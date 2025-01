Defensores locales desafían las concepciones falsas de la cobertura de noticias sobre inmigración

Poco después de ser juramentado para su segundo mandato, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, puso en marcha planes para desplegar tropas allí y prometió, como lo había hecho repetidamente durante su campaña presidencial, deportar a millones de personas que viven en EE.UU. sin estatus legal.

Pocos días antes de la inauguración del presidente, KPBS habló con defensores locales de derechos humanos que trabajan en educación, salud mental, trabajo, y servicios para inmigrantes y refugiados, mientras se preparaban para que Trump asumiera el cargo. Señalaron que la cobertura mediática de la frontera sur a menudo no ayuda al público a comprender las complejidades de la inmigración.

Los defensores destacaron dos grandes malentendidos: la noción de una "invasión" en la frontera sur y la falta de comprensión sobre las diferentes maneras en que los inmigrantes pueden tener estatus legal dentro del sistema de inmigración de EE.UU.

'Invasión' en la frontera sur

El abogado de inmigración de San Diego, Ian Seruelo, dijo que centrar la cobertura de noticias exclusivamente en la frontera sur puede ser engañoso.

“Lo problemático es que la premisa de las políticas fronterizas se basa en la desinformación de que hay una 'invasión', y de que quienes están entrando por la frontera sur son criminales y terroristas. Por lo tanto, la solución es aumentar la seguridad fronteriza y más militarización”, dijo Seruelo.

Seruelo, quien también es el presidente del San Diego Immigrant Rights Consortium dijo que este enfoque es falso y peligroso.

"Esto crea una narrativa falsa de que la región fronteriza es una zona violenta y plagada de criminalidad, lo cual no es el caso", dijo. "La zona de la frontera sur es una región binacional que tiene una rica historia de comunidad compartida, comercio y cultura."

Los defensores señalan que a menudo el enfoque está en los inmigrantes de México y América Latina, pero la comunidad inmigrante de San Diego es mucho más diversa de lo que típicamente se representa en los medios de comunicación.

Según un informe del Centro de Políticas de Inmigración de EE. UU. en UC San Diego de 2020, en la ciudad de San Diego, las personas nacidas fuera de EE. UU. provienen de al menos 115 países y territorios. El informe también mencionó que Siria, Kenia, Sudán, Irak y Nigeria representan algunos de los países en la ciudad con las poblaciones extranjeras de más rápido crecimiento. Además, el informe proyecta que para 2030, un gran número de residentes de la ciudad nacidos fuera de EE. UU. probablemente serán de Asia, y el número de personas provenientes del continente africano superará al número de personas provenientes de Europa.

Inmigrante ≠ 'ilegal'

Otro concepto erróneo que los defensores de la inmigración han destacado es la creencia de que todos los inmigrantes están en el país sin estatus legal. Dijeron que las noticias sobre inmigración a menudo no explican los diferentes tipos de estatus legal que las personas pueden obtener.

“Las personas que llegan a la frontera son principalmente solicitantes de asilo que están ejerciendo sus derechos bajo la ley de los Estados Unidos e internacional. Estados Unidos es signatario de estos muchos instrumentos internacionales, y tenemos la obligación de proporcionar un procedimiento ordenado y humano para procesar sus solicitudes”, explicó Seruelo.

Muchos inmigrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, son elegibles para estar en los Estados Unidos después de presentar los documentos y aplicaciones requeridos. Son conocidos por el gobierno de EE.UU. y tienen estatus legal. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha establecido múltiples políticas de inmigración, clasificaciones y estatus que otorgan permiso a personas de todo el mundo para estar en el país.

Comprender el estatus de migración

Aquí hay algunas de las diferentes maneras en que las personas pueden obtener permiso para estar en los EE. UU. Algunos de estos estados están cambiando actualmente bajo la nueva administración de Trump.

Ciudadano estadounidense

Una persona que es ciudadano estadounidense tiene permiso para estar en los EE. UU. Puede haber obtenido su ciudadanía por nacimiento o naturalización. Esta semana, un juez federal emitió un fallo que bloquea temporalmente la orden ejecutiva del presidente Trump que tenía como objetivo poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos de migrantes en los EE. UU. temporalmente o sin estatus legal.

Residente Permanente Legal (titular de la Tarjeta Verde)

Un residente permanente legal es alguien que ha recibido permiso para vivir en el país de manera permanente. A veces, este estatus se ofrece de manera condicional, por ejemplo, esto se aplica a las personas que inmigraron a los Estados Unidos como cónyuge de un ciudadano estadounidense; las condiciones pueden eliminarse después de algunos años.

Refugiado o asilado

Un refugiado o asilado es alguien a quien se le ha concedido permiso para permanecer en los EE.UU. después de buscar protección contra la persecución por los siguientes motivos: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o por sus opiniones políticas. Recientemente, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la admisión de refugiados a partir del 27 de enero, y el Departamento de Estado confirmó que la agencia suspendió la llegada de refugiados y cesaría las actividades de procesamiento.

Solicitante de asilo

Un solicitante de asilo es una persona que busca seguridad y solicita protección. Se les permite quedarse hasta que se decida su caso. Según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), una persona que busca asilo es alguien que está físicamente presente en los EE.UU. al solicitarlo, mientras que un refugiado es una persona que solicita permiso para estar en los EE.UU. desde fuera del país.

Visas Especiales

Hay diferentes formas en que una persona puede ser elegible para una visa especial. Por ejemplo, los traductores o intérpretes iraquíes y afganos que apoyaron a las fuerzas armadas de los EE. UU. generalmente calificarían para esta visa; también se aplica a algunos trabajadores religiosos, locutores y otros.

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)

Este estatus proporciona protección legal contra la deportación a personas que fueron traídas a los EE. UU. cuando eran niños. Es temporal y debe ser renovado. Desde su implementación en 2012, este programa ha enfrentado una serie de desafíos legales, el más reciente este mes. Sin embargo, por ahora los beneficiarios actuales de DACA pueden continuar renovando su acción diferida y autorizaciones de trabajo.

Estatus de Protección Temporal

Las personas de ciertos países pueden ser elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) si su país enfrenta un conflicto armado, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias”. El programa ofrece protección contra la deportación, un permiso de trabajo y estatus legal temporal. A partir de este mes, los siguientes países tienen esa designación: