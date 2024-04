¿Qué preguntas tienes sobre las próximas elecciones históricas de México?

México está a solo unas semanas de hacer historia. Suponiendo que no haya sorpresas de un candidato de terceros partidos, el domingo 2 de junio, los votantes acudirán a las urnas para elegir a la primera presidenta mujer.

Compiten por la presidencia dos mujeres y un hombre.

Claudia Sheinbaum es del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Morena forma parte de una coalición de tres partidos conocida como Sigamos Haciendo Historia, que incluye al PT, PVEM y MORENA.

Xóchitl Gálvez está compitiendo con Fuerza y Corazón por México, coalición del PRI, PAN y PRD.

También compite el candidato de tercer partido Jorge Álvarez Máynez, del Movimiento Ciudadano.

Las elecciones presidenciales son solo uno de los muchos cargos en juego. En todo el país, más de 20,000 cargos están en disputa. En Baja California, los votantes también elegirán a líderes locales y estatales.

Mexicans living outside the country can vote online, by mail or in person. In the U.S., approximately 12 million Mexicans are eligible to vote. Voters who were notified of inconsistencies in their registration have until May 5 to correct any errors and can learn more here .

For voters living in the border region, there is much on the line. Residents are impacted by issues from immigration to the economy to violence and insecurity. And they will face the consequences of both Mexico’s election this June, and also the U.S. election in November .

In May, KPBS will hold a virtual conversation in English and Spanish about the upcoming election in Mexico with politics experts.

Los mexicanos que viven fuera del país pueden votar en línea, por correo o en persona. En los Estados Unidos, aproximadamente 12 millones de mexicanos son elegibles para votar. Los votantes que fueron notificados de inconsistencias en su registro tienen hasta el 5 de mayo para corregir cualquier error y pueden obtener más información aquí.

Para los votantes que viven en la región fronteriza, hay mucho en juego. Los residentes se ven afectados por temas que van desde la inmigración hasta la economía, la violencia y la inseguridad, y enfrentarán las consecuencias tanto de las elecciones en México este junio, como de las elecciones en Estados Unidos en noviembre.

En mayo, KPBS llevará a cabo una conversación virtual en inglés y español sobre las próximas elecciones en México con expertos en política.

Queremos saber tu opinión. ¿Te interesa conocer los temas urgentes o buscas claridad sobre los candidatos locales y nacionales? ¿Qué temas deberían formar parte de esta conversación? ¿Cuál es el cambio más importante que te gustaría ver? ¿Qué tipo de futuro te gustaría ver para México?

Envía una pregunta para incluirla en nuestra discusión.