Newsom, Dahle discuten sobre el aborto, impuesto a las gasolinas y crimen en debate por el puesto a Gobernador de California

El Gobernador Gavin Newsom y el Senador Brian Dahle (Republicano-Bieber), candidatos gubernativos, discutieron sobre la indigencia, acceso al aborto, precios crecientes de las gasolinas y la atención al cambio climático en el primero y probablemente último debate entre los dos candidatos esta elección.

Sobre el escenario en la central de KQED en San Francisco el domingo, Newsom y Dahle respondieron preguntas del Editor Principal de Política y Gobierno de KQED Scott Shafer y la Corresponsal de Política Marisa Lagos. Mientras Newsom y Dahle en veces fueron profundo en desacuerdos de política, ellos también retrocedieron en repetidas ocasiones a posiciones sostenidas más ampliamente por ambos partidos políticos.

“Él no apoya la libertad reproductiva, no apoya la decisión reproductiva, independientemente de la violación, independientemente del incesto”, dijo Newsom sobre su oponente, Dahle, apuntando hacia un tema encima de la mente para Californianos al inicio del debate. “Yo trabajo [trabajé] con líderes legislativos para poner la Proposición 1 en la boleta. Es fundamental para los valores núcleo para el estado de California y es algo que yo apoyo con entusiasmo”.

Dahle replicó con un gancho sobre los rumores de que Newsom está reflexionando sobre una contienda a la presidencia.

“Quiero empezar por agradecer al gobernador por tomar tiempo del avance de su sueño de ser presidente de los Estados Unidos y por realmente venir a California y tener un debate”, dijo Dahle. “No sé si él ha andado en la calle o si tú has estado en la calle hablando con la gente que no puede costear vivir en California. La gente está escapando de California porque no pueden costear vivir aquí. Él está elevando los costos de todo en California”.

El par intercambió golpes sobre el costo de vida en California y el récord de Newsom de ayudar a los californianos a conservar agua. Dahle también dijo que Newsom podría hacer más para aliviar los altos costos de las gasolinas para las personas a lo largo del estado. Newsom atacó la oposición por parte de Dahle para financiar la expansión de la educación preescolar y su postura en contra del acceso al aborto.

“Trescientas compañías han dejado California bajo su mandato — en los últimos tres años. Estas son compañías globales. Tesla, Oracle, HP, han dejado California bajo su mandato”, dijo Dahle.

Pero Newsom respondió, “Déjame analizar, sólo en el tema de la economía. California no tiene iguales. El producto interno bruto del estado de California creció en 7.8% el año pasado — sobrepasó a de los Estados Unidos, el cual fué de 5.7%”.

Encuestas previas a la elección — junto al rechazo sólido de los votantes hacia la destitución de Newsom el año pasado — sugieren que el resultado es una conclusión preconcebida. Según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley publicado a principios de este mes, el 53% de los votantes apoyó a Newsom mientras que el 32% apoyó a Dahle.

El problema más grande de Dahle, sin embargo, puede que simplemente sea el reconocimiento de nombre. La misma encuesta mostró que alrededor del 52% de los votantes probables “no estaban familiarizados” con él.

La enorme ventaja de Newsom en las encuestas y la recaudación de fondos le han permitido casi ignorar a su oponente, mientras usa su dinero de campaña para emitir comerciales sobre otros temas en la boleta, apoyando la Proposición 1 sobre los derechos abortivos y rechazando la Proposición 30, la cual elevaría los impuestos de las personas acaudaladas para financiar metas climáticas y luchar contra incendios forestales.

Newsom también levantó cejas con compras estratégicas de anuncios en Texas y Florida — resaltando sus diferencias políticas con los dos gobernadores republicanos quienes se piensa están valorando una contienda a la presidencia en 2024.

Newsom intentó poner ese tema a descansar el domingo. Sobre el escenario, Lagos le preguntó a Newsom, “Quiero preguntar muy claramente, tú le estás pidiendo cuatro años más a los votantes. ¿Te comprometes a servir todos los cuatro?”.

Newsom respondió, “Sí”.

Después el par se movió a temas específicos de California.

Proposición 1: Derechos reproductivos

En su decisión sobre Dobbs v. Jackson en junio, la Suprema Corte revirtió Roe v. Wade, permitiendo que los estados decidan sobre si permiten los abortos. Después de esas protecciones debilitadas, los legisladores de California aprobaron poner la Proposición 1 en la boleta, la cual enmendaría la constitución estatal para no dejar duda de que el aborto es un derecho legal en el estado.

En el debate, Newsom remarcó la oposición de Dahle hacia la medida.

“No estamos avergonzados y no nos disculpamos por respaldar a mujeres y chicas a todo lo largo de este país que están huyendo de la persecución. Y huyendo del tipo de, bueno, políticas extremas que tú estás promoviendo”, dijo Newsom, en referencia a Dahle. “Lo que mi oponente cree es que alguien de 10 años de edad que fué violada por su padre debería de ser forzada a engendrar a su hermano o hermana. Su postura es extrema. Y eso es algo que yo espero que considere la gente del estado de California”.

Dahle disparó en contra que la Proposición 1 no permitía un debate de todo el estado sobre cómo debería de ser navegado el acceso al aborto en California, si a caso.

“Ustedes saben, él habla sobre extremos. Lo extremo es no tener una conversación nunca”, dijo Dahle. “Sólo es todo o nada. Eso es lo que va a pasar bajo esta Proposición 1”.

Dahle se llama a sí mismo “pro-vida” y votó en contra de poner la Proposición 1 ante los votantes para hacer del aborto un derecho constitucional en California, lo cual Newsom ha defendido. Sin embargo, a lo largo de su campaña, Dahle no ha sido exactamente vocal sobre su postura ante el aborto – quizás un reconocimiento del apoyo abrumador de los derechos abortivos de California. Cuando el San Francisco Chronicle le preguntó acerca de su postura ante los derechos abortivos a principios de este año, Dahle difirió a su récord de votación en vez de responder directamente.

A pesar de que él se opone a los derechos abortivos, Dahle votó por una ley de 2021 que habría hecho los anticonceptivos — incluyendo a la pastilla del día siguiente — mucho más baratos.

Precios crecientes de las gasolinas

Los precios de las gasolinas crecieron este verano a lo largo de la nación debido a la alta inflación, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las disrupciones en curso de la cadena de producción global.

Pero mientras los costos de la gasolina se han recuperado en toda la nación de alguna forma, los mismos han continuado repuntando en California, llegando a un promedio de $6.39 por galón a principios de este mes — $2.58 más alto que el promedio nacional, según AAA.

Sobre el escenario en KQED, Shafer le preguntó a Dahle, “¿Cómo propones que el estado reduzca el precio de la gasolina de forma significativa para los consumidores?”.

Dahle dijo que California necesita otorgar permisos a los 1,200 pozos petroleros que están sentados en el escritorio del gobernador en este momento.

“Él prefiere no emitir esos permisos”, dijo Dahle.

Dahle dijo que una excepción al impuesto del combustible (gas tax holiday en inglés) “es la manera más rápida en la que tú puedes realmente ayudar a reducir la inflación”. Su experiencia con su propio negocio de transportes ha hecho muy personal el dolor de la gasolina, dijo él, ya que lo vió pagar $4,000 al mes por combustible diesel.

“Eso eleva el costo de un galón de leche, de una docena de huevos para cada californiano trabajador”, dijo Dahle. “Así que si tú reduces el impuesto a la gasolina de forma generalizada, eso reduce [el costo de] tu comida, no solo el de la gasolina que pones en tu tanque”.

California tiene el segundo impuesto de gasolina más alto en el país y otras reglas ambientales que incrementan el costo del combustible en el estado más poblado de la nación.

Pero Shafer presionó a Dahle, “¿Cómo garantizas que si el impuesto se va, que eso va a ir hacia los consumidores y no sólo a las compañías petroleras?”

“Bueno, vamos a asegurar que lo hagan”, dijo Dahle.

Newsom dijo que otros estados han avanzado con las reducciones al impuesto de la gasolina — algunos de los cuales incluyen a Maryland, Nueva York y Georgia — y “nosotros no hemos visto la reducción proporcional” en los precios de la gasolina porque “no hay garantía”. Él agregó que economistas líderes han dicho que eso no es “nada más que un truco”.

“Estas compañías te están estafando y nos están estafando. Por eso yo quiero avanzar con una sanción a la manipulación de los precios para atender este abuso”, dijo Newsom.

La legislatura del estado consideró brevemente a principios de año una propuesta que habría establecido un “impuesto a las ganancias no esperadas” de los ingresos brutos de las compañías petroleras cuando el precio de un galón de gasolina fuera “anormalmente alto comparado al precio de un barril de petróleo”.

Esa propuesta hubiera requerido que los reguladores del estado determinaran la tasa del impuesto, asegurando que recuperaran cualquier margen de ganancia de las compañías petroleras que excediera los $0.30 por galón. El dinero del impuesto habría sido regresado entonces a los contribuyentes de impuestos vía rebajas. No es claro qué tanto se asemejará la propuesta final de Newsom al esfuerzo de principios de este año.

Indigencia

Dahle dice frecuentemente que California gasta demasiado dinero en la indigencia con pocos resultados que mostrar. Él ha dicho que, si es elegido al puesto, él declararía a la indigencia como una “crisis de salud pública” y “detendría el intento erróneo del estado de arrojarle dinero” al problema.

En el escenario, Dahle dijo que el declararía un estado de emergencia sobre el fentanilo en California. Lagos preguntó qué es lo que haría un estado de emergencia.

“Se enfocaría en el hecho de que el fentanilo es un problema en California. La gente en las calles es adicta, los sacaría de las drogas. Esa es la primera cosa que tú haces para proyectarlos fuera es sacarlos de las drogas. Tú financías a los condados y a los clínicos con los programas de salud mental que ellos necesitan, y entonces reduces el costo de vivienda en California, [esas] son las tres cosas que tendrían que pasar para encargarse de la indigencia”, dijo Dahle.

Newsom, sin embargo, dijo que la propuesta de Dahle no tenía substancia.

“De alguna manera, un ‘estado de emergencia’ [será decretado], y mágicamente vamos a resolver [el problema] del fentanilo. Eso es lo que mi oponente acaba de decir, de alguna manera, [el fentanilo] va a desaparecer mágicamente basándose en un estado de emergencia”, dijo Newsom.

Newsom también ha apuntado al gasto de la indigencia en su carrera. Durante su tiempo como alcalde de San Francisco, él dijo que no había nada “liberal o compasivo” sobre dejar que la gente duerma en las calles, e impulsó un programa llamado Care Not Cash para terminar con los subsidios en efectivo para las personas sin hogar a favor de servicios.

Él está llevando esa propuesta a una escala estatal, diciendo que California hará que los gobiernos locales rindan cuentas. Lagos le pidió a Newsom que le respondiera a los californianos que están preocupados por el creciente número de personas viviendo en las calles del estado.

“Ellos están en lo correcto. Esto es una indignación”, dijo Newsom. “Ya no vamos a repartir dinero si los gobiernos locales no pueden producir resultados”.

Newsom firmó un presupuesto este año que gastaría $10 billones en vivienda accesible y más de $12 billones — durante dos años — en la crisis de indigencia. Eso incluye financiamiento para 42,000 unidades de vivienda bajo Homekey, un programa para convertir moteles, hoteles y otros edificios en viviendas para atender la indigencia.

El mes pasado, Newsom firmó su controversial nuevo programa, CARE Court, como ley. El Acta de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento Comunitario obligaría a algunas personas con esquizofrenia y otros desórdenes psicóticos a aceptar planes de tratamiento o, si se rehúsan, a ser puestos bajo tutela.

“Por supuesto, mi oponente se opuso al financiamiento de CARE Court”, dijo Newsom. “Cuando llegué aquí, no había estrategia para la indigencia, no había plan, recursos de cualquier mérito. Hoy, hay $15.3 billones y hay una estrategia real, un plan real, y hay rendición de cuentas por primera vez”.

El número de Californianos sin hogar creció en por lo menos 22,500 durante los últimos tres años, según un análisis de CalMatters del último conteo del gobierno federal. California emitió una cantidad de salvaguardas en contra de la indigencia durante la pandemia, desde asistencia para las rentas hasta una moratoria en los desalojos. El índice de indigencia entre los californianos creció un 15% durante el año pasado, en par con el crecimiento estable de la indigencia desde el 2015 hasta hoy.

Crimen

En entrevistas de televisión y en las redes sociales, Dahle ha resonado la crítica republicana hacia los demócratas por ser lo que ellos llaman “suaves con el crimen”. Dahle ha apoyado el incremento de los fondos para el orden público local, según CalMatters, y ha debilitado la Proposición 47, la cual redujo las penas por algunos crímenes de propiedad y de drogas. Los conservadores han apuntado durante mucho tiempo hacia la Proposición 47 como un punto de inflexión que redujo las consecuencias y llevó a la alza en los crímenes, a pesar de que la investigación no ha respaldado esa afirmación.

“Este asunto continúa siendo un asunto irritante, pero la Proposición 47 no es la culpable. No es la razón por la cual hemos visto un incremento del crimen en el estado o en este país”, dijo Newsom el domingo.

El crimen a lo largo del estado es ahora más bajo de lo que ha sido desde al menos 1992, según datos criminales analizados por el Instituto de Política Pública de California. Los índices de crímenes violentos y de propiedad incrementaron marginalmente entre 2020 y 2021, pero se mantienen históricamente bajos, e incluso en cierta forma más bajos que en 2019.

“Las narrativas no encajan con los hechos”, dijo Newsom, diciendo que California se encuentra a nivel “promedio” de los índices de felonías en los Estados Unidos.

Sin embargo, California es un estado singularmente grande, y regiones diferentes experimentan diferentemente los índices de crimen: El Valle de San Joaquín vió grandes incrementos en crímenes violentos, mientras que el índice de crímenes de propiedad más alto en California durante el año pasado fué en el área de la bahía de San Francisco.

Videos virales de robos de estilo “rompe y agarra” (smash-and-grab en inglés) y ataques descarados en contra de personas asiáticas y asiático americanas han llevado al miedo y a la indignación en algunas ciudades de California, incluyendo a San Francisco. Dahle hizo referencia a esas disparidades en los crímenes que los californianos están viendo a la alza como una forma en la que Newsom ensombrece verdades feas.

“Los asesinatos incrementaron en un 40% durante los últimos dos años en California”, dijo Dahle.

Los homicidios están a la alza en California desde el 2019, según el Instituto de Política Pública de California.

“Nosotros creemos en la reforma de justicia criminal de sentido común. La realidad es que, (Dahle) también se opuso a nuestro plan de reducción de crimen, una inversión de $758 millones”, dijo Newsom, el cual incluía a 1,000 oficiales de policía nuevos para la Patrulla de Caminos de California (CHP por sus siglas en inglés).

Y ocho de los primeros 10 estados con los índices de asesinato más altos son liderados por republicanos, reclamó Newsom. Los republicanos han rechazado ese frecuente tema de conversación demócrata, diciendo que el índice de crimen es alto en áreas urbanas lideradas por demócratas.

“Este es un problema que no tiene jurisdicción política”, dijo Newsom.

Buscando proteger a los californianos de la violencia de las armas, Newsom firmó un grupo de leyes en esta sesión legislativa para endurecer las leyes de seguridad de armas. Entre ellas se encuentran nuevas leyes para llevar a cabo inspecciones a vendedores de armas, reducir el número de armas que una persona puede fabricar, restringir las “armas fantasma” y prohibir la venta de armas de fuego en propiedad estatal.

Esta sesión Dahle votó en contra de un montón de leyes relacionadas a las armas de fuego en el senado del estado, incluyendo la propuesta AB 1594, una propuesta controversial de Newsom para permitir que las personas dañadas por la violencia de armas impongan demandas civiles en contra de los fabricantes de armas. Aún así, Dahle votó a favor de algunas medidas de reforma para las armas, incluyendo una ley que prohibiría que cualquier persona sentenciada por abuso de menores o de personas mayores pudiera poseer armas de fuego durante una década.

Comentarios cortantes, encontrar puntos comunes

A lo largo del debate, Dahle y Newsom apuntaron a las políticas del otro, basándose frecuentemente en temas de discusión partidistas.

“Estamos en un estado constante de crisis bajo tu liderazgo. Tu liderazgo no ha resuelto un problema. Tenemos fuegos que tú no has resuelto. Tenemos escasez de agua que tú no has resuelto. Tenemos electricidad que tú no has resuelto. Todas esas cosas de las que hablas, pero ¿Cuáles son los resultados? Cero”, dijo Dahle sobre Newsom.

“Con respeto, tú no eres pro-vida. Tú estás en pro de los nacimientos mandados por el gobierno. Si tu fueras pro-vida, apoyarías nuestros esfuerzos para proporcionarle apoyo a los programas de cuidado de niños y programas preescolares y prenatales. Tú te has opuesto consistentemente a esos programas”, dijo Newsome sobre Dahle.

Pero cerca del final del debate, Shafer y Lagos le pidieron a cada candidato hablar sobre algún momento durante su vida cuando aprendieron que estaban equivocados, y cómo es que remediaron ese error, una pregunta que los llevó en camino hacia puntos en común.

Newsome habló sobre iterar en su vida, y sobre la superación de una discapacidad de aprendizaje significativa y la terapia del habla que recibió cuando era niño. Como resultado, él dijo, “no me gustan los hostigadores, no me gusta la crueldad, no me gusta la gente que humilla a otras personas”. Y cuando era una persona más jóven, dijo que él “no aprendió que todos nosotros somos únicos lo suficientemente rápido”.

Dahle dijo que aprendió mucho sobre ambientalismo en épocas tempranas de su carrera política en una manera que le “ayudó a expandir [su] habilidad de poder ser muy sensible hacia el ambiente”.

El par inclusivamente encontró acuerdos en un tema: las reparaciones. Dahle apoyó el estudio para explorar el pago por injusticias del pasado y presente a los californianos negros.

“Yo creo que es un paso en la [dirección] correcta para esas personas, para esas personas que fueron agraviadas”, dijo Dahle.

Lagos expresó su sorpresa, diciendo, “Encontramos una cosa en la que ustedes dos están de acuerdo”.

The Associated Press contribuyó a este reporte.