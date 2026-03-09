Conozca a los candidatos que se postulan oficialmente para gobernador de California

Es oficial: ocho demócratas y dos republicanos dicen que han presentado la documentación necesaria para las elecciones primarias del 2 de junio en la competencia por el puesto de gobernador de California, lo que prepara el terreno para una contienda totalmente abierta en la que dos republicanos que han liderado consistentemente las encuestas podrían dejar fuera a todos los demás demócratas.

Aquí están los 10 candidatos:

Xavier Becerra, demócrata, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y ex fiscal general de California

Chad Bianco, republicano, sheriff del condado de Riverside

Steve Hilton, republicano, colaborador de Fox News y ex asesor del primer ministro británico conservador David Cameron

Matt Mahan, demócrata, alcalde de San José

Katie Porter, demócrata, ex congresista a la Cámara de Representantes por el condado de Orange

Tom Steyer, demócrata, empresario multimillonario y ex candidato presidencial

Eric Swalwell, demócrata, ex congresista a la Cámara de Representantes por el Área de la Bahía

Tony Thurmond, demócrata, superintendente estatal de instrucción pública

Antonio Villaraigosa, demócrata, ex alcalde de Los Ángeles y ex presidente de la Asamblea

Betty Yee, demócrata, ex contralora estatal

Steyer fue el último en presentar su candidatura oficialmente el viernes, fecha límite para entregar la documentación de candidatura.

El ex líder de la mayoría de la Asamblea, Ian Calderón, abandonó la carrera a principios de esta semana y apoyó a Swalwell.

¿Que sigue?

La oficina del secretario de estado dice que verificará la documentación presentada por sus campañas y publicará una lista oficial de candidatos para las primarias el 21 de marzo.

Los dos candidatos más votados en las primarias, independientemente del partido, avanzarán a las elecciones generales. Sin embargo, los dos favoritos republicanos gozan de un apoyo más consolidado de su base que sus homólogos demócratas, quienes corren el riesgo de fragmentar el voto demócrata. En la convención estatal del Partido Demócrata celebrada en febrero, los delegados estaban tan divididos que ningún candidato obtuvo suficientes votos para obtener el respaldo del partido.

Con el campo actual de candidatos, hay un 27% de posibilidades de un enfrentamiento republicano en noviembre, según el modelo estadístico del estratega demócrata Paul Mitchell.

La perspectiva es preocupante para muchos líderes demócratas, incluyendo al líder estatal del partido, Rusty Hicks, quien a principios de esta semana escribió una carta abierta instando a quienes no tuvieran una “vía viable” hacia la victoria a que se retiraran antes de la fecha límite del viernes para presentar la documentación. Y a quienes se quedaran, les rogó que se retiraran a más tardar el 15 de abril si no lograban un “progreso significativo”.

El llamado pareció caer en oídos sordos, ya que ocho de los nueve candidatos demócratas anunciados permanecieron en la contienda. Incluso si alguien se retira ahora, su nombre seguirá apareciendo en la boleta de las primarias siempre que califique, con el riesgo de desviar votos de otros demócratas.

Descontando el riesgo

Cuando se les preguntó sobre el riesgo de una derrota en noviembre en un foro de gobernadores el jueves, varios candidatos demócratas lo dejaron de lado aunque insistieron en que cada uno de ellos sería la mejor opción para los votantes.

Villaraigosa dijo a CalMatters que la base republicana se unirá detrás de un solo candidato cuando el presidente Donald Trump dé su respaldo.

“Cuando eso sucede, esa persona va a surgir y el otro (republicano) va a caer, es así de simple”, dijo.

De los asistentes demócratas al foro, sólo Porter reconoció el riesgo de un campo abarrotado de demócratas.

“Creo que es aterrador pensar en lo que Trump les haría a los californianos si tuviéramos un gobernador que cooperara con él en todo momento en lugar de defender nuestros valores californianos”, dijo. “Así que no creo que sea una certeza, pero sí creo que es un riesgo, y creo que hay muchísimo en juego”.