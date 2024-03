Una generación después de ''Motor Voter'', los defensores siguen buscando mejores formas de aumentar la lista de votantes

En 1988, los estadounidenses iban en grandes cantidades a conciertos de glam metal, películas taquilleras y al centro comercial. Pero un lugar al que casi la mitad de los estadounidenses no iban era a la casilla de votación.

Ese año, cuando George H.W. Bush venció a Michael Dukakis en la elección presidencial, Estados Unidos tuvo su menor participación electoral en 40 años. Un Congreso consternado decidió que algo debía hacerse y en 1993 aprobó la Ley Nacional de Registro de Votantes, también conocida como la Ley ‘’Motor Voter’’.

La idea detrás de la ley federal, que permite a las personas registrarse para votar cuando van al DMV y otros programas de asistencia pública financiados por el estado o por solicitud por correo, es que más personas votarían si hubiera menos barreras para el registro. Muchos estados, incluyendo California, siguieron con sus propias leyes de ''Motor Voter''.

Pero avanzando rápidamente hasta hoy, aunque el registro ha aumentado constantemente en las décadas desde que se aprobaron las leyes, la participación aún se ve retrasada.

"Antes (de la ley Motor Voter de California), alrededor del 25% de la población no estaba registrada. Y ahora estamos en alrededor del 19%, 18%," dijo Eric McGhee en el Instituto de Políticas Públicas de California. "Eso es un cambio bastante grande, ¿verdad? Pero muchas de esas personas no están votando tanto como nos gustaría. Y por lo tanto, el impacto en la participación electoral se ve atenuado por el hecho de que las personas que estás registrando no siempre se consideran a sí mismas como votantes."

McGhee y otros investigadores señalaron el impacto de las leyes estatales, que incluyen la ley de California ‘’New Motor Voter’’ aprobada en 2015 y una actualización en 2021.

Una investigación publicada por el Centro para la Democracia Inclusiva (CID por sus siglas en inglés) encontró que como resultado de la ley ''New Motor Voter'', el registro de votantes en el DMV es uno de los principales métodos de registro para los asiático-americanos, latinos y afroamericanos que se registraron por primera vez o actualizaron su registro.

En años recientes, California amplió la ley federal con legislación estatal para exigir el registro automático de votantes (AVR), lo cual elimina la necesidad de que las personas llenen un formulario de registro separado en el DMV. Pero el impacto de la nueva ley es menos efectivo a menos que vaya acompañado de un alcance más profundo, dijo Dora Rose de la Liga de Mujeres Votantes.

"Es realmente importante señalar que el AVR no se traduce inmediatamente en una alta participación", dijo Rose. "Por ejemplo, las personas que se registran a través del sistema en línea de California, donde tienen que buscar activamente el registro, votan a tasas mucho más altas que las personas que se registran en el DMV ... eso significa que es muy importante dar el siguiente paso, que es hacer el trabajo de educación y divulgación necesario para convertir los nuevos registros en votos reales."

Dennis Cook / AP El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, firma el proyecto de ley de ''Motor Voter'', durante una ceremonia en el Jardín de las Rosas en Washington, el 20 de mayo de 1993. Observando desde la izquierda están el Senador Mark Hatfield, de Oregón, y Joel Shulkin de la Universidad de New Hampshire.

Rock the vote: Una iniciativa para inspirar a votar

Los esfuerzos en la década de 1990 fueron más allá del DMV e incluyeron a la generación de MTV. En 1992, Joel Shulkin era estudiante de segundo año en la Universidad de New Hampshire. Estaba llevando a cabo un nuevo programa de registro de votantes en el campus.

Shulkin también era fan de REM. Y en la parte trasera del álbum Out of Time de la banda había una petición para el proyecto de ley Motor Voter, y un programa llamado Rock the Vote.

La idea detrás de Rock the Vote era que voluntarios famosos inspiraran a los jóvenes a votar. Shulkin escribió una carta a Rock the Vote. Después de que respondieron, todo cambió.

"De hecho recuerdo ir de puerta en puerta con Sarah Jessica Parker", dijo Shulkin. "Ella se detenía y simplemente hablaba con los estudiantes e insistía en hablar con ellos durante unos 10-15 minutos, hasta que finalmente aceptaban registrarse para votar".

Shulkin dijo que con la ayuda de Rock the Vote, lograron registrar 10,000 nuevos votantes solo en la Universidad de New Hampshire.

Sin embargo, a pesar de esfuerzos como Rock the Vote, la participación y el registro de votantes continuaron teniendo sus altibajos.

California llegó a su punto más bajo en el 2014. Citando la baja participación y el rezago en el registro en el DMV, la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos de defensa presentaron una carta de incumplimiento y eventualmente demandaron al estado.

"En 2014, vimos un período récord de baja participación en California ... Realmente podrías irte por una de dos direcciones si esto te importaba", dijo Mindy Romero, fundadora y directora del Centro para la Democracia Inclusiva. "Una era 'wow, es tan bajo. Tal vez simplemente nos rindamos, ya sabes, nada que podamos hacer'. O, '¡Dios mío! Tenemos que hacer algo'."

En lugar de pelear la demanda, los legisladores estatales aprobaron la ley de New Motor Voter. Implementada en 2018, la nueva ley requiere que los DMVs proporcionen electrónicamente los registros de votantes elegibles que optaron por no registrarse al secretario de estado.

"Queríamos asegurarnos de que a medida que las personas interactuaban con el DMV, porque eso era lo que se requería por la legislación federal, se registraran automáticamente y que se tuviera que tomar un paso afirmativo para no ser registrado", dijo Lorena González, ex miembro de la Asamblea Estatal del Condado de San Diego y autora de la Ley de Nuevo Votante. "De esa manera capturaríamos a la mayor cantidad de personas posible. Y lo logramos."

En 2021, una legislación adicional creó un Grupo de Trabajo de Votante (Motor Voter Task Force) para consultar con el secretario de estado y el DMV sobre la implementación del ''New Motor Voter'' de California.

"Lo que hemos visto es que la operación y el cumplimiento realmente han mejorado con el tiempo, y la nueva ley New Motor Voter ha tenido un gran impacto positivo en el registro", dijo Rose.

En 2024, el grupo de trabajo está considerando la adición de raza/etnicidad al proceso de registro.

Un nuevo enfoque

El siguiente nivel para los defensores es llevar el registro automático de votantes a agencias de servicios sociales como CalFresh y MediCal. Las inscripciones de estas agencias representaron menos del 1% de los votantes registrados en las elecciones generales de 2022, según una investigación del Centro para la Democracia Inclusiva.

"Si bien la ley de New Motor Voter ha marcado la diferencia con el DMV, la aplicación con otras agencias ha sido deficiente", dijo Brittany Stonesifer, abogada de derechos de voto para la ACLU del Norte de California.

En cuanto a raza y etnia, Romero y McGhee dijeron que es importante entender mejor quién se está registrando. En otras formas de registro, se hacen preguntas sobre raza y etnia, pero no en el DMV.

"Lo único que estamos sugiriendo es que hay una aplicación inconsistente de políticas aquí en California, y si la gente quiere un mejor registro de votantes en cuanto a la identificación de raza y etnia, se necesita que más información esté disponible para los investigadores para poder realizar análisis por raza y etnia sobre reformas electorales, esos datos también pueden ser utilizados para otros propósitos", dijo Romero. "La fuerza de trabajo y otros lugares podrían querer tener una conversación."

El 24 de enero, la fuerza de trabajo discutió este cambio con el DMV. Sin embargo, el DMV señaló en las actas de la reunión que es probable que las sugerencias de la fuerza de trabajo sobre raza y etnia no se consideren sino hasta el 2028, si no incluyen una fecha límite clara.

A pesar de las deficiencias iniciales, Shulkin dijo que tenemos una democracia más fuerte con las leyes de ''Motor Voter''.

"Tener algo así, tener una legislación donde estamos tratando de eliminar obstáculos, estamos tratando de mostrar que queremos que salgas a votar, y que tienes una voz. Creo que esto realmente empoderó (a los jóvenes) y también ayudó a cambiar las cosas", dijo Shulkin.