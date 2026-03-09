Latinoamérica celebra el Día de la Mujer entre reclamos contra la violencia y temores de retroceso

Las mujeres latinoamericanas salieron el domingo a las calles en diferentes ciudades de la región para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que una vez más alzaron su voz contra la desigualdad y la violencia física y sexual que padecen al menos una de cada tres mujeres en el continente.

Al grito de "ni una más, ni una más, ni una asesinada más", miles de mujeres, vestidas con camisetas moradas y portando pañuelos morados y verdes en el cuello y la cabeza, desbordaron la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana y marcharon al ritmo de tambores y cantos de protesta hasta el Zócalo, la plaza principal de la ciudad.

Entre la multitud iba Marina Hidalgo, una estudiante de preparatoria de 18 años, con una pancarta en la que se leía "yo no quiero que me pase lo mismo" y una fotografía de Kimberly Ramos, una joven universitaria que fue localizada muerta el 2 de marzo en el estado central de Morelos, vecino a la capital mexicana. Tres días después las autoridades hallaron en ese mismo estado el cuerpo de la universitaria Karol Toledo.

A estos casos se sumaron los asesinatos de otras mujeres —Ana Karen Nute, Patricia Hernández y Jarim Roldan— ocurridos esta semana en el Estado de México.

Los asesinatos de Ramos y Toledo desataron protestas en los últimos días en Cuernavaca, capital de Morelos, las cuales se extendieron hasta el domingo, en que miles de personas aprovecharon la celebración del Día de la Mujer para exigir justicia en esos casos y manifestarse contra las autoridades estatales.

Aunque en los últimos años México ha reportado reducciones en los homicidios de mujeres y feminicidios, que el año pasado sumaron 706 casos, las cifras aún se mantienen altas. Para 2024 la tasa de homicidios fue 5,6 por cada 100.000 mujeres, mientras que en 2014 la tasa se ubicó en 3,9 por cada 100.000 mujeres.

En Santiago decenas de miles de mujeres salieron a marchar para reivindicar sus derechos. En la movilización también surgieron reclamos contra José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia el miércoles, en lo que supondrá el giro hacia la derecha más pronunciado en Chile desde el fin de la dictadura militar.

Por otro lado, en Montevideo también se alzaron las voces a favor de los derechos de las mujeres. Colectivos feministas uruguayos marcharon en una gran columna violeta por la avenida 18 de Julio de la capital, desde la Plaza Independencia hasta la Universidad de la República.

La mayor de las convocatorias, realizada por unas 30 organizaciones agrupadas en la plataforma Vía al 8M, destacó la "acción feminista antiimperialista" y se manifestó "por la soberanía de los pueblos".

Karina Machado, empleada doméstica de 35 años, opinó que la movilización es "una reivindicación de la lucha que viene sucediendo hace muchos años", y sirve para que las mujeres de ahora puedan gozar y sostener los derechos adquiridos.

Unas 2.000 personas se movilizaron en Asunción, capital de Paraguay, en una convocatoria que hizo fuerte énfasis en las desigualdades laborales.

"¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos", fue la consigna que unió a sindicatos de empleadas domésticas, docentes, trabajadoras sexuales, campesinas e indígenas, personal de salud mental y mujeres en general para marchar desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia.

Fátima Aguilar, escritora y docente de 37 años, contó que las mujeres paraguayas siguen "exigiendo justicia ante tanta violencia y precarización laboral", al tiempo que reclaman una educación con perspectiva de género y acceso a la justicia.

En Quito, las mujeres también salieron a manifestarse contra la violencia de género, la cual cobró la vida de 411 mujeres, según la Fundación Aldea que monitorea la situación de género en Ecuador.

En la ciudad amazónica del Puyo, mujeres con vestidos originarios se manifestaron para resaltar su papel en defensa de la selva. "Como mujeres indígenas también estamos recordando la lucha de nuestras mujeres, de nuestras abuelas", comentó Noemí Gualinga, de la nacionalidad kichwa, y subrayó que varias han perdido la vida en la tarea de visibilizar y defender sus derechos y la igualdad del género.

Tanto en Perú como en Bolivia se organizaron maratones para conmemorar la fecha.

Violencia y desigualdad

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante 2024 al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de la región, lo que se tradujo en 11 muertes violentas diarias por razón de género.

Para 2024, la tasa más elevada de muertes violentas en la región la tuvo Honduras con 4,3 casos por cada 100.000 mujeres, seguida de México, Guatemala, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Bolivia.

En cuanto a agresiones físicas o sexuales, el panorama de la región también es dramático. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y sus socios de Naciones Unidas, para 2023 en Latinoamérica una de cada tres mujeres de 15 años o más sufrió violencia física o sexual en algún momento de su vida.

Temores de retroceso

Los cambios en la balanza política de Latinoamérica, que en los últimos meses se ha inclinado hacia la derecha tras los triunfos electorales de Nasry Asfura en Honduras, Laura Fernández en Costa Rica y Kast, han generado preocupación entre activistas y especialistas, que temen que puedan darse retrocesos en las conquistas que han logrado las latinoamericanas en las últimas décadas.

Los temores se han visto avivados por las medidas adoptadas en Argentina por el presidente ultraderechista Javier Milei —aliado del mandatario estadounidense Donald Trump—, quien eliminó hace casi dos años la subsecretaría contra la violencia de género y recortó subsidios y programas de protección social a las mujeres como parte de sus políticas de reducción de gastos.

Para la investigadora y activista Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización no gubernamental mexicana Intersecta —que promueve políticas públicas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres—, el vuelco de la región hacia la derecha puede implicar para las latinoamericanas el "regreso a roles tradicionales" y afectar las conquistas de los últimos años.

Pese a ello, en otros países de la región como México —que enfrenta graves problemas de violencia y desigualdad— se han comenzado a dar cambios a favor de los derechos de las mujeres durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, que en octubre del 2024 se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia del país.

Entre sus primeras medidas, Sheinbaum —de filiación de izquierda— promovió reformas, que luego respaldó el Congreso, para fortalecer la protección de las mujeres, asegurar la igualdad salarial con los hombres y obligar a las fiscalías a que investiguen con perspectiva de género los asesinatos de mujeres.

