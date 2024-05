Cómo la histórica elección de México impactará en la región fronteriza de San Diego

No importa quién gane las elecciones presidenciales de México en junio, se hará historia.

"Vamos a tener a una mujer en la presidencia de México", dijo Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego. "Esta será la primera mujer gobernando en América del Norte. No en Canadá, no en los Estados Unidos. Sino en México primero."

Los dos candidatos principales para servir un mandato de seis años son Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Ya sea que la próxima presidenta de México sea Sheinbaum o Gálvez, también tendrá una gran influencia en la región fronteriza de Tijuana-San Diego. Sus políticas impactarán desde el crimen y la inmigración hasta la economía transfronteriza y el medio ambiente.

KPBS entrevistó a expertos de ambos lados de la frontera para tener una idea de lo que significa para la región la elección presidencial de México el 2 de junio .

Una cosa que dejaron clara es que los habitantes de San Diego necesitan prestar atención.

"Como estadounidense, debes estar al tanto de lo que está sucediendo en México", dijo Saúl Sandoval, profesor de economía en la Universidad CETYS en Tijuana.

México es el principal socio comercial de EE. UU. y desempeña un papel clave en la cadena de suministro. Por lo tanto, Sandoval dijo que cualquier política que afecte la producción, el comercio o el transporte podría aumentar o disminuir los precios en EE. UU.



Conoce a las candidatas y candidato

Sheinbaum anteriormente se desempeñó como alcaldesa de la Ciudad de México. Es una aliada cercana del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Se está postulando con el popular partido Morena , fundado por López Obrador.

"Su lema es la continuidad en términos de las políticas de López Obrador", dijo Sandoval.

Por otro lado, Gálvez representa una coalición de tres partidos políticos diferentes que se han unido para derrotar a Morena. Está haciendo campaña como una emprendedora que se levantó por sus propios medios.

"La historia que cuenta es que era muy pobre cuando era pequeña y comenzó a vender cosas en las calles hasta que fue a la Ciudad de México y comenzó su carrera de ingeniería", dijo Sandoval.

Los expertos en su mayoría enmarcan la campaña como un concurso entre un gobierno grande y el libre mercado.

"Entre la comunidad empresarial, la discusión gira en torno a un gobierno centralizado o descentralizado, más estructura o más flexibilidad", dijo Flavio Olivieri, director del Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento de la Universidad CETYS.

Los programas sociales de López Obrador, que incluyen la expansión de los beneficios de jubilación y la provisión de pagos en efectivo directos a los mexicanos empobrecidos, lo han hecho muy popular. Sheinbaum espera aprovechar su índice de aprobación del 60% para ganar las elecciones.

Los mexicanos han sufrido un dramático aumento a nivel nacional en la delincuencia y la extorsión desde que López Obrador fue elegido en 2018.

“One of the main concerns is the rising insecurity and the rising crime rates,” Olivieri said.

Gálvez ha trabajado durante la campaña para poner la conexión de Sheinbaum con López Obrador bajo una luz negativa. Ella ataca su pobre historial en crimen mientras expresa apoyo para inversiones en educación, el sistema de salud y la expansión de oportunidades para emprendedores.



Mejores relaciones transfronterizas

En comparación con López Obrador, los expertos creen que cualquiera de los candidatos tendrá una relación más amistosa con los Estados Unidos.

A lo largo de su presidencia, López Obrador ha favorecido los asuntos internos a expensas de la política exterior. No habla inglés y ha sido un asiduo ausente en reuniones binacionales como la Cumbre de las Américas (Summit of the Americas en inglés).

"Creo que ambos candidatos tienen un entendimiento muy claro de que el bienestar económico de esta región está estrictamente ligado a la economía transfronteriza", dijo Olivieri. "Nuestra relación con los Estados Unidos es fundamental".

El comercio transfronterizo entre San Diego y Tijuana es de más de $4 mil millones al año, según la Coalición Frontera Inteligente.

Mientras ambos candidatos reconocen la oportunidad económica de la región fronteriza, tienen ideas diferentes sobre cómo maximizar esas oportunidades.

Fernández de Castro dice que Gálvez es más globalista, lo cual contrasta directamente con el aislacionismo de López Obrador.

"Si Xóchitl gana la presidencia, puedes esperar políticas más neoliberales y un México muy abierto", dijo Fernández de Castro.

Gálvez ha hecho campaña basándose en su formación como ingeniera y quiere atraer empresas tecnológicas que generen empleos bien remunerados en la región.

Algunas de sus políticas pueden incluir incentivos económicos para que las empresas tecnológicas establezcan instalaciones de investigación en Baja California. Otro ejemplo podría ser exenciones fiscales para emprendedores que quieran iniciar negocios en la región, dijo Sandoval.

Añadió que aproximadamente el 40% de los negocios en México se consideran informales porque no tienen licencia. Incluyen vendedores ambulantes no regulados o personas que venden mercancías en mercados de trueque. Gálvez ha expresado su apoyo para formalizar todos esos pequeños negocios.

"Esa es una buena idea, necesitas hacer más fácil para los empleadores entrar en el mercado formal", dijo Sandoval.

Sheinbaum ha visitado Tijuana varias veces durante la campaña, y tiene una conexión personal con California, ya que completó un doctorado en ingeniería energética en el Lawrence Berkeley National Laboratory en la década de 1990.

Dado su apoyo a las políticas de bienestar social de López Obrador, los expertos creen que el enfoque de Sheinbaum priorizará a los trabajadores.

"Es más centrado en el trabajo", dijo Olivieri. "Más en los derechos laborales, aumentando el salario mínimo."

Los expertos señalan que el gobierno federal de México recientemente invirtió millones de dólares en proyectos de infraestructura fronteriza destinados a reducir los tiempos de espera en la frontera y la contaminación de aguas residuales transfronteriza.

Estos proyectos incluyen la apertura de un nuevo cruce fronterizo en Otay Mesa y reparaciones a una planta de tratamiento de aguas residuales al sur de Tijuana. Este último está siendo realizado por el ejército mexicano.

Una presidencia de Sheinbaum podría traer más dólares federales a las zonas fronterizas, especialmente porque el gobernador de Baja California es parte del mismo partido Morena.

"Podríamos esperar ver mejoras en la infraestructura y en la economía del estado de Baja California", dijo Sandoval.

Liderazgo local



Los expertos también coincidieron en que los gobernadores, alcaldes y otros funcionarios locales electos necesitan desempeñar un papel más importante en las políticas fronterizas.

Esto se debe a que, históricamente hablando, las capitales de México y Estados Unidos no han prestado mucha atención a los problemas fronterizos aparte de la migración.

"El problema es que la Ciudad de México y Washington D.C. están muy lejos de la frontera", dijo Fernández. "No solo eso, sino con la polarización política tanto en Washington como en la Ciudad de México, no los veo prestando mucha atención a estas áreas fronterizas".

Dada esta dinámica, Fernández cree que los funcionarios electos en San Diego y Tijuana necesitan asumir un papel de liderazgo.

"Realmente necesitamos tener un sentido de agencia y hacer cosas por nosotros mismos", dijo.