¿Apoya usted reducir o aumentar el presupuesto federal para defensa y seguridad nacional? ¿Por qué o por qué no?

Apoyo los esfuerzos para ajustar el presupuesto del Pentágono y garantizar que los sistemas en los que invertimos sean los que el país realmente necesita, no aquellos que simplemente beneficien a los contratistas que los fabrican o suministran. Por eso he apoyado enmiendas para recortar 10% del presupuesto del Pentágono, así como la eliminación de sistemas de armas que la administración no necesita ni quiere. En otras ocasiones, me he opuesto por completo al proyecto de ley de defensa, porque el gasto era exorbitante, agotaba recursos que podrían dedicarse a otras prioridades internas o porque contenía cláusulas políticas partidistas extremas.