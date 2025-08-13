Guardia Nacional de EEUU ensayó repetidamente su papel en redadas migratorias de LA, dice general

Los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos ensayaron repetidamente su papel en un operativo en un parque de Los Ángeles, con el objetivo de ser una demostración de fuerza contra personas que carecen de documentación para residir legalmente en el país y aquellos que protestaban contra las medidas migratorias del gobierno federal, testificó el martes un general de división adjunto.

El general de división, Scott Sherman, quien comandaba a los miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, testificó en un juicio para determinar si el gobierno del presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus al desplegar soldados y marines de Estados Unidos en el sur de California en junio pasado. La ley de 1878 prohíbe en términos generales a un presidente emplear al Ejército para asuntos domésticos.

Sherman dijo que el despliegue de agentes federales a caballo y a pie en el Parque MacArthur, en el corazón de un vecindario que cuenta con una gran población inmigrante, estaba planeado en un principio para el Día del Padre, celebrado el 15 de junio. Pero el operativo se movió al 7 de julio después de que expresó preocupaciones de que pudiera haber demasiada gente en el parque, comentó.

"Evaluamos que podría haber una gran cantidad de personas en el parque (durante el Día del Padre), lo que podría abrumar rápidamente a los agentes de la Patrulla Fronteriza", testificó Sherman.

Sherman dijo que la decisión de cambiar la fecha de la operación se tomó después de una discusión entre la Guardia Nacional, el Comando Norte de Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza, el secretario de Defensa Peter Hegseth y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.

Los miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados para proteger el perímetro y se les instruyó que únicamente salieran de sus vehículos si había una amenaza directa contra los agentes federales, dijo.

Todos los soldados permanecieron en sus vehículos durante la breve, pero poderosa demostración de fuerza. Sherman dijo que la operación tomó apenas 20 minutos porque se ensayó varias veces. El Departamento de Seguridad Nacional no ha dicho si alguien fue arrestado.

Sherman testificó durante el segundo día de un juicio de tres días para determinar si el despliegue de los 4.700 elementos de las fuerzas armadas tras las protestas por las redadas migratorias en Los Ángeles fue una violación a la Ley Posse Comitatus de 1878. Desde entonces, sólo quedan unos 300 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad.

Sherman testificó que también expresó preocupaciones de que los vehículos militares se estacionaran a lo largo del Bulevar Wilshire, que atraviesa el parque, en lugar de permanecer en el perímetro durante la llamada "Operación Excalibur".

Después de que expresó sus preocupaciones, Gregory Bovino, jefe del sector de El Centro de la Patrulla Fronteriza a cargo de las restricciones migratorias en Los Ángeles, cuestionó su lealtad, comentó Sherman al tribunal el lunes.

El 7 de julio, agentes federales, muchos de ellos con equipo táctico, caminaron y montaron sus caballos alrededor del parque, que estaba casi vacío después de que se difundió la noticia de una posible redada.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, señalaron que era un truco político y con el objetivo de intimidar a las comunidades de inmigrantes de la ciudad.

Trump ha puesto a prueba los límites de la actividad militar habitual en territorio nacional, incluida la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera con México. El mandatario anunció el lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., y la toma de control del departamento de policía de la ciudad con la esperanza de reducir los índices delictivos, incluso cuando la alcaldesa aseguró que el crimen va en descenso en la capital del país.

California le ha solicitado al juez Charles Breyer que ordene al gobierno de Trump devolver el control de las tropas restantes al estado y prohíba que el gobierno federal emplee fuerzas militares en California "para ejecutar o asistir en la ejecución de las leyes federales o cualquier función de aplicación de la ley civil por parte de cualquier agente u oficial federal".

Soldados estaban en Los Ángeles para brindar seguridad, dice abogado

Eric Hamilton, un fiscal general adjunto, dijo en su declaración de cierre el martes que las tropas no violaron la Ley Posse Comitatus porque no estaban en funciones de aplicación de las leyes federales y fueron desplegadas "para una mera función de protección".

"El presidente federalizó a los miembros de la guardia y también desplegó a los marines después de varios días de ataques violentos contra agentes y propiedades federales. El despliegue fue en respuesta a esa violencia y un reconocimiento de que los agentes y los edificios federales necesitaban de protección adicional", declaró Hamilton .

California asegura que el gobierno de Trump violó la ley

La fiscal general adjunta de California, Meghan Strong, dijo al tribunal que el gobierno de Trump fue más allá de brindar protección para los agentes y edificios federales. Las tropas, afirmó, establecieron bloqueos y perímetros que restringieron el movimiento civil, bloquearon el acceso a calles públicas, detuvieron a civiles y participaron en una demostración militarista de fuerza en un parque público.

El gobierno de Trump violó la ley y usó al ejército para hacer cumplir ilegalmente la ley civil y operar como una sola fuerza con agentes federales de inmigración que a menudo visten atuendos militares, aseguró Strong.

"Los acusados han usado ese ejército para invadir las actividades de la aplicación de la ley civil e infundir miedo en el corazón de los californianos", subrayó Strong. "Al hacerlo, los acusados han ignorado la arraigada política de Estados Unidos contra la ejecución militar de las leyes y las prohibiciones establecidas en la Ley Posse Comitatus".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

