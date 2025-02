Lo que necesitas saber para votar en la Elección Primaria del Distrito 1 de la Junta de Supervisores

¿En qué consiste la elección primaria?

Esta elección primaria llenará el puesto vacante para el Primer Distrito de Supervisores del Condado de San Diego. El supervisor electo cumplirá el resto del actual período, que termina en enero de 2029.

Si un candidato no obtiene más del 50% de los votos en la primaria, los dos primeros candidatos pasarán a una elección general especial el 1 de julio de 2025.

Si un candidato no obtiene más del 50% de los votos en la primaria, los dos primeros candidatos pasarán a una elección general especial el 1 de julio de 2025.

¿Cómo saber si vivo en el Distrito 1?

El Distrito 1 se extiende desde el Océano Pacífico al oeste, hasta las montañas Otay y San Miguel al este, y desde Barrio Logan al norte hasta la frontera internacional entre EE.UU. y México al sur. El Primer Distrito de Supervisión incluye las ciudades de Chula Vista, Imperial Beach, National City y algunas comunidades dentro de la Ciudad de San Diego, como Barrio Logan, East Village, Golden Hill, y más. Además, el Distrito 1 incluye las áreas no incorporadas de Bonita, East Otay Mesa, Lincoln Acres, Sunnyside y La Presa.

Averigua en qué distrito estatal vives Puedes encontrar tu distrito usando el mapa de distritos proporcionado por el Registro de Votantes de San Diego.

¿Cómo me registro para?

You can register to vote or check your registration status online on the California Online Voter Registration page . The last day to register to vote for the primary election is March 24.

➡ Para registrarte en línea, necesitarás lo siguiente: El número de tu licencia de conducir estatal o tarjeta de identificación

Los últimos cuatro dígitos de tu número de seguro social

Tu fecha de nacimiento 💡Cómo llenar una Tarjeta de Registro de Votantes de California (ASL)

Si te perdiste la fecha límite de inscripción, aún puedes registrarte de manera condicional y votar de forma provisional en la oficina del Registrador o en cualquier centro de votación ubicado en el Primer Distrito Supervisorial. Puedes obtener más información aquí.

Puedes encontrar más información en el sitio de Información Electoral del Registrador de Votantes.

Aquí están las fechas y horarios clave para la votación anticipada y el último día de votación:

27 de febrero: Los folletos de información para votantes se envían a los votantes registrados que residen en el Distrito 1.

10 de marzo: Se envían las boletas a los votantes registrados que residen en el Distrito 1. La votación en la oficina comienza en la oficina del Registro de Votantes (lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.).

11 de marzo: Veintiséis buzones oficiales para depositar boletas están disponibles diariamente hasta el último día de votación, el 8 de abril.

24 de marzo: Fecha límite para registrarse para votar.

25 de marzo - 8 de abril: Período de Registro Condicional de Votantes. Si no cumpliste con la fecha límite de registro, aún puedes registrarte de manera condicional y votar de manera provisional en la oficina del Registro o en cualquier centro de votación ubicado en el Primer Distrito Supervisorial.

29 de marzo: Algunos centros de votación están abiertos diariamente de 8 a.m. a 5 p.m., brindando a los votantes diez días consecutivos de votación anticipada.

8 de abril: Último día para votar.

¿Puedo preinscribirme para votar o registrarme para votar como un no ciudadano que tiene un número de seguro social?

La preinscripción está disponible para jóvenes elegibles de 16 y 17 años. Una vez que el votante cumple 18 años, su registro de votante se activará automáticamente. Sin embargo, debes ser ciudadano estadounidense para poder preinscribirte o registrarte.

¿Cómo puedo votar por correo?

Las oficinas electorales del condado comenzarán a enviar las boletas a los votantes registrados activos a partir del 10 de marzo. Solo llénala, séllala en el sobre proporcionado y envíala a tu oficina electoral del condado. Asegúrate de que tenga sello postal antes del 8 de abril.

Si vas a entregar tu boleta personalmente, debe ser entregada a más tardar a las 8 p.m. cuando cierren las urnas el Día de las Elecciones.

➡ Encuentra la ubicación de tu buzón electoral Ballot Drop Box Locations: April 8, 2025 ➡ Encuentra tu centro de votación Vote Center Locations: April 8, 2025

¿Por qué el proceso de votación en California dura un mes? ¿Y es seguro votar por correo?

A todos los votantes registrados activos en California se les envía una boleta de votación por correo aproximadamente un mes antes de una elección. Eso permite a las oficinas electorales locales tiempo para llevar a cabo procesos de verificación exhaustivos, como la comparación de firmas y pruebas de precisión. Este marco de tiempo extendido también acomoda a las personas que no tienen tiempo para ir a un centro de votación el Día de la Elección, proporcionando amplia oportunidad para emitir su voto. Los californianos han tenido la opción de votar por correo desde 1979, y los casos de fraude electoral, incluidos los relacionados con boletas por correo, son extremadamente raros debido a los estrictos protocolos de seguridad. Las boletas por correo sólo se proporcionan a californianos registrados, y hay medidas robustas en lugar para prevenir la falsificación, el robo y actividades fraudulentas. En 2012, el 65.15% de las boletas emitidas fueron boletas por correo; 10 años después ese número fue del 91.24%.

Encuentra más información sobre el proceso electoral en el sitio web del Secretario de Estado de California y en el sitio web del Registro de Votantes de San Diego.

➡ Votantes registrados como 'Inactivos' A los votantes se les dará un estado inactivo cuando "un funcionario de elecciones del condado reciba información (por ejemplo, del servicio postal) indicando que el votante se ha mudado fuera del estado o si el correo es devuelto como no entregable sin una dirección de reenvío."

¿Qué debo hacer si recibo una boleta duplicada?

Los votantes pueden votar y devolver cualquiera de las boletas. Destruya la boleta no utilizada. Si el votante usa la boleta suspendida, el sistema automáticamente dejará esa boleta a un lado. Esa boleta será contada solo si es la única boleta devuelta por el votante.

"Se recomienda a los votantes llamar a nuestra oficina para informarnos. Las boletas de votación por correo de reemplazo generalmente se envían cuando un votante se muda dentro del condado a una nueva dirección de residencia después de que se envió el envío inicial", dijo un representante del Registro de Votantes de San Diego por correo electrónico.

¿Cómo puedo obtener la boleta en mi idioma?

Las boletas en California están disponibles en varios idiomas además del inglés.

Al registrarte para votar, puedes seleccionar entre los siguientes: español, chino, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés o vietnamita. Puedes llenar una solicitud en línea en el sitio web del Secretario de Estado.

La Ley de Derechos Electorales, promulgada en 1965, requiere que el Registro de Votantes proporcione asistencia en español, filipino, vietnamita y chino. Para recibir materiales de votación en estos idiomas, puedes llenar una solicitud.

Para las personas que hablan árabe, japonés, coreano, somalí, persa o laosiano, puedes solicitar una boleta de referencia llamada "boleta de facsímil." Es una copia de la boleta traducida en estos idiomas. Puedes usar esa copia para marcar tus opciones en una boleta oficial.

Para solicitar una boleta de referencia, puedes comunicarte con los siguientes:

Llama al (800) 696-0136 (gratuito), (858) 565-5800 o envía un correo electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov.

Pide a un trabajador electoral en un centro de votación una boleta de referencia. Si necesitas ayuda para marcar tu boleta, puedes llevar a alguien contigo al centro de votación para que te asista.

¿Cómo puedo reducir la avalancha de propaganda electoral en mi buzón?

El consultor político Tom Shepard dijo que las campañas utilizan bases de datos informadas por los padrones de votantes del Registro Electoral para enviar propaganda, mensajes de texto y llamadas telefónicas a quienes aún no han votado.

¡Eso significa que votar temprano puede ayudar! Las campañas revisan los padrones de votantes cada 24 a 36 horas, y una vez que se emite tu voto, cesa la correspondencia. Además, votar anticipadamente significa evitar largas filas y asegurarte de que tu voto cuente a tiempo.