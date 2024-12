California prohibió la educación bilingüe durante casi 20 años y aún no se ha recuperado del daño

En 1953, Bárbara Flores entró al kínder en la Escuela Primaria Washington en Madera, California, una pequeña ciudad en el Valle Central rodeada de campos agrícolas. Su madre y su abuela le habían dicho que iba “a aprender mucho” y que le “iba a gustar”. Flores, una niña que algún día se convertiría en maestra, estaba emocionada y les creyó.

Pero esa emoción duró sólo hasta que llegó a la escuela.

“Salí caminando”, recordó Flores recientemente contando que llegó a la casa de su abuela a unas cuadras de distancia, furiosa diciendo: “Son mentirosas”. “No entiendo nada. Y nunca más voy a regresar”.

Flores sólo hablaba español. Como nieta de inmigrantes mexicanos, no encontró ni su lengua ni su cultura reflejadas en la escuela. Pero la pequeña Bárbara no se salió con la suya. Y, después de dejar a su hija nuevamente en el aula, la madre de Flores le hizo una pregunta a la maestra: “¿No estás prestando atención?”. Mi hija salió caminando [del salón]. La respuesta de la profesora fue como una bofetada y se convirtió en parte de la tradición familiar. “Todas estas niñas mexicanas se parecen. Yo no me di cuenta”.

Flores regresó a su antigua escuela este otoño; el edificio del que salió sigue en pie, pero casi todo lo demás ha cambiado. Ahora los estudiantes hablan español porque sus maestros se lo exigen. Las niñas mexicanas ven su cultura celebrada en las paredes de cada aula.

Los estudiantes de la Escuela Primaria Washington se graduarán sabiendo hablar, leer y escribir tanto en español como en inglés, uniéndose a un número cada vez mayor de escuelas de “inmersión en dos idiomas” en California. Flores abre los ojos asombrada cuando describe el cambio radical que ha dado su alma mater.

“Nos castigaban por hablar español”, dijo. “Nos golpeaban con reglas, nos pellizcaban, nos tiraban de las trenzas. Ahora toda la escuela es bilingüe”.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Una fotografía familiar de Bárbara Flores y su hermana en el patio trasero de su casa en 1953.

El camino no ha sido fácil. Cuando Flores era niña, California todavía tenía una ley de solo inglés vigente desde el siglo XIX. Como gobernador, Ronald Reagan firmó una ley que la eliminaba. Luego, el Movimiento por los Derechos Civiles marcó el comienzo de una nueva era de educación bilingüe, y la Legislatura de California fue más allá, al exigir el modelo para los estudiantes que todavía estaban aprendiendo inglés desde 1976 hasta la reacción antiinmigrante de los años 1990. Los votantes lo prohibieron nuevamente en 1998, y recién revirtieron la última prohibición en 2016.

Los investigadores han descubierto que la educación bilingüe ayuda a los estudiantes a aprender inglés más rápido y puede mejorar sus puntajes en las pruebas estandarizadas, aumentar las tasas de graduación, prepararlos mejor para la universidad y mucho más. California ha eliminado las barreras oficiales para ofrecer este tipo de instrucción desde 2016, y el estado ahora defiende el bilingüismo y la alfabetización bilingüe, alentando a todos los estudiantes a esforzarse por lograr ambos. Pero ocho años después de la derogación, las escuelas de California aún no se han recuperado. Una caída de décadas en la matrícula de los programas de preparación de maestros bilingües ha llevado a una diezmada cantera de maestros. Y la falta de inversión por parte de la Legislatura, junto con un Departamento de Educación estatal paralizado, ha limitado el ritmo de la recuperación de la educación bilingüe.

¿El resultado? Un caso poco común en el que los californianos pueden decir que Texas es inspirador. Ambos estados tienen más de un millón de estudiantes matriculados que todavía están aprendiendo inglés, pero el año pasado, el estado de la estrella solitaria colocó al 40% de ellos en aulas bilingües. California hizo lo mismo pero con solo el 10%.

En 1987, Flores no pensó que la política estatal iría por ese camino. En ese momento, ambos estados exigían educación bilingüe. Ella era profesora y ayudaba a crear un programa de preparación de maestros de educación bilingüe en Cal State San Bernardino. Su estado natal pudo haber seguido el ritmo de Texas.

Pero no lo hizo.

Los años de ‘solo se habla inglés’: de 1998 a 2016

En 1998, el programa de preparación de maestros bilingües estaba en pleno auge. Flores ayudó a los aspirantes a maestros a entender cómo aprenden los estudiantes a leer y escribir en dos idiomas, enviándolos a las aulas con carpetas llenas de consejos didácticos. Su hija, que ahora tiene 10 años, estaba aprendiendo inglés y español a través de clases bilingües en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino (SBCUSD, por sus siglas en inglés). Flores formaba parte de un comité de padres que organizaba un apoyo más amplio para esos programas ante una campaña estatal para deshacerse de ellos, financiada por el empresario de Silicon Valley, Ron Unz.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Libros infantiles en español e inglés adornan la pared de un aula en la escuela primaria Washington en Madera el 29 de octubre de 2024.

La Propuesta 227, que se aprobó con el 61% de los votos, exigía que las escuelas enseñaran sólo en inglés a los estudiantes que todavía estaban aprendiendo el idioma, algo que puede parecer una buena idea pero que termina poniendo innecesariamente en pausa el aprendizaje de otras materias de los estudiantes a nivel de grado mientras dominan el inglés. Flores vio el impacto de inmediato. El personal docente del campus pidió la eliminación de su programa, un esfuerzo que finalmente fracasó, pero que mostró, dijo, “la intensidad de la discriminación y el racismo lingüístico que prevalecía”. La inscripción en programas de preparación para maestros bilingües en todo el estado se desplomó.

Flores también vio la respuesta de los distritos escolares locales. “Me sorprendieron los superintendentes de la zona”, dijo. “Simplemente hicieron que todos tiraran sus libros de español. Fue horrible”. Como recuerda, todos los distritos escolares del Inland Empire se deshicieron de sus programas bilingües, excepto el SBCUSD donde el activismo de los padres ayudó a garantizar que el distrito aprovechara una excepción a la nueva ley.

En ese momento, los datos de rendimiento estudiantil del SBCUSD habían demostrado que los programas bilingües estaban ayudando a los niños a tener éxito. Y durante las siguientes dos décadas, los investigadores que estudiaban programas en todo Estados Unidos publicaron un flujo constante de evidencia sobre los beneficios de la educación bilingüe, especialmente una versión llamada “lenguaje dual”. La educación bilingüe tradicional esencialmente permite a los estudiantes usar su primera lengua mientras aprenden inglés. Una vez que los estudiantes manejan bien el nuevo idioma, sus escuelas cambian por completo a la instrucción en inglés, que era el objetivo desde el principio. Los programas de lenguaje dual, por el contrario, establecen el bilingüismo como objetivo. Los estudiantes continúan tomando cursos en español u otro idioma durante aproximadamente la mitad de la jornada escolar hasta que abandonan el programa.

Si bien los programas de lenguaje dual suelen terminar después de la escuela primaria, la “ventaja bilingüe” se extiende a lo largo de los años del kínder al grado 12 (K-12) de los estudiantes y hasta su vida laboral. Se ha descubierto que los estudiantes de lenguaje dual obtienen mejores calificaciones que sus compañeros en los exámenes de matemáticas y en las artes del idioma inglés en la escuela secundaria. También obtienen mejores calificaciones en el examen de ACT en la escuela secundaria, lo que los prepara para ser más competitivos en las admisiones universitarias. Y, lo que es más importante, un equipo de Stanford descubrió que los hablantes nativos de español tenían más probabilidades de no aprobar los servicios para estudiantes de inglés si tomaban clases bilingües, un objetivo codiciado debido a lo bien que les va a los “ex estudiantes de inglés”. Los investigadores de la Universidad de Chicago acaban de publicar datos que muestran que los estudiantes de secundaria de Chicago en este grupo tenían promedios de calificaciones y puntajes en el SAT, tasas de graduación de la escuela secundaria y tasas de inscripción y persistencia en colegios comunitarios más altos que el promedio.

Patricia Gándara codirige el Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA, que ha publicado hallazgos similares, y ha pasado décadas de su carrera catalogando la ventaja bilingüe. Lamenta el valor limitado que se le da a la educación bilingüe en los EE.UU., donde históricamente se ha buscado como una forma de ayudar a los niños que no hablan inglés a aprender el idioma más rápidamente y luego tener éxito en clases que sólo hablan inglés.

“Es una visión muy miope”, dijo Gándara, “en particular a partir de la investigación que hemos realizado que muestra que los niños que reciben una educación bilingüe sólida tienen más probabilidades de ir a la universidad, tienen más probabilidades de completar la universidad, tienen más probabilidades de tener mejores trabajos y mejores oportunidades”.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Los estudiantes caminan por el campus de la escuela primaria Madison en Madera el 30 de octubre de 2024.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Student work hangs from a clothesline in a classroom at Washington Elementary School. The work celebrates Mexican food and traditions, Oct. 29, 2024.

Sin embargo, aunque los responsables políticos no se dieron cuenta de inmediato, los padres blancos adinerados y bien educados sí lo hicieron, al ver muy claramente los beneficios económicos del bilingüismo para sus hijos.

El Distrito Escolar Unificado de Glendale lanzó su primer programa de lenguaje dual español-inglés en 2003, y luego agregó programas en otros seis idiomas mientras que la política estatal oficial era prohibirlos. El año pasado, el 85% de los estudiantes matriculados hablaban inglés con fluidez, según la directora del programa Nancy Hong.

Las familias inmigrantes, agobiadas por la presión de hablar inglés y asegurarse de que sus hijos también lo hagan, han sido difíciles de reclutar. Hong dijo que los padres inmigrantes han estado preocupados durante mucho tiempo de que dejar que sus hijos pasen la mitad del día escolar o más escuchando su lengua materna se interponga en el camino del aprendizaje del inglés, a pesar de que las investigaciones han demostrado que puede hacer que todo el proceso sea más rápido. “El objetivo es desmantelar esos mitos y percepciones erróneas”, dijo. Pero a pesar de que alrededor del 20% de los estudiantes de todo el distrito son estudiantes de inglés, solo alrededor del 10% de ellos participan en programas de lenguaje dual.

Sin embargo, muchas familias inmigrantes se han convertido en fuertes defensores de los programas. José Sanjas, un padre en el Distrito Escolar Unificado de Madera, nacido en México, lleva a su hija de 6 años todos los días por la escuela de su barrio en camino a uno de los programas de lenguaje dual del distrito. Él y su esposa quieren preservar su lengua materna a medida que su hija crece aquí, pero el atractivo no es solo personal; Sanjas también ve cómo el bilingüismo beneficiará a su hija en sus futuros trabajos.

“Ella puede ayudar a más personas en el futuro”, dijo Sanjas. “Profesionalmente, podrá poner su servicio al 100 por ciento”.

Alentada por un apoyo como el suyo, una coalición diversa de líderes escolares en Madera Unified, en 2016, llegó a ver la educación bilingüe como clave para revertir el desempeño crónicamente bajo del distrito, especialmente entre los hijos de inmigrantes. Flores había ayudado a presentar el caso, invitando a los miembros de la junta escolar a la conferencia anual de la Asociación de Educación Bilingüe de California. Y en la ciudad natal de Flores, las familias blancas nacidas en Estados Unidos estaban entre quienes se manifestaban a favor de los programas, sabiendo que incluso si los puntajes de los exámenes de los estudiantes inmigrantes tenían más margen de mejora, sus hijos también podrían beneficiarse.

A nivel estatal, la opinión pública había oscilado en la otra dirección; ese noviembre, aproximadamente el 74% de los votantes de California dijeron sí a la Proposición 58, permitiendo oficialmente el regreso de la educación bilingüe a las aulas de California.

“Fue un alivio que finalmente [pudiéramos] avanzar para nuestros hijos”, dijo Flores. “Hemos perdido una generación entera de niños —unas cuantas generaciones, en realidad— por culpa de la enseñanza exclusivamente en inglés”.

La próxima generación, sin embargo, todavía está esperando.

Una recuperación lenta: 2016 a 2024

Flores pasó 40 años capacitando a futuros maestros antes de jubilarse en 2019. En tres instituciones y 32 años en Cal State San Bernardino, probablemente enseñó a 10,000 estudiantes, muchos de los cuales siguen dispersos por todo el sistema de educación bilingüe del estado. Pero si algo define el legado de la Propuesta 227, es la destrozada cadena de maestros que dejó a su paso.

Gándara, del Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA, dijo que la situación actual es “una de esas historias de ‘te lo dije’. “Podía ver cuál iba a ser el problema: que cuando la gente volviera a la normalidad y se diera cuenta del error que había sido, la gran consecuencia sería que no teníamos maestros”.

Las universidades de California no están produciendo suficientes maestros para cumplir con los objetivos de educación bilingüe del estado. Durante el año escolar 2022-23, la comisión estatal de acreditación de maestros solo autorizó a 1,011 nuevos maestros bilingües, en todos los idiomas. Sólo siete de esas becas se otorgaron a profesores que hablaban vietnamita, el segundo idioma más común en las escuelas de California ese año. Y, de hecho, ese año se otorgaron menos credenciales a profesores hispanohablantes que en los tres años anteriores.

La Legislatura no ha ignorado este problema por completo. En 2017, financió seis subvenciones, por un total de 20 millones de dólares, para ayudar a los distritos a capacitar a su personal bilingüe y prepararlos para dirigir aulas bilingües. Pero Edgar Lampkin, director ejecutivo de la Asociación de Educación Bilingüe de California, dijo que la creación de este tipo de programas de “cultivar lo propio” está muy lejos de abordar la necesidad estatal. “Eso no es sistémico”, dijo.

En 2022, el Centro Nacional de Recursos para Idiomas Asiáticos, con sede en Cal State Fullerton, recibió dinero estatal para capacitar a 200 maestros en cinco años. Van por buen camino, y la directora del centro, Natalie Tran, está orgullosa de que sus programas no solo estén aumentando el número de maestros certificados para enseñar en idiomas asiáticos, sino que también están diversificando los idiomas que hablan. Espera certificar a maestros que hablen Tagalo, Hmong y Khmer este año escolar. Aun así, dijo, el estado debe hacer más para capacitar a más maestros de idiomas asiáticos, incluidos los menos comunes. “Vamos a necesitar la ayuda de los responsables políticos para que esto suceda”, dijo Tran.

Ella no es la única que pide a los legisladores que sean parte de la solución. Anya Hurwitz es directora ejecutiva de SEAL, una organización sin fines de lucro que comenzó como una iniciativa de la Fundación de la Familia Sobrato para abordar las brechas de logros entre los niños inmigrantes y los nacidos en Silicon Valley. Ella dice que el estado no financia adecuadamente la educación, lo que impide hacer lo mejor para los niños que no hablan inglés.

En 2022, el último año para el que hay datos del censo federal disponibles, Nueva York gastó casi $30,000 por estudiante. California gastó alrededor de $17,000. Y además de su apoyo a la capacitación de maestros, la Legislatura solo ha otorgado a los distritos $10 millones adicionales para iniciar o expandir programas de lenguaje dual. En Massachusetts, hogar de aproximadamente una décima parte del número de niños que todavía aprenden inglés, la Legislatura desembolsó $11.8 millones para el mismo trabajo, iniciando su propia recuperación de una ley de solo inglés.

“La financiación no es la solución a todo en sí misma”, dijo Hurwitz, “pero al mismo tiempo, no podemos desarrollar la capacidad sin financiación y recursos”.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Los estudiantes prestan atención durante una clase de español en la escuela primaria Madison en Madera el 30 de octubre de 2024.

En la ciudad natal de Flores, los administradores de Madera han podido utilizar el dinero estatal y federal destinado a su considerable número de familias inmigrantes y a quienes viven en la pobreza para lograr sus objetivos de lenguaje dual. Pero los costos iniciales de los programas de lenguaje dual son altos. Los programas de preparación de maestros, dijo el superintendente Todd Lile, no están produciendo graduados que estén listos para hacer este trabajo, lo que deja a distritos como el suyo con altos costos de desarrollo profesional.

Un programa de residencia con Cal State Fresno le ha dado a Madera una sólida línea de maestros, pero los graduados recientes tienen que superar todos los obstáculos habituales de ser nuevos en la profesión y al mismo tiempo adaptarse al uso del español en el aula. Si bien estos nuevos empleados en la Escuela Primaria Washington crecieron bilingües, fueron a la escuela durante los años de la Propuesta 227, lo que significa que la mayoría de ellos no desarrollaron un vocabulario académico en español.

Viviana Valerio, maestra de kínder, dijo que la historia hizo que la educación bilingüe fuera una propuesta intimidante. “Generalmente hablo español en casa, pero luego, cuando pensaba en enseñar, pensaba: ‘Bueno, términos académicos, no sé cómo traducir eso’ o ‘Los padres me hacen una pregunta y no se me ocurre, voy a querer hacer la transición al inglés’”, dijo. “Para mí, esa fue la parte aterradora”.

Texas también carece de maestros de educación bilingüe, lo que refleja una escasez presente en gran parte del país, pero el estado está muy por delante de California; muchos distritos pueden reclutar a sus propios exalumnos porque sus programas han existido durante mucho tiempo. Texas también continúa invirtiendo en educación bilingüe, ayudando a los distritos a cumplir con los mandatos estatales de ofrecerla. Al igual que California, Texas les da a los distritos más fondos por alumno por cada estudiante que todavía está aprendiendo inglés; a diferencia de California, Texas ofrece una prima adicional por cada uno de ellos inscrito en un programa de lenguaje dual.

Como incentivo adicional para iniciar y mantener estos programas, Texas ha comenzado a aumentar la financiación para los hablantes nativos de inglés inscritos. Las investigaciones muestran que los programas funcionan mejor cuando las clases se dividen de manera uniforme entre hablantes nativos de inglés y hablantes del segundo idioma del programa. Entonces, los estudiantes no solo aprenden su segundo idioma del maestro, sino también de sus compañeros. Convenientemente, esto también hace que las aulas sean más integradas, algo que Gándara dijo que California necesita.

“No hemos podido aprovechar eso, en gran parte porque la gente no le presta atención como un problema importante y también porque no tenemos los maestros para llevarlo a cabo”, dijo Gándara.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local Los estudiantes prestan atención durante una clase de español en la escuela primaria Madison en Madera el 30 de octubre de 2024.

De hecho, los distritos de todo el estado citan la falta de personal como una barrera importante para iniciar o expandir sus programas. Algunos han ido al extranjero para reclutar. Otros se han visto obligados a descartar sus planes por completo. El Distrito Escolar Unificado de Newark, en el Área de la Bahía, se deshizo de su programa de lenguaje dual este año porque no pudo encontrar maestros para el personal. “Probamos todo”, dijo Karen Allard, superintendente asistente de servicios educativos.

Desde hace más de una década, el Departamento de Educación del estado ha intentado defender los programas bilingües. Los estudiantes que pueden demostrar su fluidez en dos idiomas antes de graduarse obtienen un sello especial en sus diplomas. El departamento también implora a las escuelas que ayuden a los hijos de inmigrantes a mantener su lengua materna mientras aprenden inglés, y ha incorporado esa recomendación en su Hoja de Ruta para Estudiantes de Inglés de 2017. Para 2030, quiere que la mitad de los estudiantes de California estén en vías de convertirse en bilingües.

Sin embargo, todo esto se reduce en gran medida a una actitud de apoyo. El departamento cuenta con fondos y personal mínimos, como resultado del compromiso del estado de enviar casi todos los fondos para la educación primaria y secundaria directamente a los distritos escolares, y su apoyo a la educación bilingüe no ha venido acompañado de ninguna exigencia firme.

Conor Williams, miembro senior de The Century Foundation, un grupo de expertos progresista con sede en Washington, D.C., se encontró recientemente –como él mismo se describe como un “izquierdista profesional”– en la sorprendente posición de celebrar la política de Texas por sobre la de California. Además de seguir el ejemplo de Texas en materia de financiación, dijo, California debería repensar la concesión de licencias a los maestros. El estado exige que los graduados universitarios aprueben una serie de pruebas para convertirse en maestros, pero Williams señala que las pruebas no conducen a una mejor enseñanza y pueden impedir que los buenos maestros ocupen las aulas. Eliminar el requisito podría atraer a más adultos bilingües a la profesión y ampliar la oferta de docentes.

Sin embargo, es difícil superar el cambio de California hacia un mayor control local sobre la educación. Williams no siempre está de acuerdo con lo que hace el departamento de educación de Texas con su poder, pero el enfoque centralizado del estado significa que tiene “suficiente poder, fuerza y voluntad para establecer reglas y hacer que los distritos las cumplan”, dijo. La Fórmula de Financiamiento de Control Local de California es muy popular y ha garantizado que los distritos obtengan más dinero estatal para atender a los estudiantes que aún están aprendiendo inglés, así como a los que están en hogares de acogida y de bajos ingresos. Pero, señala Williams, el control local tiene sus límites.

“No se ganan las batallas por los derechos civiles dejándolo en manos de las juntas escolares locales”, dijo.

Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local A native Farsi speaker works on a Spanish language assignment at Washington Elementary School in Madera on Oct. 29, 2024.

Un hablante nativo de farsi trabaja en una tarea de español en la escuela primaria Washington en Madera. Fotos de Larry Valenzuela, CalMatters/CatchLight Local

Aun así, distritos como Madera están avanzando por sí solos. En 2020, la escuela primaria Washington Elementary, el alma mater de Flores, se convirtió en la segunda escuela bilingüe del Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD, por sus siglas en inglés), dando la bienvenida a su primera clase de kínder que se espera que salgan competentes tanto en inglés como en español.

Mateo Díaz Zanjas fue uno de ellos. Ahora está en cuarto grado y habla en un español sencillo sobre la escuela y su sueño a largo plazo de ir a Harvard. Al escuchar que él y sus compañeros hablan muy bien español, responde con entusiasmo: “También hablamos bien inglés”. Y lo demuestra, respondiendo preguntas en inglés sobre sus materias favoritas y los idiomas que habla con ciertos amigos.

Sin embargo, los administradores todavía están esperando que los datos muestren que su apuesta por la educación bilingüe dará sus frutos en forma de mejoras en el rendimiento estudiantil. La pandemia interrumpió sus primeros años y los retrasó, y los estudiantes más grandes no están obteniendo tan buenos resultados como los líderes del distrito hubieran esperado. Sin embargo, el compromiso con los programas no ha flaqueado. Los puntajes generales de los exámenes de los estudiantes siguen siendo bajos, pero sus puntajes de crecimiento, o cuánto aprenden a lo largo del año, son altos.

El distrito también está ayudando a los estudiantes a aprender inglés más rápidamente, lo que significa que se están convirtiendo en “ex-estudiantes de inglés” más rápido con los nuevos apoyos y se están uniendo al grupo de estudiantes de mayor rendimiento del distrito.

Mientras tanto, los maestros de Madera están utilizando la educación bilingüe para dar a los hispanohablantes material de nivel de grado, sabiendo que una vez que agudicen sus habilidades en inglés, toda esa información se transferirá.

“Los niños pueden aprender matemáticas en español; sigue siendo matemática”, dijo Lile. “Pueden aprender estudios sociales en español; sigue siendo historia y geografía. Estas materias no existen solo en inglés”.

Durante la reciente visita de Flores al MUSD, escuchó a Lile describir sus objetivos a largo plazo para el distrito, incluyendo tasas de graduación más altas y una mejor preparación universitaria para los hijos de inmigrantes. Ella miró con orgullo, segura de que su alma mater finalmente estaba haciendo lo correcto.

Un futuro incierto: 2024 y más allá

Hace unos años, Flores presentó a Lile a Margarita Machado-Casas, profesora del Departamento de Lenguaje Dual y Educación para Aprendices de Inglés de la Universidad Estatal de San Diego, que durante mucho tiempo ha sido una de las principales productoras de maestros bilingües del estado. Machado-Casas está ayudando al distrito a determinar qué pasos concretos deben tomar los maestros y administradores para seguir las recomendaciones de alto nivel de la Hoja de Ruta para Aprendices de Inglés del estado. Comenzaron con el “Principio 1”, que pide al personal de la escuela y del distrito que vean el idioma y la cultura de los estudiantes inmigrantes como activos en lugar de ver su falta de dominio del inglés como un déficit. Señalando la larga y dolorosa historia de Madera de discriminación contra los estudiantes inmigrantes, incluida Flores, Machado-Casas dijo que este principio tomó inesperadamente todo el primer año, requiriendo “conversaciones valientes”, incluyendo pedirle al personal que pensara profundamente sobre si creían en el trabajo lo suficiente como para quedarse en el distrito.

Machado-Casas está ayudando a los educadores de Madera a comprender cómo ayudar a los estudiantes inmigrantes a abordar el material del nivel de grado y convencerlos de que los estudiantes pueden manejarlo.

Flores espera que el trabajo termine siendo un manual para todo el estado, que pronto podría necesitar uno. El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley este año que requiere que el Departamento de Educación elabore un plan estatal para ayudar a los distritos a adoptar las pautas de la hoja de ruta e informar sobre su progreso.

Este proceso de planificación garantiza que California estará más de una década en su recuperación de los años de solo inglés antes de que el estado considere responsabilizar a las escuelas por cambiar sus prácticas. Cuando Nueva York aprobó un plan para atender a los estudiantes de inglés en 2014, lo siguió con nuevas regulaciones estatales ese mismo año, creando políticas más estrictas para atender a los estudiantes que todavía estaban aprendiendo inglés, incluido un mandato más amplio para la educación bilingüe, que ya se había requerido durante décadas.

Alesha Moreno-Ramírez lidera la división de apoyo multilingüe del Departamento de Educación de California. Ella dice que las limitaciones del presupuesto estatal han obstaculizado la implementación de la Hoja de Ruta para Estudiantes de Inglés y dijo que cualquier llamado para exigir educación bilingüe como Texas o Nueva York tendría que venir de la Legislatura, no del departamento. “Dicho esto, apoyaríamos con entusiasmo el movimiento hacia la exigencia de una educación bilingüe”, añadió.

Los defensores advierten que un mandato de este tipo tendría que venir acompañado de fondos suficientes para ayudar a los distritos a crear programas de alta calidad, pero muchos coinciden en que sería una victoria para los estudiantes de California. Los niños de familias inmigrantes hablan 108 idiomas diferentes, según el Departamento de Educación, pero el 93% de ellos habla uno de 10. Para exigir programas bilingües, la Legislatura probablemente modificaría la ley actual, que dice que si los padres de 30 o más estudiantes en una sola escuela solicitan un programa de adquisición de idiomas, la escuela tiene que ofrecerlo “en la medida de lo posible”. Texas, Illinois y Nueva York tienen leyes similares, pero en lugar de exigir programas bilingües en respuesta a la defensa de los padres, lo hacen basándose únicamente en la inscripción.

Flores cree que el estado al menos se está moviendo en la dirección correcta. Y el MUSD le da esperanza. Durante su reciente visita, se vio inundada de recuerdos: vio el árbol que ella y sus amigos solían rodear mientras jugaban a “Ring Around the Rosie”. Visitó el aula de la que salió cuando tenía 5 años, donde las paredes ahora están decoradas con vocabulario en español y en inglés. Ella sufrió en esa sala hace 70 años. Ahora, las niñas mexicanas no tienen que pasar por eso.

“No nos detenemos”, dijo. “Seguimos adelante. Esa es nuestra tenacidad. Ese es nuestro coraje. Y nuestra motivación, por supuesto, son nuestros hijos”.