Estados Unidos se ha comprometido a limpiar la contaminación del río Tijuana. ¿California cumplirá?

Dado que las aguas residuales del río Tijuana han contaminado barrios del sur del condado de San Diego, el Gobierno federal ha prometido destinar 667 millones de dólares a su limpieza.

Ahora, los legisladores locales están pidiendo a California que intensifique la lucha contra la contaminación transfronteriza, y uno de ellos ha presentado esta semana un proyecto de ley para revisar las normas de calidad del aire en relación con los gases nocivos procedentes del río.

La senadora estatal Catherine Blakespear celebró una audiencia conjunta este jueves en San Diego del Comité de Calidad Ambiental del Senado y el Comité de Seguridad Ambiental y Materiales Tóxicos de la Asamblea para explorar cómo el estado puede ayudar a resolver el problema.

“California ha sido durante mucho tiempo un líder nacional en gestión ambiental y formulación de políticas”, declaró Blakespear en la audiencia. “Pero lo que está sucediendo en el Valle del Río Tijuana es un desastre ambiental internacional que socava todo lo que California representa”.

La audiencia en el Instituto Scripps de Oceanografía en La Jolla convocó a científicos y líderes cívicos para discutir cómo la infraestructura fallida, los desechos industriales y décadas de negligencia crearon el desastre ambiental y qué se necesita para solucionarlo.

“Debido a su carácter internacional, sabemos que el gobierno federal debe tomar la iniciativa”, dijo Blakespear. “Aun así, los gobiernos estatales y locales pueden hacer mucho”.

Tras décadas de estancamiento, la acción contra la contaminación del río Tijuana se está acelerando. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) anunció el lunes un nuevo acuerdo con México para planificar la infraestructura de aguas residuales que permita el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

El miércoles, el senador estatal Steve Padilla presentó un proyecto de ley para actualizar las normas estatales sobre el sulfuro de hidrógeno, un gas nocivo con olor a huevo podrido producido por las aguas residuales del río. Los residentes de la zona se quejan de dolores de cabeza, náuseas y otras molestias cuando el sulfuro de hidrógeno alcanza altas concentraciones. El proyecto de ley exigiría a la Junta de Recursos del Aire de California revisar la norma, vigente desde hace medio siglo, y ajustarla si fuera necesario.

Los legisladores estatales también buscan mejorar las condiciones de los salvavidas y otros trabajadores expuestos a la contaminación, y responsabilizar a las empresas estadounidenses por su papel en la contaminación del río. Las autoridades del condado realizarán un amplio estudio de salud para medir los efectos de la contaminación del río Tijuana y están elaborando planes para eliminar un foco de contaminación en Imperial Beach.

Contaminación crónica y continua

Los derrames de aguas residuales en el sur del condado de San Diego se volvieron comunes a principios de la década de 2000, enfermando a bañistas y surfistas en las playas locales. Posteriormente, las antiguas plantas de tratamiento de aguas residuales fallaron, vertiendo cientos de millones de galones de aguas residuales sin tratar al océano. El año pasado, investigadores de Scripps descubrieron que el río está dañando a las comunidades cercanas al liberar sustancias químicas en el aire, como el gas de sulfuro de hidrógeno, que huele a huevos podridos.

“Las aguas residuales que fluyen hacia la costa del condado de San Diego están envenenando nuestro aire y agua, dañando la salud pública, cerrando playas y matando la vida marina”, dijo Blakespear.

Las autoridades de San Diego han presionado con éxito para obtener inversión federal para modernizar las antiguas plantas de tratamiento de aguas residuales. También implementaron análisis de calidad del agua más rápidos y encuestaron a los residentes para entender los problemas de salud que enfrentan.

Paula Stigler Granados, profesora de salud pública en la Universidad Estatal de San Diego, dijo que los estudios de personas que viven cerca del río Tijuana encontraron “cosas más aterradoras”: el 45% experimentó problemas de salud, el 63% dijo que la contaminación interrumpió su trabajo o escuela y el 94% de los encuestados informó tener olores a aguas residuales en el hogar.

“Los niños se despiertan enfermos en mitad de la noche”, dijo. “Se trata de una exposición continua y crónica, no de un evento puntual”.

Las muestras de agua revelaron productos químicos industriales, metanfetamina, fentanilo, pesticidas restringidos, productos farmacéuticos y compuestos de azufre que causan mal olor, dijo.

“Esto es absolutamente una emergencia de salud pública”, dijo Stigler Granados. “Creo que es la mayor crisis ambiental que tenemos en el país en este momento”.

Ese sentido de urgencia no es universal. El año pasado, el gobernador Gavin Newsom rechazó las solicitudes de las autoridades de San Diego para declarar el estado de emergencia por el problema de la contaminación fronteriza, argumentando que “no habría significado nada”.

En los últimos dos años, el senador estatal Steve Padilla ha presentado proyectos de ley para financiar mejoras en el tratamiento de aguas negras, limitar la construcción de vertederos en el Valle del Río Tijuana y exigir a las empresas californianas que reporten las descargas de residuos que afectan la calidad del agua en el estado. Sin embargo, estos proyectos de ley fracasaron. Padilla afirmó que el problema se ignora en esta zona fronteriza, con su población de bajos ingresos y clase trabajadora.

“Esta es una de las crisis ambientales más singulares y agudas de toda Norteamérica”, afirmó Padilla. “Se le subestima simplemente por el lugar donde ocurre”.

Soluciones para el río Tijuana

Este año, Estados Unidos reparó la deteriorada Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay y amplió su capacidad de 25 millones a 35 millones de galones de aguas residuales al día. En abril, México reparó su planta de Punta Bandera, cerca de la frontera, lo que redujo los flujos de aguas residuales al océano.

Pero la costa de Imperial Beach ha permanecido cerrada durante tres años, y los residentes aún se quejan de dolores de cabeza, náuseas, irritación ocular y problemas respiratorios causados por la contaminación atmosférica. Este problema se agrava en un punto conocido como el punto crítico de Saturn Blvd. en Imperial Beach, donde las alcantarillas de control de inundaciones convierten el agua contaminada con aguas residuales en espuma, esparciendo contaminantes al aire.

“Cuando el agua está contaminada, se puede cerrar la playa”, dijo Kim Prather, química atmosférica de Scripps, quien identificó las toxinas en el aire. “Pero no se puede prohibir a la gente respirar”.

Los miembros de la comunidad se sienten olvidados por los líderes estatales mientras enfrentan la contaminación crónica del aire y años de playas cerradas debido a las aguas residuales contaminadas del río Tijuana, dijo Serge Dedina, director ejecutivo de la organización ambiental WildCoast y ex alcalde de Imperial Beach.

“Lo que dicen es ‘¿cómo es que California no se preocupa por nosotros?’”, dijo Dedina.

Mientras las autoridades federales planean ampliaciones a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay International que aumentarán su capacidad a 50 millones de galones por día, los líderes locales y estatales tienen su propio plan de acción.

Una de las principales prioridades de Aguirre es eliminar las alcantarillas en el punto crítico de Saturn Blvd. que causan contaminación del aire.

“Eso es algo que está al alcance de la mano y que no necesitamos que el gobierno federal solucione”, dijo Aguirre.

Espera obtener fondos para ese proyecto de la Proposición 4, el bono ambiental estatal que los votantes aprobaron a principios de este año. Este programa destina 50 millones de dólares a la limpieza de vías fluviales degradadas , como el río Tijuana y el río Nuevo, que desembocan en el Mar de Saltón.

El condado también está planeando un estudio de salud que incluiría mediciones fisiológicas para determinar los efectos de la contaminación del río Tijuana en la salud.

“Estamos trabajando en cómo tomar datos médicos reales y sólidos y hacer un seguimiento de un grupo de personas que viven en este entorno, para poder comprender qué sucede en sus cuerpos”, dijo Aguirre. “¿Qué les sucede a los niños y a las personas mayores? ¿Qué hay en su torrente sanguíneo?”

El condado de San Diego ha distribuido alrededor de 10,000 purificadores de aire domésticos a los hogares cercanos al río Tijuana, pero Aguirre quiere proporcionar dispositivos a los 40,000 hogares de la zona afectada.

Dedina dijo que su organización está retirando neumáticos de desecho que se exportan a México y regresan al Valle del Río Tijuana.

“Mi lección aquí es que debemos detener los sedimentos, los neumáticos, la basura, los desechos tóxicos, las aguas residuales”, dijo.

Además de su proyecto de ley para actualizar las normas de sulfuro de hidrógeno, Padilla afirmó que está explorando una legislación para regular la contaminación generada por las empresas californianas que operan a través de maquiladoras en México. Quiere colaborar con México para presionarlos y que, básicamente, tomen medidas drásticas contra las empresas estadounidenses que tienen licencia para operar aquí en California.

Blakespear dijo que quiere proteger a los socorristas y otros trabajadores públicos expuestos a la contaminación.

Ya sea que la solución sea crear estándares ambientales para empresas internacionales o financiar infraestructura costosa, los legisladores reconocen que la naturaleza binacional del problema hace que sea difícil de resolver.

“La complejidad de que se trate de un asunto internacional y federal ha aumentado las dificultades sobre quién debería actuar”, afirmó Blakespear.

