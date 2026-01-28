Demócratas de California instan al cierre del gobierno luego que agentes federales mataran a un enfermero de Minnesota

Los legisladores demócratas de California están instando a sus colegas del Congreso a cerrar el gobierno federal y bloquear más fondos para las agencias de control de inmigración después de que agentes dispararan y mataran a otro civil en Minnesota durante el fin de semana.

Al menos 50 senadores y asambleístas estatales demócratas —más de la mitad del grupo parlamentario del partido— condenaron el lunes el asesinato de Alex Pretti, residente de Minneapolis y enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos, que el sábado fue asesinado a tiros por agentes federales de control de inmigración.

Los legisladores proclamaron su solidaridad con Minnesota y otras ciudades y estados que han sido blanco de las fuerzas del orden federales. Criticaron lo que llamaron la militarización de las ciudades estadounidenses por parte de la administración Trump, mientras algunos se enjugaban las lágrimas.

El paquete de gastos, previamente bipartidista, que financiaría los departamentos de Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Seguridad Nacional, espera una votación en el Senado de Estados Unidos, donde un número cada vez mayor de demócratas han prometido obstruirlo.

Pero los legisladores de California advirtieron que los demócratas del Senado, muchos de los cuales representan a estados en disputa, podrían ceder y dar a los republicanos los votos que necesitan para impulsar la medida al escritorio del presidente Donald Trump.

“Este mensaje es para el senador Chuck Schumer”, dijo la asambleísta Liz Ortega , demócrata de Hayward. “Haz tu trabajo. Defiende algo. No te rindas otra vez”.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas , demócrata de Salinas, pidió a Schumer que “se haga a un lado” si no puede mantener a su grupo parlamentario en sintonía.

Rivas y sus colegas también tenían un mensaje para los legisladores republicanos.

“Necesitamos que se pronuncien. No pueden ver estos videos provenientes de Minneapolis, Minnesota, y pensar que es aceptable”, dijo Rivas. “Necesitamos su voz, su solidaridad y su defensa de los valores estadounidenses”.

En referencia al hecho de que Pretti aparentemente portaba un arma permitida, el asambleísta Mark Gonzalez de Los Ángeles citó un tuit de 2018 del fallecido Charlie Kirk , que afirmaba que la Segunda Enmienda no era para cazar o para la autoprotección, sino “para garantizar que las personas libres puedan defenderse si, Dios no lo quiera, el gobierno se volviera tiránico y se volviera contra sus ciudadanos”.

“¿Cómo se llama a un agente enmascarado que mata gente en la calle? ¿Cómo se llama a los niños que son separados de sus familias?”, preguntó González.

Señaló que la Asociación Nacional del Rifle condenó las conclusiones prematuras sobre el tiroteo como “peligrosas y erróneas”.

“Incluso la NRA está denunciando la peligrosa ignorancia de los funcionarios federales que intentan excusar el asesinato de Alex Pretti”, dijo González. “Cuando incluso los defensores más acérrimos de la Segunda Enmienda reconocen la necesidad de rendición de cuentas, debemos escuchar”.

Maya C. Miller / CalMatters La presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, se dirige a los medios de comunicación, rodeada de miembros demócratas del Senado y la Asamblea, en el Capitol Annex Swing Space en Sacramento, el 26 de enero de 2026. Foto: Maya C. Miller, CalMatters

Hasta ahora, los republicanos de California han dirigido sus críticas principalmente a los demócratas. Los líderes legislativos republicanos evitaron pronunciarse y remitieron a los miembros de la prensa a otros republicanos cuando se les pidió declarar sobre este tema.

El senador Tony Strickland , republicano de Huntington Beach, afirmó que los funcionarios demócratas han creado condiciones de riesgo e inseguridad tanto para los agentes como para los civiles mediante las llamadas políticas de “santuario”, que impiden que las fuerzas del orden locales y estatales colaboren con los agentes federales de inmigración. Argumentan que estas políticas crean situaciones de riesgo en las que civiles como Pretti sienten la necesidad de vigilar y rastrear a los agentes.

“Dejen de decir que los agentes del ICE son la Gestapo, la policía secreta, los nazis”, dijo el asambleísta James Gallagher de Chico, exlíder republicano de la Asamblea que recientemente anunció su candidatura a las elecciones especiales para completar los últimos meses del mandato del difunto representante Doug LaMalfa en el Congreso. “Este tipo de discurso contribuye al caos en lugares como Minnesota”.

Gallagher calificó la muerte de Pretti como “algo terrible” y pidió una investigación independiente y rendición de cuentas.

La legislación exige una mayor supervisión del ICE

Algunos legisladores se están comprometiendo a introducir nuevas medidas para limitar el poder de los agentes federales.

“Ciertamente esta es una situación frustrante porque gran parte del poder y la autoridad aquí está en manos del gobierno federal en Washington, DC, pero eso no significa que la respuesta para nosotros sea no hacer nada”, dijo el asambleísta Jesse Gabriel , demócrata de Encino.

Gabriel planea presentar un proyecto de ley que exigiría al fiscal general de California realizar una investigación independiente sobre cualquier tiroteo cometido por agentes federales de inmigración en el estado. Esta ley amplía una ley vigente que ya exige dichas investigaciones para los tiroteos cometidos por las fuerzas del orden locales y estatales. También será coautor, junto con el asambleísta Juan Carrillo, de un proyecto de ley que prohibiría a las agencias federales de inmigración utilizar recursos estatales para facilitar sus operaciones, como el almacenamiento de equipo y personal en propiedades estatales.

“Tenemos que usar todas las herramientas a nuestra disposición, cada oportunidad legal que tengamos para usar nuestro poder, nuestra autoridad para pensar en todas las diferentes formas en que podemos contraatacar”, dijo Gabriel.

También se someterá a votación en el Senado de California esta semana el Proyecto de Ley Senatorial 747, coescrito por la senadora Aisha Wahab de Hayward y el senador Scott Wiener , demócrata de San Francisco que se postula para reemplazar a la presidenta emérita Nancy Pelosi en el Congreso. Este proyecto permitiría a los californianos demandar a agentes federales por violaciones de derechos civiles . El proyecto de ley se basa en la medida de Wiener del año pasado que prohibía a los agentes federales de inmigración usar mascarillas , promulgada por el gobernador Gavin Newsom.

Wiener argumentó que la cuestión no debería ser partidista.

“Se trata realmente de los derechos de todos bajo cualquier administración federal”, declaró Wiener a CalMatters el lunes. “Las fuerzas del orden locales y estatales ya están sujetas a responsabilidad civil si violan los derechos de alguien, y los agentes federales, en realidad, no lo están”, añadió.

“Lo que se busca es simplemente aplicar los mismos estándares a todas las fuerzas del orden”.