Amal: Esperanza llega a la Frontera!

¡Que shouuuuu amigos!Actualmente estamos en receso de producción trabajando en nuestra próxima temporada. Pero no queríamos perder la oportunidad de hablarles sobre Amal, un títere gigante de 3.5 metros de altura que anda esparciendo un mensaje de esperanza donde quiera que va. ¡Acompáñenos para escuchar sobre el impacto que esta marioneta tuvo en las personas que la vieron y en nosotros mientras estuvo aquí!¡Nos vemos Pronto!