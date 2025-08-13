México traslada a EEUU a 26 miembros de cárteles, fruto de un nuevo acuerdo con el gobierno de Trump

México trasladó el martes a Estados Unidos a 26 miembros de alto rango de cárteles, el segundo envío de esta envergadura pactado con el gobierno del presidente Donald Trump justo cuando las autoridades estadounidenses aumentan la presión sobre las redes criminales involucradas en el tráfico de drogas a través de la frontera, informaron autoridades.

Según el listado hecho público por el Departamento de Justicia estadounidense por la tarde, entre los transferidos, hay personajes clave de distintos grupos criminales, entre ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de las distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

Uno de ellos es Abigael González Valencia, un líder de "Los Cuinis", grupo estrechamente alineado con el CJNG y cuñado del líder de esa organización. Otro es Servando Gómez "La Tuta", un ex maestro de escuela que lideró el cártel de Los Caballeros Templarios, un grupo criminal de corte pseudorreligioso que atemorizó Michoacán durante años.

Además, hay varios lugartenientes de la facción del Cártel de Sinaloa llamada "Los Chapitos" —- la formada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, dos de los cuales están bajo proceso en Estados Unidos — que habían sido los encargados de proteger laboratorios de fentanilo, rutas de distribución de esta letal y lucrativa droga o a líderes de esta facción. En el grupo también está un yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, Juan Carlos Félix Gastelum, "El Chavo Félix", uno de los mayores narcotraficantes de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

Los criminales fueron puestos en un avión con destino a Estados Unidos después de que el Departamento de Justicia se comprometiera a no solicitar la pena de muerte contra ninguno de los acusados ni contra los otros 29 narcotraficantes enviados en febrero y entre los que estaba Rafael Caro Quintero, responsable del asesinato de un agente de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, en 1985.

"Estos 26 hombres han contribuido a llevar la violencia y las drogas a las tierras estadounidenses... enfrentarán graves consecuencias por sus delitos", dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. "Agradecemos al equipo de Seguridad Nacional de México por su colaboración en este asunto".

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, dijo que el traslado se hizo "en coordinación bilateral y con pleno respeto" a la soberanía mexicana y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, enfatizó la "solidez" de la cooperación entre ambos países.

El martes, el Departamento de Estado elevó el nivel de riesgo para viajar a la mayor parte de México incluyendo el peligro de que sus ciudadanos sean víctimas de actos terroristas.

El envío de grandes grupos de delincuentes desde cárceles mexicanas acusados de tráfico de drogas, asesinatos y otros delitos, era algo totalmente inusual hasta febrero.

Los traslados de ese mes se realizaron días antes de que entraran en vigor aranceles del 25% a las importaciones mexicanas. A finales del mes pasado, el presidente Trump habló con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y acordaron posponer durante 90 días una nueva amenaza de subir los gravámenes hasta el 30% para intentar llegar a un acuerdo entre los dos países.

El actual envío llega días después de que la presidenta mexicana anunciara que ya está prácticamente listo para la firma un acuerdo en materia de seguridad entre los dos países.

Sheinbaum ha mostrado una mayor disposición que su predecesor para cooperar en estos temas y dio un giro a la estrategia de seguridad para perseguir a los cárteles de forma más agresiva. De hecho, tras el primer envío de narcotraficantes indicó que había "mas listas de extradiciones" pendientes y que se colaboraría con Estados Unidos en la medida que fuera posible.

No obstante, ha trazado una línea clara en cuanto a la soberanía de México, rechazando las sugerencias de Trump y otros políticos sobre eventuales intervenciones militares estadounidenses en su territorio.

Trump ha hecho del desmantelamiento de los cárteles una de las prioridades claves de su gobierno y en febrero designó al CJNG, al Cártel de Sinaloa y a otros seis grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. Desde entonces ya acusó a algunos de sus integrantes de delitos de terrorismo.

Entre los enviados, una de las caras más conocidas por la sociedad mexicana es la Servando Gómez, "La Tuta", detenido en 2015 y sentenciado a 55 años de cárcel en 2019. Lideró primero el cártel de La Familia y luego el de Los Caballeros Templarios, grupo escindido del primero. Ambas organizaciones criminales llegaron a tener un control casi total de las actividades políticas y económicas del estado de Michoacán, principal exportador de aguacates a Estados Unidos.

Abigael González Valencia es cuñado del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", objetivo principal del gobierno estadounidense. González Valencia también fue arrestado 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, y había estado luchando legalmente contra la extradición a Estados Unidos desde entonces.

Junto a dos de sus hermanos, lideró un grupo llamado "Los Cuinis", que financiaron la fundación y el crecimiento del CJNG, uno de los cárteles más poderosos y peligrosos de México que actualmente trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países. El grupo es conocido por su extrema violencia, asesinatos, torturas y corrupción.

En junio, uno de sus hermanos, José González Valencia, fue sentenciado en un tribunal federal de Washington a 30 años de prisión tras declararse culpable de tráfico internacional de cocaína. José González Valencia fue arrestado en 2017 bajo el primer gobierno de Trump en un hotel de playa en Brasil mientras estaba de vacaciones con su familia utilizando un nombre falso.

Roberto Salazar, acusado de participar en el asesinato en 2008 de un policía del condado de Los Ángeles, y Abdul Karim Conteh, un sierraleonés que operaba una red que traficaba con migrantes desde distintos países de Asia y África, son otros de los delincuentes trasladados el martes.

___

Verza informó desde la Ciudad de México.

