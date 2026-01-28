Give Now
Border & Immigration

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, retomará su cargo en el sector de El Centro

Por City News Service
Publicado en January 28, 2026 at 11:28 AM PST
U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino shouts at protesters, Sunday, Jan. 11, 2026, in Minneapolis.
Jen Golbeck
/
AP
U.S. Border Patrol Cmdr. Gregory Bovino shouts at protesters, Sunday, Jan. 11, 2026, in Minneapolis.
Read in English

El comandante operativo de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, dejará Minneapolis para retomar su cargo anterior como jefe del sector de El Centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según reportan diversos medios de comunicación.

Este movimiento ocurre tras dos tiroteos fatales en la ciudad a manos de agentes federales. El incidente más reciente fue la muerte de Alex Pretti, el pasado sábado, a manos de un agente de ICE; un suceso que ha desatado fuertes críticas contra las tácticas utilizadas por esta agencia.

Al defender el tiroteo donde murió Pretti, Bovino afirmó que el hombre estaba armado y que su intención era causar el 'máximo daño y una masacre contra los agentes', además de asegurar que Pretti 'se resistió violentamente' al arresto.

Diversos medios informaron que el ‘zar de la frontera’, Tom Homan, fue enviado a Minneapolis el lunes para encabezar las tareas de control migratorio en esa zona, mientras que Bovino regresará a California, donde fue jefe del sector de El Centro hasta 2023.

Al solicitarles una declaración este martes, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se limitó a referir un mensaje en redes sociales de Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, y señaló que ''no hay más información disponible''.

En su publicación del lunes, McLaughlin aclaró: ''El jefe Gregory Bovino NO ha sido relevado de sus funciones. Como declaró la secretaria de prensa desde la Casa Blanca, Bovino es una pieza clave en el equipo del presidente y un gran patriota''.

Por su parte, el presidente Donald Trump comentó a Fox News que el movimiento de Bovino era 'un pequeño cambio', pero no dio más detalles sobre los motivos.

Aunque algunos medios han reportado que se espera que Bovino se retire tras este cambio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró a los reporteros que él ''seguirá liderando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de manera activa en todo el país''.

Border & Immigration Imperial County

