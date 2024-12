El alcalde Gloria promovió una iniciativa audaz para abordar la falta de vivienda en San Diego. Hasta ahora, solo se han comprado camisetas

A principios de este año, el alcalde Todd Gloria eligió una de sus plataformas más grandes para presentar la última iniciativa de su administración para resolver la situación de las personas sin hogar.

"Esta noche, estoy anunciando una campaña filantrópica para ayudar a la ciudad a llevar a cabo nuestros ambiciosos planes para poner fin a nuestra crisis de personas sin hogar”, dijo Gloria en su discurso sobre el estado de la ciudad en enero, mientras el nombre de la nueva iniciativa aparecía en una pantalla gigante detrás de él. "Llamada "San Diegans Together Tackling Homelessness, esta campaña ya cuenta con compromisos de un cuarto de millón de dólares."

En las semanas siguientes, la ciudad presentó un plan audaz que involucra a todos, desde los residentes habituales hasta las organizaciones filantrópicas más grandes de San Diego. Los líderes de la ciudad prometieron convertir esos $250,000 iniciales en $370 millones en donaciones para finales de 2024, preparando el escenario para esfuerzos de prevención más sólidos y la construcción de un rascacielos de 400 unidades de vivienda asequible en el centro de la ciudad.

"Esta iniciativa tiene como objetivo no solo gestionar, sino resolver la crisis de personas sin hogar en San Diego", declaró la ciudad en su sitio web. El principal burócrata de la ciudad incluso sugirió que la iniciativa, si tiene éxito, podría ayudar a reemplazar el departamento de la ciudad enfocado en las personas sin hogar.

Sin embargo, casi un año después, la ciudad ha moderado esta visión ambiciosa tras quedar lamentablemente lejos de sus objetivos iniciales. San Diegans Together Tackling Homelessness solo ha recaudado 1.3 millones de dólares, una pequeña fracción de su meta para el 2024. El único gasto de la iniciativa hasta ahora no ha abordado las causas fundamentales de la falta de vivienda. Gastó $2,400 en camisetas para un evento de limpieza de voluntarios en el centro en julio.

Mientras tanto, el consejo asesor de 10 miembros de la ciudad, que se supone debe guiar a San Diegans Together Tackling Homelessness , permanece solo parcialmente completo y aún no ha llevado a cabo una reunión.

Las revelaciones llegan tras una auditoría estatal a principios de este año que encontró que los servicios para personas sin hogar en San Diego carecen de responsabilidad.

Rachel Laing, portavoz de Gloria, se negó o no respondió a repetidas solicitudes de una entrevista con el alcalde.

"Si bien continuamos recaudando fondos, en este momento, el enfoque de la administración ha estado enfocado de lleno en la tarea urgente de ampliar el refugio y los programas", dijo Laing en un correo electrónico.

Eric Dargan, director de operaciones de San Diego, está supervisando la iniciativa para la ciudad. Tenía grandes expectativas al comienzo.

Courtesy of the Office of Mayor Todd Gloria Volunteers at the downtown cleanup event on July 13, 2024 wearing neon shirts purchased by San Diegans Together Tackling Homelessness. The shirts are the initiative's only expenditure to date.

"Estoy buscando algunos multimillonarios que quisieran dejar su legado en esta ciudad," dijo Dargan al San Diego Union-Tribune en marzo. "Pero si puedo conseguir que 1.4 millones de personas me den $300 cada una, estoy bien."

Ese flujo de donaciones no se materializó. En una entrevista el mes pasado, Dargan dijo que la ciudad todavía apoya la iniciativa a pesar de su falta de impacto hasta ahora.

"No considero que se esté quedando corta," dijo. "No hay un marco de tiempo, no hay una fecha límite. Esto es solo nosotros, como comunidad de personas, trabajando juntos."

Pero ahora está ofreciendo una medida de éxito más modesta que el objetivo original de resolver la falta de vivienda.

"Si somos capaces de ayudar a una persona, entonces esta iniciativa es un éxito," dijo Dargan.

Expertos y defensores que se especializan en la respuesta y prevención de la falta de vivienda criticaron la iniciativa por ser poco realista, desenfocada y una posible distracción de esfuerzos mejor establecidos en la región.

"Simplemente no tiene sentido," dijo Jennifer Mosley, profesora en la Universidad de Chicago que estudia la intersección de las organizaciones sin fines de lucro, la filantropía, el gobierno y la falta de vivienda.

Argumentó que un esfuerzo de esta magnitud necesita un plan detallado, una estructura organizada y un mensaje convincente para los donantes, y no hay nada de eso.

"¿Por qué la gente debería donar a una iniciativa donde no está claro quién va a tomar las decisiones sobre en dónde se va a gastar el dinero o en qué se va a gastar?" dijo ella. "No me sorprende en absoluto que la gente realmente no esté interesada."

Una promesa audaz pero con estructura pobre

La ciudad se asoció con la Fundación de San Diego en enero para lanzar San Diegans Together Tackling Homelessness.

Courtesy of the City of San Diego Mayor Todd Gloria announces a new initiative called San Diegans Together Tackling Homelessness at his State of the City address on January 10, 2024.

Las dos entidades firmaron un acuerdo que autoriza a la fundación a recibir y gestionar donaciones. El dinero está destinado a "abordar el problema de la falta de vivienda en San Diego, con énfasis en la prevención, el refugio, la salida y la vivienda", según el acuerdo. No hay un plazo obligatorio para gastar el dinero.

El acuerdo otorga a Dargan la autoridad para asesorar sobre cómo debe utilizarse el dinero, con la aprobación final de la fundación. Sin embargo, se ha construido poca infraestructura adicional en torno a la iniciativa.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la Fundación de San Diego dirigió a KPBS a la ciudad. Mientras tanto, en ocasiones Dargan distanció a la ciudad de la iniciativa, diciendo que ningún departamento o empleado de la ciudad está dedicado a ella.

"La ciudad no está enfocando su energía" en la iniciativa, dijo en una entrevista. "Es una iniciativa colaborativa para unir a toda la comunidad y abordar este problema de la falta de vivienda, en lugar de que sea solo la ciudad de San Diego".

Hasta ahora, el llamado a la acción ha recibido una respuesta tibia por parte de los posibles donantes.

De los $1.3 millones recaudados hasta ahora, $1 millón provino de una transferencia interna dentro de la Fundación de San Diego. Otros contribuyentes principales incluyen:

Donante Anónimo — $75,000

La Fundación Conrad Prebys — $50,000

La Fundación Cushman — $50,000

La Fundación Familia Brutten — $50,000

Sycuan Citizens for Good Government PAC — $25,000

Ace Parking — $10,000

R & V Management LP Holding — $10,000

Un número de estas donaciones fueron pagos solicitados hechos a petición del alcalde. La portavoz de la ciudad, Nicole Darling, no reveló los nombres de los donantes de pequeñas cantidades.

Dargan sigue confiando en que la ciudad aún puede convencer a los residentes de San Diego para que contribuyan.

"Te sorprendería cuántas personas en la ciudad no están haciendo nada" para ayudar a abordar la falta de vivienda, dijo.

Rick Gentry, ex-CEO de la Comisión de Vivienda de San Diego, dijo que hay un papel para las organizaciones sin fines de lucro, los filántropos y el sector privado en la respuesta de la ciudad a la falta de vivienda. Pero a menudo, los donantes son reacios a dar dinero a un esfuerzo "amorfoso" como San Diegans Together Tackling Homelessness.

"Es una aspiración valiosa, pero no muy práctica y probablemente inalcanzable", dijo Gentry. "Creo que hay una gran necesidad de planificación, coordinación, enfoque y asociación... No basta con establecer un objetivo y esperar que la gente te siga".

Metas y compromisos no realizados

No pasó mucho tiempo para que la ciudad se alejara silenciosamente del objetivo de recaudación de fondos de 370 millones de dólares de este año.

La ciudad publicó un resumen de la iniciativa en enero que presentó una amplia agenda llena de frases llamativas (por ejemplo, "Esto no es un comité, sino un compromiso").

El documento describía cuatro "pilares" para abordar la falta de vivienda: prevención, refugio, salida y vivienda. Cada uno tenía una cantidad objetivo basada en cálculos aproximados de cuántas personas se pretendía asistir con la iniciativa.

Para marzo, según capturas de páginas web en el Archivo de Internet, la ciudad eliminó el objetivo de $370 millones del documento de resumen (puedes encontrar la versión original aquí y la versión editada aquí). Un documento actualmente en la página web de la iniciativa contiene una descripción de los cuatro pilares sin el objetivo monetario.

Carlos Castillo / KPBS A man riding his bike through a homeless encampment in downtown San Diego, May 31, 2022.

En respuesta a una solicitud de comentario, el portavoz de la ciudad, Matthew Hoffman, no abordó por qué desapareció la meta de recaudación de fondos.

La ciudad también ha dejado otros compromisos sin cumplir.

Dargan le dijo a Voice of San Diego en enero que la ciudad publicaría detalles sobre las inversiones de la iniciativa en línea. Hasta la fecha, esta información no ha sido publicada en ningún sitio web de la ciudad.

"Puedes culparme por ser lento para hacer que las cosas sucedan", dijo Dargan.

También se comprometió a nombrar una junta asesora de 10 miembros para ayudar a determinar cómo se debería gastar el dinero. Hasta ahora, Dargan ha confirmado solo cinco miembros y se negó a compartir sus nombres. Dijo que la junta asesora aún no se ha reunido.

La ciudad también se comprometió inicialmente a "realizar sesiones de revisión regulares para discutir el progreso e identificar soluciones." Cuando se le preguntó si se había llevado a cabo alguna sesión de revisión, Dargan no estaba al tanto de la obligación. No se han realizado sesiones de revisión.

"Es una mala gobernanza," dijo Jessie Schmitte, gerente de políticas estatales del grupo de defensa Alliance San Diego. "Hay un problema real con la falta de transparencia."

Camisetas y una recolección de basura

Sin una junta asesora ni una revisión formal de las prioridades de la iniciativa, quizás no sea sorprendente que la iniciativa haya gastado poco dinero hasta ahora. Aun así, el único gasto realizado genera preguntas.

San Diegans Together Tackling Homelessness gastó $2,400 para comprar playeras para el evento de limpieza en el downtown en julio.

Cuando se le preguntó por qué no se ha gastado dinero directamente en la prevención y respuesta a la falta de vivienda, Dargan dijo que está investigando esos esfuerzos.

"Gastando $2,400 en una limpieza para que los voluntarios vengan y sean activos en el centro y comprendan de dónde proviene gran parte de la basura, la cual proviene de la comunidad sin hogar, eso es un pequeño esfuerzo", dijo. "Pero dar una suma mayor de dinero, ya sean 50,000, 100,000, 200,000, un millón, lo que sea, creo que eso necesita mucha más participación y mucho más escrutinio".

Gloria promocionó el evento de limpieza en sus redes sociales. Las fotos muestran que uno de los principales beneficiarios de la limpieza fue un estacionamiento de Ace.

Courtesy of the Office of Mayor Todd Gloria A volunteer, wearing a shirt purchased by San Diegans Together Tackling Homelessness, cleans up an Ace Parking lot downtown on July 13, 2024.

Un mes antes, Ace Parking había contribuido con $10,000 a San Diegans Together Tackling Homelessness a petición de Gloria.

"La causa principal de la basura en el área del centro es la falta de vivienda", dijo Keith Jones, propietario y socio gerente de Ace Parking, en un comunicado de prensa sobre la limpieza. "Este evento debería llamar más la atención sobre el núcleo del problema."

El comunicado describió a Jones como "un líder clave" de San Diegans Together Tackling Homelessness.

Jones le dijo a KPBS que él personalmente participó en la limpieza con su hijo de 8 años y donó estacionamiento a voluntarios. Con ubicaciones de Ace Parking distribuidas por todo el centro, dijo que no le sorprende que parte de la limpieza se realizara en uno de sus lotes.

"Necesitamos recuperar nuestra comunidad y hacer de San Diego la mejor ciudad de América una vez más", dijo Jones en un correo electrónico. "Pensé en (la donación de $10,000) como un esfuerzo a favor de la comunidad, no político y no confrontacional."

Sin embargo, Jones dijo que esperaba más de San Diegans Together Tackling Homelessness cuando hizo su donación.

"No ha tenido el impacto que había imaginado", dijo. "Esperaba que la ciudad apoyara esto y que fuera la gran causa (para resolver la falta de vivienda)."

La ciudad se mantiene con la iniciativa

A pesar de que la iniciativa recaudó una pequeña fracción de su objetivo original, Dargan dejó en claro que la ciudad se mantendrá con "San Diegans Together Tackling Homelessness.''

"No decimos, 'Bueno, fue un fracaso, renunciemos y sigamos adelante'", dijo.

Dijo que la iniciativa se centrará en la prevención de la indigencia y en ayudar a estudiantes universitarios que enfrentan inestabilidad habitacional, aunque no proporcionó más detalles.

"Así que estén atentos", dijo. "Quiero decir, apenas estamos comenzando este año y, una vez más, no estamos contra el reloj, no hay un plazo".

Pero los defensores de las personas sin hogar dicen que el tiempo es esencial. Más de 600 personas sin hogar murieron en el condado de San Diego el año pasado, un aumento en comparación con unas 150 muertes hace una década, según Voice of San Diego. Mientras tanto, el número de personas que experimentan la falta de vivienda en el condado sigue aumentando.

Expertos y defensores de la falta de vivienda dijeron que la ciudad debería en cambio invertir su energía y recursos en esfuerzos existentes para resolver la falta de vivienda.

Schmitte de Alliance San Diego dijo que la ciudad debería centrarse en el detallado plan de acción comunitario que el Consejo de la Ciudad aceptó por unanimidad en 2019, el cual establecía objetivos específicos a corto y largo plazo. Alliance San Diego afirma que la ciudad se ha desviado del plan en los últimos años.

Gentry, el exdirector ejecutivo de la Comisión de Vivienda de San Diego, dijo que la ciudad debería priorizar trabajar con organizaciones sin fines de lucro establecidas que, aunque carecen del atractivo de una iniciativa recientemente anunciada, tienen un historial comprobado. Gentry señaló organizaciones que trabajan con personas mayores vulnerables, como Meals on Wheels del Condado de San Diego (donde es miembro del consejo de administración) y Serving Seniors.

Mosley, profesora de la Universidad de Chicago, alentó a la ciudad a terminar con la iniciativa y, en su lugar, centrarse en construir una asociación más sólida con el Grupo de Trabajo Regional sobre Personas sin Hogar de San Diego.

"No creo que esto suene como una iniciativa muy exitosa", dijo ella. "Creo que la prueba ya está ahí en términos de la baja cantidad de dinero que han recaudado, la baja cantidad de dinero que han distribuido y el hecho de que no parecen haber construido ninguna infraestructura alrededor de ella.”