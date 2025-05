La dura experiencia de una familia destaca la importancia del Habeas Corpus en casos de inmigración

Mientras la administración Trump consideraba eliminar las protecciones de Habeas Corpus para inmigrantes sin estatus legal este mes, una abogada de San Diego utilizó esas mismas protecciones constitucionales contra arrestos ilegales para liberar a su cliente de la custodia federal.

La abogada de inmigración, Kerry Yanilos, dijo que la historia de su cliente subraya la importancia de las protecciones de Habeas Corpus para los inmigrantes afectados por la campaña de deportación masiva del presidente Donald Trump.

El 27 de enero, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a la cliente de Yanilos, Angela Mata Mendoza, durante su turno temprano en un supermercado de Escondido donde ha trabajado por más de 10 años.

Yanilos quedó impactado por el arresto y el encarcelamiento de Mata Mendoza en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Mata Mendoza no tiene antecedentes penales. Es dueña de una casa, ha trabajado y pagado impuestos la mayor parte de su vida, está casada con un ciudadano estadounidense y tiene cuatro hijos ciudadanos estadounidenses.

Además, no puede ser deportada bajo la ley federal actual porque tiene una apelación pendiente en la corte de inmigración.

Sumando a la confusión estaba el hecho de que Mata Mendoza estaba bajo una orden de supervisión judicial, que Yanilos describió como el equivalente migratorio de estar bajo fianza. Es una alternativa a la detención que un juez de inmigración otorga a personas que no se consideran un riesgo de fuga o una amenaza para la seguridad pública.

"Ven qué tan arraigado estás en la comunidad, qué familia tienes, tu historial laboral, si tienes algún antecedente criminal u otra infracción migratoria", dijo Yanilos.

Una orden de supervisión también incluye presentaciones obligatorias en persona con agentes de ICE. Mata Mendoza nunca ha faltado a una inspección, dijo.

Yanilos pasó semanas llamando y enviando correos electrónicos a funcionarios de ICE, tratando de averiguar por qué su cliente fue detenida y cómo sacarla.

“Creo que en el primer mes que estuvo en el Centro de Detención de Otay Mesa, debo haber dejado más de 30 mensajes de voz, no puedo decirte cuántos correos electrónicos,” comentó. “Nadie me hablaba.”

Dificultades familiares

El arresto y la detención prolongada de Mata Mendoza impactaron a toda su familia, según su esposo Reuben Orozco Mata.

"Hemos estado juntos 15 años", dijo. "Esta es la primera vez que estamos separados".

De la noche a la mañana y sin previo aviso, Orozco Mata se encontró siendo padre soltero y el único proveedor de la familia.

Su hija de 7 años constantemente le hacía preguntas que Orozco Mata no podía responder, como, “¿Dónde está mamá?”

El estrés de mantener los pagos de la hipoteca, llevar a los hijos a la escuela, trabajar turnos de 10 horas en un restaurante y las complicaciones de salud debido a la diabetes abrumaron a Orozco Mata.

Trató de proteger a su hija del impacto emocional.

"Había momentos en los que iba al baño solo para que ella no me viera emocional," dijo. "Tenía que abrir la regadera para que no escuchara nada."

Orozco Mata dijo que estaba orgulloso de las hijas mayores de su esposa por ayudar. Todas tomaron turnos cuidando a su hermana menor mientras él trabajaba y lo llevaban a algunas citas médicas.

Mientras la familia lidiaba con las dificultades afuera, Mata Mendoza se sentía perdida en el centro de detención.

"Sentía que iba a perder la cabeza todos los días," dijo.

Mata Mendoza constantemente le pedía a Yanilos actualizaciones sobre el caso. Pero no había nada que informar. ICE no respondía a ninguna de sus preguntas.

ICE tampoco respondió a las solicitudes de comentarios de KPBS.

Una salida

Después de dos meses de silencio por parte de ICE y de agotar todas las demás opciones, Yanilos presentó una petición de Habeas Corpus en una corte federal. El Habeas Corpus es un principio legal consagrado en la Constitución de los EE. UU. que requiere que una persona detenida sea presentada ante un juez para determinar si su detención es legal.

"Cuando no me respondieron, el único recurso disponible era acudir a un juez federal", dijo ella.

La petición solicitó a un juez que ordenara a ICE liberar a su cliente y explicara por qué fue detenida en primer lugar. Se le dio a la agencia 30 días para responder.

El 7 de mayo, la noche antes de su plazo para responder en la corte, agentes de ICE liberaron a Mata Mendoza del Centro de Detención de Otay Mesa.

Esa misma semana, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que la administración Trump está considerando suspender las protecciones de Habeas Corpus para inmigrantes sin estatus legal.

Más recientemente, senadores preguntaron a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre el principio legal. Parecía que Noem no sabía qué significa Habeas Corpus.

«Secretaria Noem, ¿qué es el Habeas Corpus?», preguntó la Senadora Maggie Hassan (D-NH), quien fue abogada antes de convertirse en senadora.

Hassan corrigió a Noem cuando dijo que el Habeas Corpus es el derecho del presidente a expulsar personas del país.

«Déjeme detenerla», dijo Hassan. «El Habeas Corpus es el principio legal que requiere que el gobierno proporcione una razón pública para detener y encarcelar a las personas. Sin esa protección, el gobierno podría simplemente arrestar a personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, y retenerlos indefinidamente sin razón alguna».

Yanilos está preocupado por lo que podría sucederle a otros inmigrantes detenidos si la administración Trump elimina esta protección constitucional.

“¿Hay algo con lo que no vayan a intentar meterse?”, dijo ella. “¿Cuál es el plan maestro aquí?”

Lo primero que hizo Mata Mendoza al regresar a casa fue abrazar a sus hijas. “Les dije, ‘Mamá está de vuelta’”, comentó.

Orozco Mata dijo que sentía una nube oscura sobre toda la casa mientras su esposa no estaba.

“Ahora siento que puedo ver el sol de nuevo, así es como se siente”, afirmó.

La familia está feliz de estar reunida. Pero están preocupados por otros inmigrantes en situaciones similares que no tienen la ayuda de un abogado.