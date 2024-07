California aprobó una ley para arreglar los refugios inseguros de personas sin hogar; pero las ciudades y los condados la están ignorando

Ahora que la Corte Suprema ha otorgado a las ciudades más poder para prohibir dormir al aire libre, los californianos sin hogar enfrentan una decisión crucial: intentar ingresar a un refugio o arriesgarse a ir a la cárcel.

Aquellos que puedan encontrar una cama en un refugio entrarán en un mundo plagado de informes de violencia, robos, riesgos para la salud y falta de rendición de cuentas. Los registros públicos obtenidos por CalMatters muestran que la mayoría de las ciudades y condados aparentemente han ignorado una ley estatal reciente que tenía como objetivo reformar las condiciones peligrosas en los refugios.

En 2021, tras informes anteriores sobre gusanos, inundaciones y acoso sexual en los refugios, la Legislatura estatal creó un nuevo sistema que exige que los gobiernos locales inspeccionen las instalaciones después de las quejas y presenten informes anuales sobre las condiciones de los refugios, incluidos planes para corregir violaciones de los códigos de seguridad y construcción.

CalMatters descubrió que sólo cinco de los 58 condados de California (Lake, Los Ángeles, Monterey, Orange y Yuba) han presentado informes sobre refugios. Sólo 4 de las 478 ciudades del estado presentaron informes: Fairfield, Petaluma, Santa Rosa y Woodland, según registros de la agencia encargada de implementar la ley, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California.

“Es impactante, en primer lugar, que haya tan pocos informes, considerando que es parte de la legislación”, dijo la autora de la ley, la asambleísta Sharon Quirk-Silva, una demócrata que representa partes de los condados de Orange y Los Ángeles. “Aquí estamos pidiendo lo básico”.

A la luz de las conclusiones de CalMatters, dijo que solicitó una reunión con funcionarios de la agencia estatal de vivienda. Quirk-Silva dijo que considerará auditorías u otras medidas según sea necesario.

“Tal vez necesitemos agregar más dientes”, dijo. “Ciertamente podría existir la posibilidad de que sigamos con otra legislación”.

Los registros de llamadas a la policía, los informes de incidentes en los refugios y otros registros obtenidos por CalMatters brindan una pista de lo que falta como resultado de no informar: un niño que se cayó de una ventana no reforzada en el condado de San Mateo y fue hospitalizado; múltiples acusaciones de acoso sexual en el condado de Contra Costa; escasez de alimentos en el condado de Placer; y muertes, moho y alimañas en muchos lugares del estado.

California ha gastado al menos $1.5 mil millones en refugios y soluciones relacionadas desde 2018, según muestran informes legislativos, además de los millones invertidos por ciudades, condados y el gobierno federal. Las instalaciones están diseñadas para ser una parada temporal en el camino hacia la recuperación de viviendas, pero funcionan cada vez más como un puente hacia ninguna parte; El estado agregó nuevas camas en refugios de emergencia a aproximadamente cinco veces la tasa de viviendas permanentes con servicios de apoyo de 2018 a 2023, ganando 27,544 camas en refugios, según muestran datos federales.

Lo que sucede en esos refugios es en gran medida una caja negra. Ninguna agencia estatal mantiene una lista actualizada de cuántos refugios están operando o dónde, dijeron los funcionarios a CalMatters. No existe un proceso de concesión de licencias estatales para los refugios. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos rastrea el número de camas en refugios de emergencia y cuánto tiempo viven las personas en ellos, pero no proporciona información sobre las muertes, la salud o la seguridad de los residentes.

Jules Hotz for CalMatters A former homeless shelter in Anaheim that has been permanently shut down and boarded up on May 14, 2024. Jules Hotz for CalMatters An area where folks experiencing homelessness were given space to store their belongings while staying at the shelter that has since been permanently shut down in Anaheim, on May 14, 2024.

Si bien no todas las ciudades o condados de California tienen un refugio para personas sin hogar, los funcionarios estatales de vivienda estimaron un total de alrededor de 1,300 refugios en 2021. Los municipios continúan invirtiendo en ellos como una alternativa más inmediata a las personas sin hogar en las calles, incluso cuando los expertos enfatizan que otras opciones, como subsidios directos al alquiler o viviendas con servicios in situ, suelen ser más eficaces para combatir la raíz del problema.

“Es una mala idea. Al mismo tiempo, muchas personas sin vivienda viven en estos refugios colectivos”, dijo Eve Garrow, analista de políticas senior y defensora de la ACLU del sur de California. “Queremos asegurarnos de que esos espacios sean seguros y limpios mientras la gente los necesite, pero también queremos alejarnos de ese modelo”.

Se suponía que la ley estatal de 2021 ayudaría a hacer cumplir los estándares mínimos de construcción y seguridad para los refugios mediante la creación de un nuevo sistema de supervisión estatal. Cuando las personas que se alojan en refugios o sus defensores presentan quejas, la ley exige que las ciudades o condados inspeccionen las instalaciones e informen cualquier infracción al estado para reconsiderar la financiación futura. El problema: las ciudades y los condados solo tienen que informar al estado si determinan que una infracción es lo suficientemente grave.

“Cada ciudad y condado tiene una forma única de procesar las quejas” , dijo Mitchel Baker, subdirector adjunto de la división de códigos y normas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario.”Lo que puede percibirse como quejas o violaciones puede no resultar en última instancia en la emisión de un aviso de violación u orden correctiva”.

A medida que California y el resto del país se adentran en una nueva era legal para las personas sin hogar en masa, las promesas de refugio seguro serán clave para determinar cuántas personas pueden evitar multas o cárcel más frecuentes. Mientras tanto, muchos funcionarios públicos consideran que el fallo Grants Pass de la Corte Suprema es una aclaración necesaria después de años de conflicto sobre cuándo se debe permitir a las ciudades desmantelar las tiendas de campaña, insistiendo en que continuarán ofreciendo alternativas.

“Esta decisión elimina las ambigüedades legales que han atado las manos de los funcionarios locales durante años”, dijo el gobernador Gavin Newsom en un comunicado después del fallo. “El estado continuará trabajando con compasión para brindar a las personas sin hogar los recursos que necesitan”.

A menudo es difícil saber cuáles son esos recursos, ya que muchos refugios están cerrados a los visitantes y muy pocos lugares han presentado informes estatales sobre las condiciones. Sin embargo, las personas que han vivido en refugios pintan un panorama más espantoso.

Los residentes de un refugio de Huntington Beach se quejaron recientemente ante los funcionarios de salud sobre el moho, los casos interminables de neumonía y los vecinos que caminaban con llagas abiertas infectadas. Personas sin hogar y sus familias han presentado demandas en varias ciudades por agresiones sexuales y muertes por negligencia en refugios. En San Diego, Sharon Descans ha estado saltando entre refugios y una camioneta prestada después de ser desalojada de un tipo más nuevo de ciudad de tiendas de campaña financiada con fondos públicos, donde dijo que soportó trabajo no remunerado, la muerte de múltiples vecinos y destellos de caos.

“La gente se ataca con espadas y se golpea con palos”, dijo Descans. “Todo lo que quería desde el día que llegué allí es salir”.

Kristian Carreon for CalMatters Sharon Descans at the Chula Vista Bayfront Park on June 23, 2024. Descans has been staying in shelters and a van after getting evicted from the O Lot Safe Sleeping site in San Diego’s Balboa Park.

Viejos problemas, nuevos fracasos

Hasta la década de 1980, muchas de las personas más pobres de California y otros estados todavía podían permitirse alquilar habitaciones u hoteles baratos. Luego vino una oleada de gentrificación, estancamiento salarial, recortes federales a la vivienda y a la ayuda monetaria, además de shocks como el SIDA y las epidemias de drogas. En menos de tres décadas, el estado pasó de 37,000 camas dedicadas a pacientes de salud mental a sólo 2,500 en 1983, según historiadores de las Academias Nacionales de Ciencias.

Un gran número de personas “salieron a la calle”, escribieron los historiadores, ya que las inversiones prometidas en recursos comunitarios resultaron inadecuadas. La “era moderna de las personas sin hogar” había comenzado.

Los grandes refugios de emergencia con literas y duchas comunitarias surgieron como una solución provisional, a pesar de las comparaciones con celdas de cárcel o cuarteles militares. El enfoque de selección de refugios se extendió a medida que la construcción de viviendas en California se desaceleró y la falta de vivienda se disparó, un aumento del 40% sólo en los últimos cinco años, a más de 181,000 personas.

Los refugios aumentaron gracias en gran parte a fallos judiciales que prohíben a las autoridades tomar medidas enérgicas contra las personas sin hogar únicamente por no tener hogar. En Martin v Boise, los tribunales decidieron que la ciudad violaba la prohibición de la Constitución de Estados Unidos de aplicar castigos crueles e inusuales al multar a las personas por dormir al aire libre cuando no había un refugio “adecuado” disponible.

“Lo que ha sucedido es que las ciudades y los condados se han apresurado de manera bastante explícita a construir más refugios para criminalizar a más personas”, dijo Garrow. “Los refugios se convierten en una especie de brazo de este sistema legal penal”.

Quirk-Silva propuso la ley de refugios de 2021 después de que un informe de la ACLU de 2019 elaborado por Garrow documentara infestaciones de chinches, desbordamiento de aguas residuales y acoso sexual por parte de trabajadores de refugios. Los hallazgos chocaron con la experiencia de Quirk-Silva al hablar con personas en la calle cerca de su vecindario de Fullerton sobre por qué no estaban en refugios. Su propio hermano murió a los 50 años después de luchar contra la inestabilidad habitacional, la salud mental y el abuso del alcohol.

Quirk-Silva se dio cuenta de que los refugios estaban creciendo rápidamente y la gente se quedaba más tiempo. Los residentes de refugios de California ahora permanecen una media de unos cinco meses, o 155 días, según muestran los datos federales más recientes de 2023, un aumento del 30% desde 2019.

Garrow apoyó el esfuerzo de la ley de 2021 para crear estándares mínimos para los refugios. Ella ha visto algunos refugios problemáticos cerrados en el condado de Orange, dijo, incluida una antigua estación de tránsito en Santa Ana que no estaba destinada a habitación humana, que anteriormente se inundó.

Aún así, a Garrow no le sorprendió escuchar sobre el pequeño número de ciudades y condados que cumplieron con la ley, que según ella varias enmiendas debilitaron. Uno eliminó el requisito de que los funcionarios locales realizaran periódicamente inspecciones de refugios sin previo aviso. Otro adoptó una regla para agregar carteles con información sobre cómo presentar quejas en los refugios.

“Yo atribuiría el bajo número de quejas no al hecho de que los refugios ahora estén limpios e higiénicos y cumplan con una nueva ley”, dijo Garrow. “Pero al hecho de que la gente no es consciente”.

Según la ley, las ciudades y condados que encuentren violaciones en sus refugios deben informar cualquier condición que sea “peligrosa, riesgosa, eminentemente perjudicial para la vida o la salud, o que de otro modo haga que el refugio para personas sin hogar no sea apto para la habitación humana”. Pero incluso los lugares que presentan informes estatales sobre refugios omiten posibles problemas de seguridad graves.

El condado de Los Ángeles, por ejemplo, ha presentado listas de sus varias docenas de refugios e inventarios de una página de infracciones relacionadas con ratas, cucarachas, cortes de agua caliente y basura. No se mencionaron cuestiones como la condena en 2021 de un ex guardia de seguridad de un refugio por múltiples cargos de agresión sexual. O informes de muertes en refugios, ataques físicos y otros incidentes que aparecen en los registros de llamadas de la policía solicitados por CalMatters.

Refugios después de SCOTUS

Un viernes reciente en el parque central de San Diego, la joya de la corona, el Parque Balboa, Sharon Descans se recostó en un banco de concreto debajo de una palmera para aliviar el dolor en sus articulaciones después de un año de movimiento constante. La ex nadadora universitaria dijo que se quedó sin hogar por primera vez el año pasado, después de enfermarse de COVID, perder dos trabajos de administración de propiedades, atrasarse en el pago del alquiler y ser desalojada.

Lo que siguió fue un recorrido que ella nunca quiso por viviendas de último recurso en una ciudad a la vanguardia de los esfuerzos estatales para acabar con los campamentos callejeros.

Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, los funcionarios de San Diego estaban trasladando a la gente de la calle a grandes ciudades de tiendas de campaña financiadas con fondos públicos, llamadas “sitios para dormir seguros”.

En un sitio llamado O Lot, Descans y muchos vecinos vivían en cabañas de pesca en hielo de marca esquimal que, según varios residentes, eran propensas a tener goteras durante la lluvia. Su ansiedad aumentó en el refugio improvisado, dijo, ya que no tenía una puerta que cerrar con llave y fue testigo del uso generalizado de drogas y de arrebatos impredecibles. Un vecino murió de cáncer solo en su tienda, dijo Descans, después de lo que parecieron días sin que nadie lo controlara.

Kristian Carreon for CalMatters A San Diego Police Department patrol vehicle drives past an encampment in downtown San Diego on March 22, 2024.

Kristian Carreon for CalMatters O Lot Safe Sleeping site tents at Balboa Park in San Diego on March 22, 2024. Kristian Carreon for CalMatters Inside a tent at the O Lot Safe Sleeping site at Balboa Park in San Diego on March 22, 2024. People are given a cot, blanket, sleeping bag, and hygiene kit. The site also offers 24/7 staffing, showers, laundry, and shuttles.

Nada de eso ha sido reflejado en los informes estatales. San Diego es uno de los muchos lugares de California que no ha presentado ningún informe después de la ley de refugios de 2021, según los registros estatales, a pesar de albergar más de una docena de refugios y unos 10,600 residentes sin hogar.

(Incluso si San Diego hubiera presentado los informes, los portavoces estatales y locales dijeron que no es seguro que hubieran capturado las operaciones en O Lot. Aunque muchas personas sin hogar han vivido temporalmente en el sitio de la tienda, el operador sin fines de lucro Dreams For Change enfatizó que no es técnicamente un refugio según las definiciones federales).

Cuando se le preguntó si existía algún proceso para quejas sobre refugios para personas sin hogar en el condado de San Diego, un portavoz se limitó a decir que el condado no opera directamente ningún refugio. Según la ley estatal, las ciudades y los condados siguen siendo responsables de monitorear las quejas y reportar violaciones en los refugios en su área con otros propietarios u operadores.

Un portavoz de la ciudad de San Diego dijo que ha recibido cinco quejas desde que se aprobó la ley de refugio y que “el personal de la ciudad está trabajando” en evaluar por qué no se había presentado un informe estatal.

“En todos los refugios financiados por la ciudad, incluidos los programas Safe Sleeping y Safe Parking, existe un proceso integral de quejas donde los problemas potenciales se resuelven rápida y completamente”, dijo el portavoz Matt Hoffman en un comunicado. “Se da seguimiento a cada queja y, si es necesario, se toman medidas con prontitud”.

En O Lot, Descans intentó mantener la cabeza. Se hizo amiga de otra madre cuyo hijo también había luchado en una escuela secundaria cercana. La pareja escuchó que podían ganar dinero para salir de las tiendas limpiando baños y lavando ropa para la organización sin fines de lucro Dreams for Change. Descans dijo que nunca le pagaron alrededor de $1,000 por 55 horas de trabajo de limpieza, lo que documentó en fotografías y mensajes de texto de quejas a un supervisor del sitio.

En junio, Descans fue “arrojada” del refugio (desalojada en una jerga sin fines de lucro) después de que los formularios dijeran que tuvo un altercado verbal con el personal y permitió una visita no autorizada de su hijo de 17 años, que vive con otra familia.

“Siento que a nadie le importa”, dijo Descans. “Es como cubrirse el trasero a cualquier costo: ¿a quién le importan estas personas sin hogar?”

Un portavoz de Dreams for Change dijo que la organización sin fines de lucro no puede comentar sobre casos individuales, pero que tiene un proceso para contratar y pagar formalmente a los residentes que deseen trabajar. La organización sin fines de lucro agregó que es uno de varios contratistas que operan sitios seguros para dormir cerca del Parque Balboa.

Alrededor de 80 hogares han asegurado una vivienda permanente después de vivir en la parte de O Lot de Dreams for Change, dijo la portavoz Kelly Spoon en un comunicado. Confirmó tres muertes en el lugar y añadió que “al tratar con una población diversa, pueden surgir altercados ocasionales, pero los altercados físicos son extremadamente raros”.

Otro residente actual del lugar seguro para dormir, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que también estaba preocupado por la falta de comidas suficientes, las muertes, las agresiones sexuales denunciadas por vecinas y la persistente falta de información por parte de los trabajadores sociales. sobre opciones de vivienda.

“Los animales casi reciben mejor trato que las personas”, afirmó. “Si sigues cagando en la gente, obtendrás resultados de mierda”.

Shawn Swearigen también vivió en una tienda de campaña en O Lot antes de mudarse a un apartamento subsidiado el mes pasado. El nieto de un ganadero del condado de Imperial trabajó en la construcción durante años, hasta que las muertes de su familia y la crisis inmobiliaria de 2008 lo dejaron en la calle.

Kristian Carreon for CalMatters Shawn Swearingen, 55, at the O Lot Safe Sleeping site at Balboa Park in San Diego on March 22, 2024.

La carpa en Balboa Park “no estaba mal”, dijo, aunque no era inmune a los robos y las crisis de salud mental que, según descubrió, son dos constantes de la falta de vivienda. Swearigen valoraba tener su propio espacio, en lugar de estar “alojado” en una litera como cuando se quedó sin hogar por primera vez y se quedó en un refugio grande. Era tan claustrofóbico y contraproducente, dijo, que pasó la siguiente década tratando de permanecer fuera de la vista, a menudo acampando en el bosque.

“Era como una falta de opciones”, dijo Swearigen. “Realmente no quería ser una carga para la gente”.