¿Listo para votar? Las elecciones generales de 2024 son el 5 de noviembre. Encuentra información detallada sobre cada contienda para ayudarte a entender tu boleta. Envía tu pregunta →

Medida E: Impuesto sobre las ventas de la Ciudad de San Diego

¿Qué haría?

Esta medida aumentaría el impuesto sobre las ventas dentro de la Ciudad de San Diego en un 1% a partir del 1 de abril de 2025.

La tasa actual del impuesto sobre las ventas en la ciudad es del 7.75%. La Ciudad de San Diego recibe el 1% de eso, o un centavo por cada dólar sujeto al impuesto sobre las ventas. Esta medida aumentaría la tasa al 8.75% y llevaría los ingresos por impuesto sobre las ventas de la ciudad a dos centavos por dólar.

Los analistas presupuestarios independientes de la ciudad estiman que el aumento generaría entre $360 millones y $400 millones adicionales en ingresos para la ciudad en el primer año. El impuesto sobre las ventas es la segunda fuente de ingresos más grande para el fondo general de la ciudad, que paga por los servicios básicos de la ciudad.

¿Por qué está en la boleta? La Ciudad de San Diego enfrenta un déficit presupuestario estructural de $200 millones. Eso significa que los costos regulares y continuos están superando los ingresos. Para equilibrar el presupuesto de este año, se trasladó dinero de algunos fondos especiales al fondo general de la ciudad. La ciudad también está utilizando dinero de subvenciones y ahorros excedentes para pagar gastos continuos. "Estamos enfrentando la realidad de recortes profundos en departamentos y programas en el año fiscal 26," dijo el Concejal del Distrito 1, Joe LaCava, antes de votar para poner la Medida E en la boleta. "Las válvulas de seguridad que usamos para equilibrar el presupuesto del año fiscal 25 no estarán disponibles para nosotros." Junto con el déficit presupuestario, los líderes de la ciudad dicen que ingresos adicionales podrían financiar infraestructura como calles, aceras y sistemas de prevención de inundaciones. También permitiría a la Ciudad reducir su atraso en infraestructura, que los analistas del presupuesto de la ciudad dicen que será más costoso de abordar con el tiempo. Matt Yagyagan, el director de políticas de la ciudad, dijo que la ciudad necesita $9.25 mil millones en los próximos cinco años para abordar el atraso. "Todos experimentamos la frustración de conducir sobre baches, caminar por aceras agrietadas o navegar por calles mal iluminadas," dijo Yagyagan al Consejo de la Ciudad. "Estos no son solo inconvenientes menores. Son señales de problemas más profundos que deben ser abordados con más ingresos."

¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra?

A favor

Más de $750,000 se han recaudado para apoyar la Medida E hasta el 24 de septiembre.

El Concejo Municipal votó unánimemente para poner la Medida E en la boleta en julio. Esto ocurrió solo semanas después del final de un proceso presupuestario marcado por la oposición pública a los recortes propuestos a programas de equidad, bibliotecas y academias de policía y bomberos.

"Algunos han sugerido que la ciudad debería ser capaz de encontrar otros compromisos para satisfacer estas necesidades, y yo simplemente les preguntaría, ¿dónde les gustaría a los residentes ver esas disminuciones?" preguntó el concejal del Distrito 6, Kent Lee, en la reunión de julio. "¿En qué comunidades, en qué instalaciones, en qué servicios?"

El concejal del Distrito 7, Raul Campillo, dijo que los ingresos adicionales permitirían a la ciudad abordar necesidades de infraestructura que los líderes anteriores pospusieron.

“Entiendo que la gente diga, ‘Pagamos mucho en impuestos,’ porque absolutamente lo hacemos,” dijo Campillo después del comentario público sobre la medida en la boleta. “La gran mayoría de sus dólares de impuestos no llegan al presupuesto de la ciudad para arreglar cosas con las que interactúan y viven todos los días: su acera, su carretera, su farola, su parque, su biblioteca, su división de policía y estación de bomberos, su desagüe pluvial.”

Líderes laborales que representan a la policía, bomberos y empleados de la ciudad hablaron a favor de poner la medida en la boleta.

Fred Tayco, director ejecutivo de la Asociación de Alojamiento del Condado de San Diego, también la apoyó.

“Es una situación muy inusual cuando una asociación empresarial apoya un aumento del impuesto sobre las ventas, pero estamos en una situación inusual. Estamos compitiendo con otras ciudades por viajeros de negocios, por viajeros de ocio,” dijo. “Creo que es importante que la ciudad pueda tener los recursos para poder continuar haciendo de San Diego un lugar tan atractivo y acogedor como necesita ser.”

Partidiarios Asociación de Oficiales de Policía de San Diego

Bomberos de San Diego Local 145

Asociación de Empleados Municipales de San Diego

Guardacostas de San Diego

Salvavidas de San Diego Teamsters 911

Asociación de Contribuyentes de Clase Media de San Diego

En contra

Se han recaudado más de $46,000 para oponerse a la Medida E hasta el 24 de septiembre.

La Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego se opone a la medida. El presidente y CEO Haney Hong dijo que están preocupados por la capacidad de la ciudad para gestionar los servicios esenciales. Señala desafíos pasados con cosas como la lectura de medidores de agua y acuerdos inmobiliarios.

“La Asociación de Contribuyentes no disputa que hay un atraso en la infraestructura. La Asociación de Contribuyentes no disputa que la infraestructura de aguas pluviales necesita ser atendida,” dijo. “Donde tenemos preocupación es que, para asegurar que estas cosas se aborden adecuadamente, se requiere la disciplina fiscal que la Ciudad de San Diego no puede demostrar.”

Hong dijo que los líderes de la ciudad necesitan estar dispuestos a hacer recortes presupuestarios para abordar el déficit.

“Tenemos que reconocer dónde están nuestros mayores problemas y poner dinero allí”, dijo. “Tal vez el agua pluvial y tal vez la infraestructura de transporte sean una prioridad mucho más alta que mantener abiertos un montón de parques. Y sé que apesta, ¿verdad? Hay algunas comunidades que les encantaría mantener sus parques, pero no podemos cuando todo es una prioridad.”

La asociación apoya medidas de impuestos sobre las ventas en Chula Vista, Escondido y La Mesa. Hong dijo que una diferencia clave entre esas y la de San Diego es la inclusión de una cláusula de caducidad, esencialmente una fecha de expiración. Por ejemplo, la medida en la boleta de Chula Vista renueva su impuesto sobre las ventas por 10 años.

“Le da a los contribuyentes la oportunidad de darle otra oportunidad y decir, ‘Está bien, esto es lo que prometieron hace 10 años. ¿Realmente cumplieron con lo que prometieron?’” dijo. “Si la respuesta es sí, entonces ¿saben qué? Tal vez merecen otra oportunidad.”

Oponentes Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego

Liga de Negocios del Club Lincoln

Reforma California, el comité de acción política del candidato a la Asamblea Estatal Carl DeMaio en contra de los aumentos de impuestos

