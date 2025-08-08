Jueza bloquea orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento en fallo de alcance nacional

Una jueza federal en Maryland dictaminó el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos temporalmente o sin autorización, emitiendo la cuarta decisión judicial que bloquea a nivel nacional la orden del mandatario sobre la ciudadanía por nacimiento desde que la Corte Suprema federal emitió un fallo clave en junio.

Ya se esperaba que la jueza federal de distrito Deborah Boardman emitiera esa orden judicial preliminar, luego de que en julio dijera que daría tal orden si un tribunal de apelaciones le devolvía el caso. La Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito le devolvió el caso posteriormente ese mismo mes.

Desde junio, otros dos tribunales de distrito, al igual que un panel de jueces de apelación, también han bloqueado la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional.

Un correo electrónico a la Casa Blanca solicitándole comentarios no había sido respondido hasta el momento.

La orden emitida por Trump en enero negaría la ciudadanía a los niños nacidos de padres que viven en Estados Unidos ilegal o temporalmente.

En febrero, Boardman emitió una orden judicial preliminar con la que bloqueó la orden de Trump a nivel nacional. Pero el fallo de la Corte Suprema federal en junio anuló esa decisión y otras resoluciones judiciales que bloqueaban la orden en todo el país.

Los jueces dictaminaron que, en general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas demandas colectivas y aquellas presentadas por estados.

En su fallo del jueves, Boardman determinó que todos los niños que han nacido o nacerán en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 —los cuales se verían afectados por la orden de Trump— pueden interponer una demanda colectiva.

Indicó que "era extremadamente probable" que los demandantes ganen su argumento de que la orden de ciudadanía por nacimiento viola la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que incluye una cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanos. También era probable que sufrieran un daño irreparable si la orden entraba en vigor, escribió.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

