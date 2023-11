La Lucha por el Matrimonio Igualitario en Baja - Parte 1 - Meritxell y Nancy

Listen • 35:11

Hola Friends!Lanzamos nuestra nueva temporada destacando historias LGBTQ+ de la región con un episodio de dos partes: La lucha por el matrimonio igualitario en Baja. En esta primera parte, nos sentamos con Meritxell y Nancy, una pareja queer de Tijuana que ha luchado por los derechos LGBTQ+ en el estado de Baja y en México. Nos comparten su historia de cómo lucharon por el matrimonio igualitario en el estado de Baja.¡No te pierdas esta increíble historia!¡Caile!@portofentrypod.*********Port of Entry tiene nuevas historias para ti, esta vez centradas en la experiencia LGBTQ+ de la región.En esta temporada, acompañamos a diferentes invitades que nos cuentan que significa ser queer en las fronteras, encontrarse a uno mismo y luchar por sus derechos.Sigue a nuestros maravillosos hosts Natalí y Alan, mientras escuchan estas increíbles historias.¡No te pierdas esta temporada!¡Caile!Si te gusta este episodio, mandanos un mensaje en@portofentrypod.***********Encuentranos en Facebook y en InstagramPuedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate , escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento te mandaremos un regalito de parte del programa.Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro show.‘’Port of Entry’’ es escrito, producido y dirigido por Julio C. Ortiz FrancoAdrian Villalobos es el Productor Técnico y Diseñador SonoroAlisa Barba es nuestra editora.Los episodios son traducidos y adaptados por Julio C. Ortiz Franco y Natalie González.Elma Gonzalez es nuestra editora en EspañolLisa Morissette-Zapp es la Directora de Programación de Audio y Operaciones.John Decker es el Director de Desarrollo de Contenido.This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.