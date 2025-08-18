Give Now
Distrito Escolar Unificado de San Diego responde a arresto de ICE afuera de la primaria Linda Vista

Por Brenden Tuccinardi / Web Producer,  Tammy Murga
Publicado en August 18, 2025 at 11:35 AM PDT
San Diego Unified school leaders are expressing frustration over how close federal immigration operations are getting to its schools. KPBS reporter Tammy Murga reports that’s after agents detained a parent Thursday afternoon.
Read in English

Funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego informaron que el jueves un padre de familia de la escuela primaria Linda Vista fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto ocurrió cerca de la primaria, mientras el padre esperaba para recoger a su hijo, minutos antes de que los estudiantes salieran de clases. Según el distrito, la madre del menor fue notificada de la detención y pudo recogerlo en la escuela.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que el hombre detenido se llama Juan José Martínez Cortés, un ciudadano mexicano sin estatus legal en Estados Unidos.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Tricia McLaughlin, subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS, dijo a KPBS que Martínez estaba “usando fraudulentamente el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense.”

“Los oficiales se acercaron a Martínez después de que se detuvo en un estacionamiento. El 14 de agosto, ICE arrestó a Martínez y lo puso en proceso de deportación”, señaló. “Las acusaciones de que ICE apuntó contra la primaria Linda Vista son falsas. (Inmigración y Control de Aduanas) nunca estuvo dentro de las instalaciones escolares.”

El viernes, funcionarios del distrito ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el incidente.

“Quiero ser clara: nuestras escuelas y los vecindarios que las rodean deben estar fuera del alcance de operativos como este,” declaró la superintendente del distrito, Fabiola Bagula. “Estos son espacios de seguridad, de crecimiento, de pertenencia, de alegría. Y puede haber muchos debates sobre la reforma migratoria, pero no debería haber debate sobre el hecho de que este tipo de táctica es inhumana.”

Sabrina Bazzo, integrante de la junta del distrito escolar, dijo que la primaria Linda Vista registró una baja en la asistencia el viernes como consecuencia del arresto.

En una carta enviada a los padres de familia, el distrito informó que está trabajando “para asegurar que la familia afectada tenga los recursos que necesita durante este momento difícil.”

Este es el segundo operativo de detención dirigido por ICE en las afueras de una primaria en las últimas dos semanas. La semana pasada, una madre fue arrestada en la primaria Camarena, en Chula Vista, acusada de haberse quedado más tiempo del permitido con su visa; sus hijos estaban en el auto en ese momento.

Las acciones de control migratorio federal continúan en distintas partes del país mientras la administración Trump impulsa su campaña de deportaciones masivas.

Los padres de familia que quieran conocer más sobre sus derechos, sin importar su estatus migratorio, pueden visitar el sitio web dedicado del distrito.

Updated: August 16, 2025 at 10:08 AM PDT
This story has been updated to include details about the man ICE agents arrested on Thursday, Aug. 14, near Linda Vista Elementary School.

