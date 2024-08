La ciudad de San Diego comienza la construcción del esperado parque en San Ysidro

La construcción del tan esperado Parque Beyer en San Ysidro comienza esta semana, con el objetivo de completar el parque de ocho acres para la primavera de 2026, anunciaron los funcionarios el martes.

La Fase 1 del proyecto, programada para un sitio sin desarrollar de 43 acres, está recibiendo financiamiento a través de varias fuentes, incluyendo la iniciativa Parks for All of Us (Parques para Todos Nosotros) del alcalde Todd Gloria.

"El Parque Beyer será el primer parque público nuevo en San Ysidro en más de 25 años y sirve como un ejemplo de nuestro compromiso de proporcionar a cada San Dieguino acceso a espacios recreativos de alta calidad", dijo Gloria. "También es un ejemplo de por qué las asociaciones son importantes, y estoy agradecido al California Statewide Park Development y al Community Revitalization Program y los fondos asegurados por [el representante Juan Vargas, D-San Diego], que juntos proporcionaron los millones de dólares en financiamiento para hacer realidad esta visión".

Los residentes de San Ysidro han esperado décadas por un parque en la ubicación, con un sitio no mejorado de 6.78 acres designado para el futuro desarrollo del parque en un plan comunitario de 1974. Tanto los planes comunitarios de San Ysidro de 1990 como de 2016 reiteraron los llamados a construir el Parque Beyer a lo largo del Bulevar East Beyer.

"Mi máxima prioridad es asegurar que los residentes del Distrito 8 tengan las comodidades que proporcionan una alta calidad de vida, como parques y bibliotecas", dijo la concejala Vivian Moreno, cuyo distrito incluye San Ysidro. "Durante más de 30 años, el Ayuntamiento ha prometido construir el Parque Beyer para los residentes de San Ysidro. Desafortunadamente, los anteriores líderes de la ciudad no cumplieron esa promesa. Estoy orgullosa de haber trabajado de cerca con los miembros de la comunidad, particularmente con los jóvenes de San Ysidro, para finalmente construir el Parque Beyer y proporcionar a los residentes el espacio de parque que se merecen."

Cuando esté completo, el parque contará con un área de juegos para niños, campos de béisbol, áreas de picnic, baños, un parque para perros, un parque de patinaje, senderos para caminar y arte público, según los documentos de la ciudad.

A través de la Comisión de Artes y Cultura de San Diego, los artistas Ingram Ober y Marisol Rendón crearon una obra de arte para el Parque Beyer, titulada "Santuario Aéreo". La obra de arte consiste en un "singular árbol de palo de hierro que crecerá dentro de un recinto escultórico que se relaciona visualmente con el crecimiento del árbol y que también crea un espacio carismático para contemplar los procesos vivos de un árbol", según un comunicado de la ciudad.

Los visitantes del parque podrán ver crecer y cambiar al árbol con las estaciones.

A través de Parks for All of Us Todos , Beyer Park recibió $1 millón del Citywide Park Development Impact Fee (Fondo de Impacto de Desarrollo de Parques de la Ciudad) en marzo de 2024. El proyecto también recibió una asignación de $2.5 millones en fondos del Community Development Block Grant (Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario) en el año fiscal 2023, junto con $8.5 millones en fondos del Park Development and Community Revitalization Grant Program (Programa de Subvenciones para el Desarrollo de Parques y Revitalización Comunitaria) del estado.

Para la Fase 2 del proyecto, el gobierno federal en 2022 otorgó una subvención de $5 millones de un programa que tiene como objetivo crear más espacios verdes y opciones de recreación al aire libre en áreas desatendidas.

El costo total del proyecto es de alrededor de $22.4 millones.

"Construction for the new Beyer Park has been a long time in coming and is exciting to see come to fruition," said Andy Field, director of the city's Parks and Recreation Department. "We thank our numerous partners, including the San Ysidro community, youth, numerous nonprofit organizations, and federal and state levels of government, in helping fund and build this much- needed park.

"It's important that all San Diegans have equitable access to park and recreation resources and this brings us one step closer to ensuring that more parks are available to more people across our city," he added.

"La construcción del nuevo Parque Beyer ha tardado mucho tiempo en llegar y es emocionante verla llegar a su fruición", dijo Andy Field, director del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. "Agradecemos a nuestros numerosos socios, incluyendo a la comunidad de San Ysidro, a los jóvenes, a numerosas organizaciones sin fines de lucro, y a los niveles de gobierno federal y estatal, por ayudar a financiar y construir este parque tan necesario.

"Es importante que todos los habitantes de San Diego tengan un acceso equitativo a los recursos de parques y recreación y esto nos acerca un paso más a garantizar que más parques estén disponibles para más personas en toda nuestra ciudad", añadió.