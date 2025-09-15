Fletcher rompe el silencio y descarta regresar a un cargo público tras la desestimación de la demanda

El ex supervisor del condado de San Diego, Nathan Fletcher, organizó una conferencia de prensa el viernes para dar sus primeras declaraciones públicas desde que un juez desestimó una demanda por acoso sexual en su contra el mes pasado.

Fletcher se quebró varias veces mientras hablaba frente a una fila de cámaras.

“Con esto detrás de nosotros, tenemos un peso que se ha levantado que nos permite disfrutar la vida, mirar hacia adelante”, dijo con su esposa, Lorena González, a su lado.

La empleada del Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS), Grecia Figueroa, acusó a Fletcher de acoso y agresión sexual en una demanda de 2023. Fletcher era presidente de la junta directiva del MTS en ese momento.

Poco después renunció a la junta de tránsito, dimitió de la Junta de Supervisores del condado y abandonó su candidatura al Senado estatal.

El polémico caso civil avanzó lentamente a través del proceso legal durante más de dos años. En las últimas semanas, un juez desestimó el caso con sanciones terminantes contra Figueroa por eliminar mensajes y retrasar la entrega de pruebas durante el proceso de descubrimiento.

Mary-Beth Moylan, profesora en la Facultad de Derecho McGeorge, dijo que las sanciones son un paso extraordinario para que un juez las tome.

“El tribunal decidió emitir sanciones terminantes, lo que significa que su caso será desestimado porque no cumplió con las reglas”, dijo después de revisar el fallo del juez. “Y parece que esto sucedió a lo largo de muchos meses”.

Figueroa ha rechazado la idea de que eliminó mensajes intencionalmente y dijo que mantiene sus acusaciones. Planea apelar la desestimación.

Fletcher dijo que no tiene intención de regresar a un cargo público.

“Recordaré los ocho años que pasé en San Diego en un cargo público con cierto orgullo —que luché lo más fuerte que pude para hacer de San Diego un lugar mejor”, dijo.

Fletcher se disculpó con su familia en la conferencia de prensa, reconociendo su relación consensual con Figueroa, y les agradeció por permanecer a su lado durante la demanda. Durante el litigio, Fletcher dijo que fue a rehabilitación por abuso de alcohol y participó en terapia de trauma asistida con caballos.

También asistió a un retiro psicodélico de ibogaína en México que describió como “verdaderamente transformador”.

