Las ciudades de California han registrado las tasas de homicidios más bajas en décadas. No está claro por qué

Por segundo año consecutivo, el gobernador Gavin Newsom celebra la disminución de la tasa de homicidios de California mientras la utiliza como garrote contra sus enemigos políticos.

“La tasa de homicidios de su estado es 117% más alta que la de California”, le dijo a un congresista de Missouri que atacó a Newsom en las redes sociales el verano pasado.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, también le llamó la atención. “Su tasa de homicidios es literalmente el doble que la de California”, escribió en redes sociales dirigiéndose a ella.

Lo que ha estado claro durante los últimos tres años es que los homicidios han disminuido en Los Ángeles y San Francisco, pero también en Fresno , Oakland, Richmond y Lodi.

“Las ciudades de California están registrando tasas de homicidios históricamente bajas”, declaró Newsom en su discurso sobre el estado del estado a principios de este mes. “Oakland, la más baja desde 1967; Los Ángeles, la más baja desde 1966; y San Francisco, la más baja desde 1954”.

Tras un aumento durante los primeros días de la pandemia, los homicidios han disminuido en todo el país.

La razón es mucho menos clara. Para decirlo en términos de investigadores forenses, la respuesta es «multifactorial».

Magnus Lofstrom, director de políticas de justicia penal en el grupo de expertos no partidista Public Policy Institute of California, dijo que el aumento de homicidios durante la pandemia puede haber sido el resultado de interrupciones en las actividades gubernamentales: las escuelas cerraron, la gente se quedó sin trabajo, los programas comunitarios para la prevención de la violencia y muchos servicios públicos básicos se suspendieron, dijo Lofstrom.

Las cifras de 2020 fueron impactantes. Tras años de descenso, la tasa de homicidios en California aumentó un 31 % en 2020, alcanzando 5.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2021, volvió a subir, alcanzando aproximadamente 6 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Pero esa tendencia comenzó a cambiar en 2022, cuando el número de homicidios se redujo un 7%, luego un 14% en 2023 y otro 12% en 2024. A finales de 2024, la tasa de homicidios en California se redujo a 4.3 por cada 100,000 habitantes.

La población de California era de aproximadamente 20 millones de personas la última vez que el estado registró cifras de homicidios tan bajas, la mitad de lo que es hoy.

Al mismo tiempo que aumentaban las cifras de homicidios, el porcentaje de casos resueltos por la policía disminuía. La “tasa de resolución” de un departamento de policía compara el número de delitos denunciados con el número de arrestos realizados.

Lofstrom dijo que la tasa de resolución de homicidios en todo el estado fue del 64,7% en 2019 y que había bajado al 54,6% en 2021, aunque las tasas pueden variar drásticamente entre los departamentos de policía.

“Lo que vemos ahora en los datos hasta 2024 es que volvimos a superar el 64% en los casos de homicidios resueltos”, dijo Lofstrom.

La mitad de homicidios en Oakland

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, afirmó que los homicidios han disminuido, al igual que los delitos graves con armas de fuego, como robos y asaltos con armas de fuego. Los 67 homicidios de Oakland en 2025 registraron el nivel más bajo desde 1967. En 2021, registró 134 homicidios.

En Los Ángeles, los homicidios disminuyeron más del 18% a 230 en 2025, según un análisis de datos del LAPD realizado por Los Angeles Times.

Las cifras que documentan la reciente disminución de las tasas de homicidios y el repunte previo vienen con una advertencia importante: la forma en que se recopilan los datos sobre delincuencia es inconsistente. Las fuerzas del orden informan directamente al FBI, que cada año publica datos bajo el Programa Uniforme de Denuncias de Delitos. El Departamento de Justicia de California elabora informes estatales a partir de esas cifras.

Pero no todos los departamentos reportan sus estadísticas. Y entre los que sí lo hacen, algunos no reportan todos sus datos o la información es diferente. Por ejemplo, algunas jurisdicciones solo reportan los delitos que conllevan encarcelamiento.

Las cifras de homicidios en California son proporcionadas por el Departamento de Justicia del estado cerca del final del año fiscal en junio, por lo que las estadísticas más recientes son de 2024. El Departamento de Justicia se negó a proporcionar a CalMatters cifras actualizadas hasta 2025.

La caída en las tasas de homicidios no fue tan pronunciada en los condados de Orange y Ventura, que nunca experimentaron un pico significativo de la pandemia, y en el condado de Kern, donde la tasa de homicidios se mantiene firme como la más alta del estado.

Caída de la delincuencia a nivel nacional

Un análisis a largo plazo de las estadísticas de delincuencia, en particular los datos de homicidios, muestra que la tasa de delincuencia de 2020-21 a nivel nacional y en California todavía era una fracción de sus máximos de principios de la década de 1990. Simplemente contabilizar los cambios interanuales oculta una verdad mayor: la delincuencia a lo largo de la década de 2020 ha disminuido significativamente en comparación con la tasa de hace 20 o 30 años.

Al igual que las disminuciones a largo plazo de la tasa de homicidios, la reciente reducción en California forma parte de una tendencia nacional. Un informe publicado el jueves por el Consejo de Justicia Penal, un centro de estudios independiente con sede en Washington, D. C., reveló que, en 35 grandes ciudades del país, los homicidios se redujeron un 21 % entre 2024 y 2025.

Cuando el FBI publique sus estadísticas sobre delincuencia a finales de este año, los investigadores del Consejo de Justicia Penal dijeron en el informe que la tasa nacional de homicidios podría caer a 4 por cada 100,000 personas, lo que sería la tasa de homicidios más baja jamás registrada.

Shani Buggs, profesora asociada de UC Davis e investigadora de salud pública, dijo en el informe que las ciudades con importantes disminuciones en su tasa de homicidios tendían a gastar fondos federales de la pandemia en la prevención de la violencia y tenían departamentos de policía que se centraban en personas con reiteradas denuncias de delitos violentos, lo que les ayudaba a reanudar rápidamente las tasas de resolución previas a la pandemia.

“No contamos con datos multisectoriales confiables ni con información contextual comparable disponible en las distintas jurisdicciones para identificar definitivamente —ahora o quizás nunca— qué impulsó estas disminuciones”, dijo Buggs.