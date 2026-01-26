Agente de inmigración abate a hombre durante redada en Minneapolis; activan a Guardia Nacional

Un agente federal de inmigración mató a tiros a un hombre el sábado en Minneapolis, lo que provocó la movilización de cientos de manifestantes en las frías calles de una ciudad ya estremecida por otro tiroteo fatal ocurrido semanas antes.

Los familiares identificaron al hombre que murió como Alex Pretti, un enfermero de una unidad de cuidados intensivos de 37 años que había protestado contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. Tras el incidente, una multitud enfurecida se aglomeró y los manifestantes se enfrentaron con agentes federales de inmigración, quienes empuñaron palos y lanzaron granadas aturdidoras.

La Guardia Nacional de Minnesota, que había sido activada por el gobernador Tim Walz, ayuda a la policía local, indicaron las autoridades. Las tropas de la Guardia fueron enviadas tanto al lugar del tiroteo como a un edificio federal donde los agentes se han enfrentado con manifestantes a diario.

Hay poca información sobre las causas del tiroteo, indicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agentes federales realizaban una operación y dispararon "tiros defensivos" después de que un hombre con una pistola se les acercara y "se resistiera violentamente" cuando los agentes intentaron desarmarlo.

Poco después surgieron varios videos del tiroteo tomados por transeúntes. Pretti se ve con un teléfono en la mano, pero ninguno parece mostrarlo con un arma visible.

O'Hara dijo que la policía cree que el hombre era un "propietario legal de armas con un permiso de portación".

La secretaria del DHS, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley". Cuestionó por qué estaba armado, pero no ofreció detalles sobre si Pretti sacó el arma o la blandió ante los agentes.

El agente que le disparó al hombre lleva ocho años con la Patrulla Fronteriza, dijeron fuentes federales.

Trump intervino en las redes sociales criticando al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis.

Trump compartió imágenes de la pistola que, según los funcionarios de inmigración, fue recuperada y dijo: "¿De qué se trata eso? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?"

El presidente republicano dijo que el gobernador y el alcalde demócratas "están incitando a la insurrección, con su retórica ampulosa, peligrosa y arrogante".

Pretti fue abatido a poco más de una milla de donde un agente de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a Renee Good, de 37 años, el 7 de enero, lo que provocó protestas generalizadas.

La familia de Pretti emitió un comunicado el sábado por la noche diciendo que están "desconsolados pero también muy enojados", y lo describieron como un alma bondadosa que quería marcar la diferencia en el mundo a través de su trabajo como enfermero.

"Las mentiras repugnantes contadas sobre nuestro hijo por la administración son reprensibles y repugnantes. Alex claramente no está sosteniendo un arma cuando es atacado por los asesinos cobardes de ICE de Trump. Tiene su teléfono en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada por encima de su cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar mientras le rocían gas pimienta", decía el comunicado de la familia. "Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre".

Video muestra a los agentes y al hombre abatido

En un video de un transeúnte del tiroteo del sábado obtenido por The Associated Press, se puede escuchar a manifestantes soplando silbatos y gritando insultos a los agentes en la Avenida Nicollet.

El video muestra a un agente empujando a una persona que lleva una chaqueta marrón, falda y medias negras y que sostiene una botella de agua. Esa persona se acerca a un hombre y los dos se abrazan. El hombre, que lleva una chaqueta marrón y un sombrero negro, parece estar sosteniendo su teléfono hacia el policía.

El mismo elemento uniformado empuja al hombre en el pecho y los dos, aún abrazados, retroceden.

El video luego gira a otra parte de la calle y luego vuelve a los dos individuos separándose. El video cambia de enfoque nuevamente y luego muestra a tres elementos rodeando al hombre.

Pronto, al menos siete agentes rodean al hombre. Uno está sobre la espalda del hombre y otro que parece tener una lata en la mano le da un golpe en el pecho. Varios agentes intentan sujetarle los brazos al hombre por la espalda mientras parece resistirse. Mientras tiran de sus brazos, su rostro se ve brevemente ante la cámara. El agente con la lata golpea al hombre cerca de la cabeza varias veces.

Se escucha un disparo, pero con los agentes alrededor del hombre, no está claro de dónde provino. Varios uniformados se alejan del hombre después del disparo. Se escuchan más disparos. Los policías se alejan y el hombre yace inmóvil en la calle.

El jefe de policía instó a la colectividad a mantener la calma, tanto del público como de las fuerzas del orden federales.

"Nuestra demanda hoy es que esas agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige la aplicación efectiva de la ley en este país", expresó el jefe policial. "Instamos a todos a permanecer en paz".

Gregory Bovino de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., quien ha comandado la campaña de inmigración en grandes ciudades de la administración Trump, sostuvo que el agente que disparó al hombre tenía un amplio entrenamiento como guardia de seguridad de campo y en el uso de fuerza menos letal.

"Este es solo el más reciente ataque contra las fuerzas del orden. En todo el país, los hombres y mujeres de Seguridad Nacional han sido atacados, tiroteados", aseveró.

Walz dijo que no tiene ninguna confianza en las autoridades federales y que el estado dirigirá la investigación en torno al más reciente tiroteo.

Pero Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, dijo el sábado en una conferencia de prensa que los agentes federales impidieron el paso a su agencia en el lugar del tiroteo, y cuando regresaron con una orden judicial firmada, tampoco se les permitió acercarse.

En medio de la agitación, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que los demócratas no votarán por un paquete de gastos que incluya dinero para el DHS. La declaración de Schumer aumenta la posibilidad de que el gobierno pueda cerrar parcialmente el 30 de enero cuando se agoten los fondos.

Continúan las protestas en Minneapolis

Los manifestantes continuaron congregándose en el lugar del tiroteo a pesar del clima peligrosamente frío.

Al mediodía del sábado, había pasado la peor parte de una ola de frío extremo, pero la temperatura seguía siendo de -21 grados Celsius (-6 grados Fahrenheit).

Tras el tiroteo, una multitud enfurecida se aglomeró y gritó insultos a los agentes federales, llamándolos "cobardes" y diciéndoles que se fueran a casa. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, imitando el llanto de un niño. En otro lugar, agentes metieron a empujones a un manifestante en un auto. Los manifestantes arrastraron contenedores de basura desde los callejones para bloquear las calles, y las personas que se reunieron corearon: "¡Fuera ICE ahora!" y "Observar a ICE no es un crimen".

Al caer la noche , cientos de personas se reunieron en silencio junto a un creciente memorial en el lugar del tiroteo. Algunos llevaban carteles que decían "Justicia para Alex Pretti". Otros coreaban los nombres de Pretti y Good. Una tienda de donas y una tienda de ropa cercanas permanecieron abiertas, ofreciendo a los manifestantes un lugar cálido, así como agua, café y bocadillos .

Caleb Spike dijo que vino de un suburbio cercano para mostrar su apoyo y su frustración. "Parece que cada día sucede algo más loco ", dijo . "Lo que está sucediendo en nuestra comunidad está mal, es repugnante, es asqueroso".

___

La edad del hombre que fue abatido se ha corregido a 37 años, según información del jefe de policía. Anteriormente, la AP informó que tenía 51 años basándose en un registro hospitalario.

___

Santana reportó desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Giovanna Dell'Orto, Tim Sullivan y Sarah Raza en Minnesota, Jim Mustian en Nueva York, Michael Catalini en Nueva Jersey y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

