Las detenciones de inmigrantes aumentan silenciosamente un 1,500% en San Diego: “Siento que sube la temperatura”

Mientras que la ofensiva inmigratoria de la administración Trump afectó a ciudades del Midwest como Chicago y Minneapolis, una escalada más silenciosa ocurrió en San Diego a fines del año pasado, cuando los agentes realizaron miles de arrestos en la ciudad y sus alrededores.

Datos gubernamentales analizados por CalMatters muestran un aumento de casi el 1,500% en los arrestos entre mayo y octubre, en comparación con el mismo período del año anterior. Los arrestos ocurrieron en los condados de San Diego e Imperial, una región a la que el gobierno federal se refiere como su área de responsabilidad en San Diego.

En septiembre, el número de arrestos registrados en los dos condados superó los arrestos por inmigración en el territorio de Los Ángeles , una región mucho más grande que la administración Trump tuvo como blanco para una ofensiva que acaparó los titulares ese verano.

En septiembre y octubre, los funcionarios federales de inmigración arrestaron a más del doble de personas en la región de San Diego que en todo 2024, según datos del gobierno.

“Siento que la temperatura está subiendo”, dijo Patrick Corrigan, un voluntario que monitorea la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el tribunal federal de San Diego.

Al igual que en otras ciudades demócratas del país, los activistas temen que San Diego sea la próxima ciudad en la lista del presidente Donald Trump para un importante operativo migratorio estilo militar. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se negó a comentar si se planeaban más operaciones de alto perfil en la zona de San Diego. David Kim, portavoz de la Patrulla Fronteriza, afirmó que la agencia no puede confirmar futuras operaciones.

En diciembre, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, visitó la frontera de San Diego con el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott.

“Con la incorporación de 10,000 agentes más… aún no han visto nada”, advirtió Homan. “Esperen al año que viene”.

Añadió que las llamadas “ciudades santuario”, con políticas oficiales que limitan la cooperación de las fuerzas del orden con los agentes federales, como San Diego y Chula Vista, experimentarían más arrestos no relacionados con delitos, ya que los agentes se verían obligados a integrarse en la comunidad. “Si quieres ser una ciudad santuario, obtendrás justo lo que no quieres: más agentes en la comunidad y más arrestos no relacionados con delitos”, afirmó.

Grupos de defensa e inmigrantes han notado el aumento vertiginoso de arrestos. En San Diego, agentes federales de inmigración se han enfrentado con manifestantes al arrestar a inmigrantes en los pasillos de los tribunales del centro. El año pasado, agentes también realizaron operativos en los estacionamientos de Home Depot en Encinitas, National City y San Marcos, y efectuaron arrestos cerca de escuelas públicas.

En mayo, agentes de ICE irrumpieron en Buona Forchetta , un pequeño restaurante de barrio en el exclusivo barrio de South Park en San Diego.

Pero San Diego todavía no se ha sentido todavía como una ciudad sitiada.

Gregory Bovino , jefe de patrulla del Sector El Centro en California, quien acaparó titulares en todo el país como comandante general de la Patrulla Fronteriza, no se ha presentado en San Diego. Pero incluso sin su presencia y la consiguiente atención, los arrestos aquí han aumentado.

Los agentes arrestaron a más de 4,500 personas entre mayo y octubre de 2025, en comparación con menos de 300 en el mismo período del año anterior, muestran los datos.

Se están produciendo muchos arrestos en los controles de inmigración y juzgados. Algunos críticos consideran que esta táctica es ilegal porque, según afirman, viola el derecho de los individuos al debido proceso para regularizar su estatus migratorio. Afirman que funciona como una trampa para la deportación: si no te presentas, probablemente se ordenará tu deportación; si lo haces, podrías ser arrestado.

“Simplemente están poniendo números en el tablero”, dijo Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, una organización comunitaria de derechos humanos que trabaja para responsabilizar a las fuerzas del orden federales, incluida la Patrulla Fronteriza.

Y lo están haciendo de una manera que no solo es irresponsable, sino también inhumana. No cabe duda de que la confianza pública en las instituciones de nuestro gobierno se está erosionando rápidamente, lo que afecta la resiliencia de nuestra democracia, añadió.

Los datos de arrestos en San Diego muestran que los agentes de inmigración ya no se centran en personas con antecedentes penales. Solo el 25% de las personas arrestadas entre mayo y mediados de octubre tenían antecedentes penales, en comparación con más del 60% en los mismos meses del último año de la presidencia de Joe Biden.

Los datos fueron proporcionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en respuesta a una solicitud de registros públicos del Proyecto de Datos de Deportación , un grupo de investigadores académicos y abogados, y analizados por CalMatters.

Este conjunto de datos solo incluye arrestos administrativos: cuando los agentes del ICE arrestan a una persona por una infracción civil de las leyes de inmigración, como estar en Estados Unidos sin autorización del gobierno. El ICE también puede realizar arrestos por delitos penales, pero estas cifras no parecen estar incluidas en este conjunto de datos, según los investigadores.

Arrestos en los juzgados

A principios de este mes, una mujer venezolana se presentó ante el tribunal federal de inmigración con su hijo de 5 años y un trabajador social. Estaba nerviosa porque los agentes habían arrestado previamente a su esposo. La familia había esperado en México una cita a través de la aplicación CBP One de Biden en 2024, que era la vía legal para ingresar al país y solicitar asilo en ese momento.

“Tenía mucho miedo de entrar”, dijo Milagros sobre el edificio Edward Schwartz, sede de los tribunales federales. Dijo que le pidió a la trabajadora social que la acompañara a su control de inmigración para que su hijo no fuera detenido también si la arrestaban. Planeaba entregar al niño a la trabajadora social si era necesario.

“Cuando cambian constantemente las políticas, es muy difícil. No sentimos que podamos movernos con libertad”, dijo. Milagros pidió a Calmatters que la identificara solo por su nombre de pila porque temía represalias por hablar con los medios.

Wendy Fry / CalMatters Masked ICE agents line up outside immigration court hearings in San Diego on Aug. 5, 2025.

Al acercarse al edificio del tribunal, Milagros vio al reverendo Brad Mills, quien ayudó a administrar el refugio de una iglesia durante una oleada de solicitantes de asilo venezolanos bajo la administración de Biden.

“Cuando vi al padre, pude relajarme un poco”, dijo.

Mills dijo que viene al tribunal para acompañar a las personas a sus audiencias y registros porque “están tratando de seguir los caminos legales para buscar la residencia o buscar algún derecho legal para quedarse aquí y trabajar aquí”.

“Muchos vienen aquí con mucho miedo”, dijo Mills. “Nos han dicho que la presencia de los voluntarios religiosos tiene un efecto calmante y pacíficador”.

Corrigan, otro voluntario de FAITH , acompaña a las personas en el juzgado cuatro días a la semana y de cinco a seis horas al día.

“Hemos visto un aumento en las detenciones, muchas en los juzgados”, dijo Corrigan. “Hubo dos semanas en octubre en las que se llevaban entre 10 y 20 personas al día, y últimamente, quizás una o dos al día”, dijo a mediados de enero.

Los arrestos incluyen a personas a quienes probablemente se les habría permitido permanecer en el país en administraciones anteriores. Entre ellos se encuentran un cubano que llevaba 15 años en Estados Unidos, un turco casado con una ciudadana estadounidense y una madre mexicana a quien se le concedió una suspensión de deportación, según consta en los registros judiciales.

¿Hasta cuándo va a durar esto?

En una fría mañana de enero, antes del amanecer, un grupo de voluntarios se reunió en un estacionamiento en Linda Vista, un barrio de San Diego que alberga la Universidad de San Diego y Skate World, la única pista de patinaje cubierta del condado.

Armados con megáfonos y walkie-talkies, se preparaban para patrullar el vecindario cuadra por cuadra, calle por calle, para advertir a los miembros de las comunidades latina, filipina y vietnamita sobre la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona. El día anterior, el ICE arrestó a un jornalero. Una semana antes, los agentes detuvieron a cuatro personas: tres guatemaltecos y un mexicano, según miembros del grupo Unión del Barrio.

Los voluntarios de Unión del Barrio no están nerviosos, a pesar de que menos de una semana antes de su turno de patrullaje, el agente de ICE Jonathan Ross disparó y mató a Renee Nicole Good en Minneapolis por hacer exactamente lo que dicen que están tratando de hacer: proteger sus calles de la máquina de deportación masiva de la administración Trump.

“Hemos estado haciendo esto durante muchos años, así que creo que es justo decir que te sacude, como persona… la forma violenta en que los agentes o el agente en particular decidió actuar o reaccionar ante la situación”, dijo Adriana Jasso.

John Gastaldo for CalMatters Adriana Jasso, and other members of Unión del Barrio, drove through Linda Vista in San Diego on the lookout for ICE agents and their vehicles, on Jan. 13, 2026. The group alerts communities in San Diego to the presence of ICE agents.

Pero eso no los detendrá, añade.

Patrullan seis, a veces siete días a la semana, y responden a llamadas de vecinos que temen salir al ver pasar una camioneta. Están buscando autos lujosos; con ventanas polarizadas, y se fijan también en el tipo de corte de pelo y el color de los pantalones que usa un veinteañero: pistas de que los agentes están operando en la zona. Si confirman la presencia de ICE, se envían mensajes a un grupo de WhatsApp con más de 700 miembros del vecindario de Linda Vista.

Ese día estuvo tranquilo, pero otros no lo han sido. En julio, miembros de la comunidad se enfrentaron a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional frente a los Apartamentos Mesa Vista en Linda Vista, según informes de prensa . Los agentes federales solicitaron y recibieron refuerzos del Departamento de Policía de San Diego, lo que avivó la indignación de la comunidad. En agosto, el ICE arrestó a un padre que esperaba cerca para recoger a su hijo de la Escuela Primaria Linda Vista, según Voice of San Diego.

Pero no ha alcanzado el nivel de violencia que se observa en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. “No, no hemos visto ese grado de presencia o fuerza”, dice Jasso.

John Gastaldo for CalMatters At sunrise, Rommel Diaz, left and Adriana Jasso, of Unión del Barrio, patrol the Linda Vista neighborhood in San Diego. John Gastaldo for CalMatters A bullhorn sits in the trunk of the car. The group patrolled the area in the early morning hours to see if they needed to alert residents of the presence of ICE agents in the community.

Más tarde esa semana, los voluntarios de Unión del Barrio terminaban su turno de patrullaje en Barrio Logan, una de las comunidades mexicoamericanas más antiguas de la región. Tiene una larga historia de inmigración, trabajo y activismo popular. Una oleada de llamadas telefónicas y alertas sacudieron al grupo. Un vecino detectó un vehículo sospechoso en Linda Vista, a unos 16 kilómetros al norte.

Los voluntarios se pusieron en acción y llegaron a Linda Vista con la misma determinación con la que la policía se dirige a la escena de un crimen. En un callejón del complejo de apartamentos Village, encontraron una minivan azul oscuro sin matrícula delantera y con daños visibles por colisión en el lado del pasajero. En la parte trasera, había una placa para discapacitados. Un parasol reflectante apoyado contra el parabrisas ocultaba parcialmente a los agentes en el interior.

Jasso salió y se acercó tímidamente al coche. Tras confirmar que dentro había dos hombres con uniformes del Departamento de Seguridad Nacional, usó el megáfono.

“¡La migra! ¡La migra está aquí en Linda Vista! ¡Este es un vehículo ICE!” su voz resonó por todo el estacionamiento en inglés y español.

“Tienes que moverte o vas a ser arrestado por obstaculizar el paso”, le dijo un agente a un conductor de Union del Barrio, quien pidió a CalMatters que no lo identificara porque teme ser arrestado debido a su participación.

El voluntario retrocedió lentamente mientras Jasso seguía gritando. Una vez que el coche de Unión del Barrio se apartó, los agentes salieron a toda velocidad del estacionamiento.

“Es demasiado para la gente”, dijo Jasso. “Una de las preguntas constantes que recibimos es: ‘¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto tiempo más?’”

“Te rompe el corazón porque ¿qué podemos decir?”, añadió. “Nadie lo sabe”.

Acerca de los datos El ICE publicó datos sobre arrestos en respuesta a una solicitud del Proyecto de Datos de Deportación en virtud de la Ley de Libertad de Información. Los datos incluyen arrestos administrativos (arrestos por infracciones civiles de las leyes de inmigración de EE. UU.) realizados por agentes de inmigración. Los datos no registran explícitamente los arrestos realizados por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ni los arrestos por delitos penales. Sin embargo, los datos parecen incluir a algunas personas que fueron arrestadas originalmente por la Patrulla Fronteriza y reprocesadas por el ICE. El ICE no respondió a las preguntas aclaratorias de CalMatters sobre los datos. Cuando encontramos múltiples registros de arrestos de la misma persona en un período de 24 horas, consideramos que los datos reflejaban posibles duplicados y los contabilizamos como un solo arresto. Sin embargo, en casos excepcionales, pueden ocurrir arrestos repetidos de la misma persona en un período de 24 horas. Marcamos como posibles duplicados los registros sin el identificador de la persona arrestada si varias personas que coincidían con la misma información demográfica básica (género, año de nacimiento y país de ciudadanía) y el mismo tipo de delincuencia fueron arrestadas en la misma área de responsabilidad el mismo día. El análisis utilizó el área de responsabilidad indicada en el registro de arresto —el área geográfica donde una oficina local del ICE tiene la autoridad para realizar operativos de cumplimiento de la ley y deportación— para describir el lugar donde se produjo el arresto. No incluimos registros en los que no se pudo determinar con certeza el área del arresto. Por ejemplo, cuando el área de responsabilidad de la aprehensión entraba en conflicto con el estado donde se produjo, la omitimos. Los registros gubernamentales de personas detenidas por el ICE indican que, en un pequeño subconjunto de casos, el ICE registró más de un arresto durante su estancia en prisión. No fue posible contactar al ICE para obtener comentarios sobre si se trataba de registros de arrestos duplicados.



This article was originally published on CalMatters and was republished under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives license.

