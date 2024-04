Los demócratas vuelven a rechazar la prohibición de campamentos de personas sin hogar en California

Por segundo año consecutivo, los demócratas votaron en contra de un proyecto de ley que buscaba prohibir los campamentos de personas sin hogar cerca de escuelas, paradas de transporte público y otras áreas en todo California.

A pesar de que las ciudades en todo el estado están lidiando con una proliferación de campamentos de personas sin hogar, los legisladores dijeron que se oponen a penalizar a los residentes que duermen en propiedades públicas.

"El simple hecho de que las personas sin hogar hagan sentir incómodas a otras personas no significa que deba ser criminalizado. Y este proyecto de ley lo hace", dijo la senadora Aisha Wahab, demócrata de Fremont y presidenta del Comité de Seguridad Pública del Senado. "Las sanciones solo se sumarán a su ya difícil situación de tener que pagar por cosas".

El Proyecto de Ley del Senado 1011 tropezó en su primera audiencia, estancándose en el Comité de Seguridad Pública con un voto de 1-3. La propuesta del líder del GOP del Senado, Brian Jones, y la Senadora Demócrata Catherine Blakespear, ambos del área de San Diego, habría hecho que acampar dentro de 500 pies de una escuela, espacio abierto o parada principal de transporte público fuera un delito menor o infracción. También habría prohibido acampar en banquetas públicas si hubiera camas disponibles en refugios locales para personas sin hogar.

"Estoy decepcionado por la oposición cerrada de mente de los miembros del partido mayoritario del Comité de Seguridad Pública del Senado a nuevos enfoques y su apoyo automático a simplemente arrojar más dinero al problema sin un plan real", dijo Jones en un comunicado. "El continuo rechazo de hoy a soluciones reales durante esta crisis de salud y seguridad es inmoral e irresponsable".

Después de la derrota de hoy, Jones continuará hablando con los miembros del comité para ver si hay alguna manera de negociar un camino a seguir para su proyecto de ley, dijo la portavoz Nina Krishel en un correo electrónico.

La senadora Nancy Skinner, demócrata de Oakland, dijo que aunque aprecia que los californianos no quieren ver campamentos, no podía apoyar el proyecto de ley.

"Es como tratar de hacer invisible un problema en lugar de abordar la raíz del problema", dijo Skinner, quien se unió a Wahab y al senador Scott Wiener, demócrata de San Francisco, en votar "no".

Más de tres docenas de personas expresaron su oposición al proyecto de ley durante la audiencia de hoy, hablando en nombre de organizaciones como el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos y la Acción de la Unión Americana de Libertades Civiles de California.

Los partidarios del proyecto de ley, que eran muchos menos, incluían al alcalde de Vista y a un representante de la ciudad de Carlsbad.

El único voto a favor vino del único republicano del comité, el Sen. Kelly Seyarto de Murrieta.

"Tuvimos un montón de personas que se presentaron para decirnos lo que no deberíamos estar haciendo", dijo. "Pero ¿qué demonios deberíamos estar haciendo? Porque en este momento no estamos haciendo nada".

El Sen. Steven Bradford, un demócrata de Inglewood, se abstuvo.

Wahab concedió la reconsideración, lo que significa que el comité podría escuchar el proyecto de ley nuevamente más adelante en esta sesión. Pero el año pasado, un proyecto de ley casi idéntico corrió la misma suerte. SB 31, también presentado por Jones, murió en el Comité de Seguridad Pública del Senado con un voto a favor, un voto en contra y tres abstenciones. También recibió reconsideración, pero nunca fue revivido.

La versión de la prohibición de acampar de este año tenía más a su favor. Jones encontró un coautor demócrata y redujo el alcance del proyecto de ley. En lugar de prohibir a las personas acampar dentro de 1,000 pies de escuelas y otros lugares, el nuevo proyecto de ley habría prohibido a las personas acampar dentro de 500 pies.

Jones también se apoyaba fuertemente en una nueva prohibición de acampar en San Diego, en la que dijo que se basó su proyecto de ley. La ordenanza de San Diego, que entró en vigor a finales de julio de 2023, prohíbe los campamentos cerca de escuelas, refugios y centros de tránsito, en parques y, si hay camas disponibles en refugios, en banquetas públicas. Jones calificó la ordenanza como un "éxito", un sentimiento que fue eco del alcalde de San Diego, Todd Gloria.

Pero una investigación de CalMatters muestra un panorama más complicado. Mientras que los campamentos han disminuido drásticamente en algunas áreas, como el centro y alrededor de ciertas escuelas, siguen siendo igual de comunes, e incluso más en algunos casos, a lo largo de las autopistas de la ciudad y en las orillas de su río. Los opositores a la ordenanza dicen que desplaza a las personas en lugar de proporcionarles vivienda.

Y el proyecto de ley de Jones no logró copiar un elemento clave del enfoque de San Diego. Cuando la ciudad comenzó a hacer cumplir su prohibición de campamentos, también abrió dos enormes sitios de "sueño seguro" donde alrededor de 500 personas acampan en terrenos baldíos en tiendas de campaña compradas por la ciudad.

El proyecto de ley de Jones no habría obligado a las ciudades a establecer alojamientos para las personas desplazadas de los campamentos, porque, según él, no hay financiamiento estatal para eso.