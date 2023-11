Encontrando tu Voz Interior - Xaime y Raquelita

Listen • 30:26

Hola Friends!Port of Entry continúa su temporada mostrando historias LGBTQ+ de la región. En esta edición, nos sentamos con Xaime Aceves Equihua, un terapeuta y artista Drag de la región de San Diego Tijuana. Debido al rechazo que enfrentó desde temprana edad, Xaime encontró difícil permitirse ser quien era hasta que encontró una manera de poder expresarse: el Drag, o el transformismoAhora lidera una serie titulada "Drag Story Time" en la región junto a su compañero Francisco, para promover la visibilidad y aceptación de los jóvenes queer en la región.¡No te querrás perder esta historia inspiradora!Xaime es un consejero clínico asociado que brinda sesiones presenciales y en línea en San Diego, California. Xaime se especializa en terapia de afirmación de género y bilingüe. Para obtener más información, puedes contactarlo por correo electrónico: xaecounseling@gmail.comQueremos agradecer a Paul Detwiler, director del cortometraje "La Reina de los Cuentos", y a Fernando García, editor, por permitirnos presentar partes del documental.*********Port of Entry tiene nuevas historias para ti, esta vez centradas en la experiencia LGBTQ+ de la región.En esta temporada, acompañamos a diferentes invitades que nos cuentan que significa ser queer en las fronteras, encontrarse a uno mismo y luchar por sus derechos.Sigue a nuestros maravillosos hosts Natalí y Alan, mientras escuchan estas increíbles historias.¡No te pierdas esta temporada!¡Caile!''Port of Entry'' es escrito, producido y dirigido por Julio C. Ortiz FrancoAdrian Villalobos es el Productor Técnico y Diseñador SonoroAlisa Barba es nuestra editora.Los episodios son traducidos y adaptados por Julio C. Ortiz Franco y Natalie González.Elma Gonzalez es nuestra editora en EspañolLisa Morissette-Zapp es la Directora de Programación de Audio y Operaciones.John Decker es el Director de Desarrollo de Contenido.This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.