enfermeras, surgieron algunos patrones.

Las causas naturales han representado durante mucho tiempo la mayor proporción de muertes en prisión, seguidas de los suicidios.

La prevención del suicidio debería ser una prioridad más alta para el personal penitenciario, dijo Michele Deitch, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, una de las principales autoridades del país en materia de muertes en prisiones y cárceles.

“La gran mayoría de estas muertes se pueden prevenir”, afirmó.

Las causas de un número significativo de muertes en los últimos años aún están pendientes, lo que significa que la oficina del sheriff aún no ha identificado la causa o el Departamento de Justicia no ha actualizado la causa en su recopilación de datos.

Pero el reciente aumento de muertes se debe a la tercera causa más importante en general: las muertes accidentales, incluidas las sobredosis de fentanilo. Las sobredosis representaron 43 muertes en 2022.

Las sobredosis de fentanilo presentan ahora un desafío mucho más letal que la anterior droga dominante en las cárceles, la metanfetamina. Otros factores son los mismos que citó Newsom hace unos años: suicidio; fallas en la atención médica o evaluaciones psiquiátricas; y, con menos frecuencia, violencia entre reclusos o por parte de guardias carcelarios.

Jules Hotz / CalMatters Protestors hold signs outside the John F. Tavaglione Executive Annex building in protest of jail deaths in Riverside County, on Oct. 31, 2023.

Larry Valenzuela A row of cells in an inmate housing unit at the Tulare County Adult Pre-Trial Facility on Sept. 18, 2023. Adriana Heldiz Sabrina Weddle protests in front of the San Diego Central Jail in San Diego on Oct. 24, 2023. Waddle’s brother, Saxon Rodriguez, died while in custody at the jail after overdosing on fentanyl in 2021.

Shannon Dicus, sheriff del condado de San Bernardino y miembro de la Junta Correccional Estatal y Comunitaria, dijo que el aumento de muertes refleja en parte tendencias que se están desarrollando fuera de las cárceles, incluido un sistema de salud mental sobrecargado y el uso generalizado de opiáceos potencialmente mortales.

Para sus ayudantes, un problema persistente es el de las personas que saben que están violando los términos de su libertad condicional y esconden drogas en sus cuerpos antes de regresar a la cárcel.

“Muchas de estas personas secretan opiáceos en el recto”, dijo Dicus. “Pasamos perros. Hacemos varias cosas. Estamos gastando 250,000 dólares en escáneres corporales. Y lo que sucede es que algunas de estas personas lo tendrán en sus cuerpos donde no podemos detectarlo.

“Entran en la cárcel, los alojan en su asignación de vivienda general y, de repente, tengo siete sobredosis de fentanilo. Y esa es la verdad”.

Dicus dijo que las cárceles también encuentran cartas enviadas a los reclusos en el correo sumergidas en fentanilo o metanfetamina.

Jeremia Kimelman / CalMatters An undated graph by CalMatters. Note: Only deaths that happened while in the custody of the county jail were analyzed. Source: Department of Justice, Bureau of State and Community Corrections

Pero a veces los propios carceleros son los responsables. Durante la pandemia, cuando las cárceles estaban cerradas a los visitantes, las drogas todavía encontraban una manera de entrar. Los agentes de prisión en los condados de Riverside y Fresno han sido acusados de contrabando de drogas, y un gran jurado civil del condado de Alameda determinó que un contratista de cárceles privadas despidió al director médico de las cárceles del condado por emitir recetas falsas para obtener opioides.

En ocasiones, los alguaciles han resistido la presión externa para vigilar más de cerca a sus empleados. En las cárceles del condado de San Diego, donde según las estadísticas del Departamento de Justicia murieron 47 personas entre 2021 y 2023, la sheriff Kelly Martínez y su predecesor han rechazado repetidamente las solicitudes de la junta de revisión de la aplicación de la ley civil local para someter a sus ayudantes a escáneres antes de comenzar sus turnos. Dos agentes de la cárcel se declararon culpables de cargos relacionados con drogas el año pasado, uno por robo de medicamentos de una caja de entrega de medicamentos recetados de la cárcel y el otro por posesión de cocaína en propiedad de la cárcel.



Personal médico de la cárcel quemado

Las cárceles podrían hacer un mejor trabajo comenzando con la admisión y la recepción, dijo Corene Kendrick, subdirectora del Proyecto Penitenciario Nacional de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Señaló que a las personas que han sido arrestadas a menudo se les hacen preguntas profundamente personales sobre su uso de sustancias y su historial de autolesiones, al alcance del oído de los agentes de la cárcel y otros reclusos.

Si no revelan que tienen dependencia de drogas o alcohol, tal vez por temor a que eso genere más cargos, Kendrick dijo que el corte inmediato puede representar un enorme riesgo para la salud.

Y para las personas que toman medicamentos psiquiátricos pero no les gustan los efectos secundarios o no quieren revelar su condición, el cese de su medicación puede hacer que su salud mental caiga en picada.

La pandemia también afectó gravemente la capacidad de las cárceles para brindar atención médica de calidad, sostienen los críticos.

Cuando las cárceles volvieron a abrir a su capacidad normal, dijo Kendrick, la llegada de nuevos reclusos y las renuncias de trabajadores de la salud agotados tensionaron los sistemas más allá de sus puntos de ruptura. “Muchas cárceles han dicho que están teniendo problemas con el personal correccional y de atención médica que renunció durante la pandemia”, dijo.

“No pude ofrecer el tipo de atención médica que quería y eso contribuyó a mi agotamiento” Dr. Lauren Wolchok, a former physician in Los Angeles County jails

Una de ellas fue la doctora Lauren Wolchok, que trabajó en las cárceles del condado de Los Ángeles de 2016 a 2021. Antes y durante la pandemia, dijo, la cantidad de pacientes dependientes de opioides que atendió se disparó. Pero esas cárceles restringieron estrictamente el tratamiento con opioides, dijo, confinándolo a un pequeño subconjunto de la población que lo necesitaba.

“No pude ofrecer el tipo de atención médica que quería y eso contribuyó a mi agotamiento”, dijo Wolchok. “Había luchado durante mucho tiempo con la crisis existencial de: ¿estoy haciendo más daño que bien al trabajar en este entorno terrible o estoy luchando contra el sistema y logrando que la gente se preocupe que de otro modo no se preocuparían?

“Especialmente a medida que la calidad de la atención que sentía que estaba brindando disminuía, se hizo cada vez más difícil para mí personalmente decidir que estaba peleando la buena batalla”.

Sobredosis de drogas, tratamiento médico insuficiente, suicidios: todas esas causas de muertes en prisión podrían minimizarse mediante políticas más estrictas. Académicos, reclusos y sus defensores sugieren escanear a los trabajadores penitenciarios en busca de drogas, proporcionar un suministro listo del aerosol nasal de naloxona que bloquea los opioides, garantizar que los reclusos realicen la admisión en un área más privada, realizar controles más frecuentes de los reclusos e instituir juntas de supervisión locales.

Esas decisiones recaen en una sola persona: el alguacil del condado.



¿Una sobredosis o un infarto?

Algunas de las cárceles más mortíferas de California se encuentran en el condado de Riverside, donde han muerto 45 personas desde el 1 de enero de 2021. Uno de ellos fue Richard Matus.

Matus sabía que no se sentía bien días antes de morir.

En los diarios que mantuvo durante su encarcelamiento, que su familia proporcionó a CalMatters junto con sus registros médicos, Matus se quejó de sentirse enfermo y de no recibir ayuda médica en la cárcel.

“Es difícil lidiar con ser tratado como un animal enfermo y sentir que estoy esperando morir”, escribió en una entrada. “Puse recibos médicos para ver a un médico porque me sentí enfermo, muy mareado, con mal dolor de cabeza, sentí que tenía fiebre y perdí por completo el sentido del olfato, lo cual fue realmente extraño. Nunca hicieron un seguimiento. Creo que fueron dos veces que puse notas médicas y no respondieron, así que me di por vencido”.

Matus, cuya familia dijo que no había consumido drogas además de marihuana antes de su encarcelamiento, fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2022 por una sobredosis de fentanilo.

Miguel Gutierrez Jr. / CalMatters The Riverside County Sheriff’s Department coroner’s death record for Richard Matus Jr.

En una demanda presentada en marzo de 2023, la familia de Matus alega que Matus estaba lúcido y comunicativo por teléfono con su madre, Lisa, horas antes de su muerte. Alegan que su “grave necesidad de una intervención médica de emergencia pasó desapercibida para el personal de custodia (de la cárcel)”.

Una autopsia realizada ocho horas después de la muerte de Matus encontró algo más. Su arteria descendente anterior izquierda, que proporciona la mitad del suministro de sangre al corazón y se la conoce coloquialmente como “la viuda”, estaba bloqueada entre un 80% y un 90%.

Un formulario médico completado por Matus el 26 de septiembre de 2021 indicaba que un médico le dijo que su colesterol y su presión arterial estaban muy por encima de lo normal.

“Cada vez que se quejaba en la oficina (médica de la cárcel), le daban pastillas para el colesterol y le decían que perdiera peso”, dijo Lisa, la madre de Matus, a CalMatters. “Nunca lo enviaron al hospital, a pesar de que su presión arterial y su colesterol estaban (por encima de lo normal).

Todo el tiempo necesitó atención médica y simplemente lo ignoraron”.

Ese argumento pasó a formar parte de la demanda de la familia.

“Debido a las grandes demoras en asegurar atención médica de emergencia adecuada para Richard Matus, Jr., y las fallas por parte del personal de custodia (de la cárcel) en realizar los controles de seguridad y bienestar requeridos”, escribió la familia de Matus en la demanda, “El señor Matus no respondió a la intervención médica y murió”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside respondió a la demanda negando toda responsabilidad y dijo que la muerte de Matus fue obra suya.

Jules Hotz / CalMatters The family of Richard Matus Jr. stands outside the John F. Tavaglione Executive Annex with memorial photos of Richard, who died in-custody of the Riverside Sheriff’s Department in Riverside County.

“Si los demandantes sufrieron alguna lesión o daño”, escribieron, “dicha lesión o daño fueron causados o contribuidos únicamente por la conducta ilícita de otras entidades o personas distintas de los demandados que respondieron”.

Algunos alguaciles han cambiado sus prácticas para evitar muertes bajo custodia. Otros dicen que están buscando soluciones. Pero el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, ha adoptado un enfoque contradictorio.

Las críticas a su política y prácticas, dijo Bianco al Riverside Press-Enterprise, son un “truco publicitario político de la extrema izquierda”. No respondió preguntas de CalMatters.

Después de la muerte de un recluso en 2022, Riverside Press-Enterprise publicó una entrevista con Bianco. En los comentarios debajo de la historia, alguien que se identificó como Bianco interactuó con los comentaristas, refiriéndose a las demandas de las personas cuyos familiares habían muerto en sus cárceles.

“¿Exigieron a sus familiares que no se suicidaran ni consumieran drogas mientras estaban detenidos?” escribio. “¿Alguna vez exigieron que sus familiares no cometieran delitos? ¿Alguna vez sus padres les exigieron que asumieran la responsabilidad de sus propias acciones?

La ACLU envió una carta en septiembre de 2021 exigiendo que el estado investigara las cárceles del condado de Riverside. En 2022 murieron otras 19 personas, entre ellas Matus. Después de que la ACLU volvió a escribir exigiendo una investigación por parte de la junta de supervisión de cárceles del estado a principios de 2023, el fiscal general Rob Bonta inició una investigación.

El Departamento de Justicia se negó a responder preguntas sobre su investigación. Bianco lo hizo.

“Este anuncio es un shock, pero al mismo tiempo debería haberse esperado de nuestro Departamento de Justicia de California y del fiscal general, que se preocupa más por la política que por la transparencia y la verdad”, dijo Bianco en un video el día que se anunció la investigación.

“Esta investigación se basa únicamente en declaraciones falsas y engañosas y mentiras directas de los activistas, incluidos sus abogados. Esto resultará ser una completa pérdida de tiempo y recursos”.



''Todo lo que esamos haciendo es recomendaciones a los alguaciles''

El fiscal general tiene dos investigaciones abiertas sobre cárceles, una en el condado de Riverside y otra en el condado de Santa Clara. Pero la organización encargada de supervisar las operaciones diarias de las cárceles de California es la Junta Correccional Estatal y Comunitaria.

La junta puede ejercer un poder significativo.

Cuando el año pasado descubrió repetidamente que el centro de menores de Los Ángeles no era adecuado para albergar, cerró el sistema y ordenó al departamento de libertad condicional del condado que encontrara nuevas viviendas para unos 300 jóvenes.

Pero esa fue una excepción.

Una reunión de la junta del 9 de febrero de 2023 se volvió polémica en lo que respecta al sistema penitenciario del condado de Riverside, el decimoquinto más grande de EE. UU.

Avalon Edwards, asociado de políticas de la organización de justicia social Starting Over Inc., con sede en Riverside, dijo que la junta no estaba haciendo cumplir sus propios estándares de atención a los reclusos.

“Si (el condado de Riverside) puede matar a 20 personas en 13 meses y no proporciona ninguna información a las familias afectadas, no informa esas muertes al Departamento de Justicia dentro del período de informe obligatorio de 10 días, continúa mintiendo al público sobre la causa. de muerte para todas estas personas”, dijo, “¿qué están logrando esos estándares mínimos?”

Edwards instó a la junta a retener fondos a los departamentos que no cumplieran o, si no lo hacían, pidió a todos los miembros de la junta que renunciaran.

Jeremia Kimelman / CalMatters An undated graph by CalMatters. Note: Only deaths that happened while in the custody of the county jail were analyzed. Source: Department of Justice, Bureau of State and Community Corrections

Los críticos argumentan que la junta carece de la capacidad para regular eficazmente las cárceles.

“No está creado con el tipo de poder de aplicación, o fuerza, para poder responsabilizar de manera significativa a las agencias que no cumplen con los estándares”, recordó recientemente el fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, dijo a CalMatters. “Así que ese es un problema. Y no lo digo tanto como una crítica a la organización o a la gente que hay allí sino a la estructura.

“Quiero decir, no tiene la capacidad de imponer soluciones incluso cuando tiene conocimiento de violaciones”, dijo.

Los agencias de supervisión estatales independientes también han encontrado fallas en la junta y el sistema penitenciario. La Oficina del Analista Legislativa descubrió en 2021 que la eficacia de la junta es difícil de juzgar porque no está claro cuál es su misión. Dijo que esto “socava la capacidad de la Legislatura para evaluar si el programa está funcionando de manera efectiva y es consistente con las prioridades legislativas”.

Mientras tanto, la Oficina del Auditor del Estado se centró en las cárceles del condado de San Diego en febrero de 2022. Descubrió que el Departamento del Sheriff de San Diego no logró prevenir las muertes en sus cárceles y que sus prácticas “probablemente contribuyeron a las muertes bajo custodia”. La oficina del auditor también encontró fallas en la junta penitenciaria estatal, diciendo que sus regulaciones carcelarias son inconsistentes y sus respuestas a la auditoría fueron “deficientes o engañosas”.

Incluso un miembro de la junta penitenciaria estatal siente que la junta tiene las manos atadas.

“Todo lo que estamos haciendo es hacer recomendaciones a los alguaciles”, dijo Norma Cumpian, miembro de la junta. “Dices, oye, 20 personas han muerto en tus cárceles. Le recomendamos que lo informe más rápido. Eso no es mucho”.

Larry Valenzuela / CalMatters/CatchLight Local A Tulare County deputy sheriff stands guard at an inmate housing unit at the Tulare County Adult Pre-Trial Facility on Sept. 18, 2023.

Cumpian, una ex reclusa que cumplió casi 20 años de prisión por matar a su pareja abusiva, dijo que a menudo siente indiferencia o complacencia por parte de sus colegas.

En cuanto a los planes para agregar un monitor de detención, un cumpiano dudoso dijo: “No sé, se supone que este proyecto de ley hará públicos los informes. ¿Qué va a hacer eso?

Dicus, el sheriff de San Bernardino que dirige el séptimo sistema penitenciario más grande de Estados Unidos, no ve ningún problema en la forma en que opera la junta de supervisión. Dijo que la junta de supervisión está haciendo su trabajo de acuerdo con su misión: evaluar las políticas y procedimientos de las cárceles que supervisa y al mismo tiempo garantizar que las instalaciones cumplan con el código.

Dijo que la culpa por las muertes bajo custodia se extiende más allá de las cárceles.

“A nivel local, intente conseguir ayuda”, dijo Dicus. “Nuestro departamento local de salud conductual, y no soy yo quien les tira piedras, sino que trabajan de 9 a 5. Vivimos en un entorno 24 horas al día, 7 días a la semana, donde la gente está en crisis. Y en la crisis que estamos experimentando, la policía está ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero necesitamos que algunos de estos otros proveedores de servicios tengan el mismo nivel de respuesta”.

Dijo que el estado tiene que repensar cómo opera la red de seguridad social a nivel de condado, especialmente para la salud mental y el abuso de sustancias.

“Por lo general, así es como hemos manejado todo, y tenemos que salir de eso”, dijo. “Creo que necesitamos una especie de revisión a nivel estatal de lo que funciona y lo que no”.