Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
  • Full Schedule
Watch Live

A polling place sign is shown, Nov. 4, 2024.
Kori Suzuki
/
KPBS
A polling place sign is shown, Nov. 4, 2024.

Lo que hay que saber sobre la elección especial de redistribución de distritos del 4 de noviembre en California

Por CalMatters staff
Publicado en September 30, 2025 at 10:43 AM PDT
Read in English

La guía interactiva a continuación fue producida por nuestro socio informativo CalMatters. Desplázate para conocer más sobre la Proposición 50, quién financia su apoyo y oposición, y cómo podría cambiar tu distrito.

Tags

Politics Política y elecciones

Fact-based local news is essential

KPBS keeps you informed with local stories you need to know about — with no paywall. Our news is free for everyone because people like you help fund it.

Without federal funding, community support is our lifeline.
Make a gift to protect the future of KPBS.

More News