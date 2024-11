México devastado por el 'río de hierro' de armas de EE. UU.

Durante un cálido jueves de julio, el representante demócrata de San Diego, Juan Vargas (D-San Diego), formó parte de una delegación del Congreso que visitó el impresionante palacio presidencial en el corazón de la Ciudad de México.

Después de un recorrido por los terrenos del palacio, los legisladores se pusieron a trabajar con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

"Queríamos hablar sobre drogas y fentanilo", dijo Vargas. "Queríamos hablar sobre las aguas residuales en San Diego".

Pero los líderes principales de México tenían otras prioridades.

"Dijeron 'genial, trabajaremos en eso'", recordó Vargas. "'Pero ayúdennos con estas armas. Ustedes están armando a los carteles. Ustedes están enviando todas estas armas.'"

They were talking about the illegal flow of guns from the U.S. to Mexico made possible by the combination of Mexico’s strict gun control laws and the easy access Americans have to firearms. Every year, more than 10,000 firearms found in Mexican crime scenes are traced back to the United States, according to data from the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

That southern flow, which gun control activists call the "iron river," has had a devastating impact south of the border. Seven of the 10 most dangerous cities in the world measured by homicide rate are in Mexico, according to World Atlas.

"You see the shootouts there, it’s like something you’d have in a war," Vargas said. "They have an incredible arsenal of weapons."

Durante décadas, el flujo de armas desde EE. UU. ha contribuido a la violencia mortal al sur de la frontera.

Hablaban sobre el flujo ilegal de armas de EE. UU. a México, posible gracias a la combinación de las estrictas leyes de control de armas en México y el fácil acceso que tienen los estadounidenses a las armas de fuego. Cada año, más de 10,000 armas encontradas en escenas de crimen en México son rastreadas de vuelta a Estados Unidos, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Ese flujo hacia el sur, que los activistas de control de armas llaman el "río de hierro", ha tenido un impacto devastador al sur de la frontera. Según World Atlas, siete de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, medidas por tasa de homicidios, están en México.

"Ves los tiroteos ahí, es como algo que tendrías en una guerra", dijo Vargas. "Tienen un arsenal increíble de armas."

Un montón de datos

Las leyes federales prohíben que la ATF publique lo que se conoce como "datos de rastreo", que identifican de dónde provienen las armas encontradas en México. En su lugar, la ATF está limitada a publicar datos agregados de los números totales rastreados a EE. UU., pero no datos geográficos más específicos.

Los defensores han argumentado durante mucho tiempo que la falta de datos transparentes y confiables dificulta que los legisladores estatales y federales redacten políticas que podrían interrumpir el Río de Hierro.

Sin embargo, algunos de estos registros más detallados ahora son públicos gracias a una demanda exitosa contra la ATF presentada por John Lindsay-Poland, quien está con el grupo de defensa con sede en San Francisco Stop U.S. Arms to Mexico.

El conjunto de datos, que cubre el período de siete años desde 2015 hasta 2022, incluye más de 55,000 armas encontradas en escenas del crimen en México, Guatemala, Honduras y El Salvador que fueron rastreadas hasta EE. UU. Está desglosado por códigos postales de donde se compraron las armas, junto con el fabricante, modelo y calibre de las armas.

"Entender los patrones y el flujo general de armas de fuego, cómo está cambiando con el tiempo, de dónde vienen y qué tipo de armas son, es realmente importante para diseñar políticas y acciones que puedan detener ese flujo ilegal", dijo Lindsay-Poland.

Él cree que los datos tienen el potencial de salvar vidas.

"Si hay cientos de armas rastreadas a un código postal, entonces creo que es una oportunidad para que la gente de esa comunidad diga que no quieren ser la fuente de esto", dijo.

Los funcionarios de la ATF no respondieron a una lista de preguntas enviadas por correo electrónico sobre los datos.

Las armas encontradas en escenas del crimen en México provinieron de todos los rincones de EE. UU. No es sorprendente que un gran número viniera de los estados fronterizos, según muestran los datos. Casi 22,000 vinieron de Texas, mientras que aproximadamente 9,400 y 7,400 vinieron de Arizona y California, respectivamente.

Cuando los datos se desglosan por código postal, el área que incluye McAllen, TX encabeza la lista con aproximadamente 1,000 armas de EE. UU. rastreadas en crímenes en México.

En San Diego, los dos códigos postales más activos fueron 91950 en National City y 92110 en el vecindario de Morena en San Diego, según los datos.

Los defensores del derecho a portar armas advirtieron contra el uso de los datos para sacar conclusiones generales sobre toda la industria. Por ejemplo, los datos no incluyen información sobre vendedores de armas individuales, dijo Lawrence Keane, vicepresidente senior y consejero general de la National Sports Shooting Foundation, que es la asociación comercial de la industria de armas de fuego.

Además, Keane señaló que los datos no incluyen una fecha de compra, así que no hay manera de saber si un arma involucrada en un crimen en México fue comprada hace 10 semanas o hace 10 años, y no hay información sobre si el arma fue reportada como robada después de ser comprada legalmente en los EE. UU.

"Nadie en la industria quiere ver armas obtenidas ilegalmente y mal utilizadas, ya sea en los Estados Unidos o al sur de la frontera en México", dijo. "Pero el punto importante es que la industria no es legalmente responsable de los actos de los criminales".

Keane reconoció que los nuevos datos podrían ser una herramienta útil para iniciar una investigación sobre la compra ilegal de armas, pero dijo: "Es incorrecto tomar esos datos y hacer afirmaciones generales de que los vendedores en un código postal determinado son de alguna manera corruptos".

'Deberíamos hacer algo'

La ATF tiene un presupuesto anual de aproximadamente $1.5 mil millones, pero solo asigna alrededor de $1.5 millones a sus esfuerzos en México.

Tim Sloan, quien anteriormente dirigió las operaciones de la ATF en México, dice que la asignación de presupuesto tan baja refleja una falta de liderazgo en la agencia en Washington, D.C.

"Nadie puede creer seriamente que estamos haciendo todo lo posible cuando ese es el presupuesto que nos dieron", dijo Sloan.

Sloan tuvo un asiento de primera fila para ver el impacto de las armas estadounidenses al sur de la frontera. En solo cuatro años, su equipo rastreó aproximadamente 97,000 armas que habían sido contrabandeadas a través de la frontera entre EE. UU. y México.

México solo tiene una tienda de armas en todo el país y cada comprador debe estar registrado con el gobierno, dijo Sloan. Además de las compras simuladas desde EE. UU., otra forma en que los criminales obtienen armas es robándolas de los departamentos de policía locales y del ejército mexicano, agregó.

Durante décadas, el flujo de armas desde Estados Unidos ha contribuido a la violencia mortal al sur de la frontera.

Sloan recordó algunas escenas de crimen particularmente horribles donde los investigadores tuvieron que limpiar sangre y restos cerebrales de las armas para encontrar los números de serie necesarios para rastrearlas.

Él cree que este tipo de violencia extrema contribuye a la actual crisis migratoria.

"Te vas de Michoacán para venir a Estados Unidos porque si te quedas, morirás," dijo. "Tu familia morirá, tus hijos morirán. Te matarán, te colgarán de un puente. La violencia está tan fuera de control y es tan extrema, y todos están siendo asesinados con armas compradas en Estados Unidos. Deberíamos hacer algo al respecto."

El flujo de armas estadounidenses hacia México no es nada nuevo para Steve Lindley.

"Es frustrante que, al menos en mi tiempo, 34 años, no haya cambiado mucho y hayamos gastado millones, si no miles de millones, tratando de hacer algo al respecto," dijo Lindley, un ex policía que ahora trabaja para el grupo de defensa de armas Brady United con sede en Washington D.C.

Lindley tiene la esperanza de que los datos publicados por Stop US Arms to Mexico pongan más presión pública sobre los legisladores. Los datos podrían usarse para identificar a los malos vendedores de armas en lugar de vilipendiar a toda la industria, dijo.

"Es una pequeña cantidad de vendedores los que son responsables de la mayoría del problema," dijo Lindley. "No estamos hablando de todos los vendedores. La mayoría hace su trabajo muy bien. Son conscientes de lo que están vendiendo y quieren venderlo a las personas correctas."

Después de publicar los datos, Stop US Arms to Mexico los envió a muchos legisladores, incluyendo a Vargas.

"Estos son datos muy importantes y me alegra que ahora estén disponibles para el público", dijo.

Vargas cree que estos datos podrían usarse para cambiar la opinión pública sobre las regulaciones de armas. Actualmente apoya una prohibición de armas de asalto y el Acta Stop Arming Cartels, que restringiría la compra de armas calibre .50.

Pero reconoce que luchar contra la cultura de armas en Estados Unidos y el poderoso lobby de armas es una batalla difícil.

"Es una tragedia que no podamos romper esta cultura de armas que tenemos", dijo.

However a federal assault weapons or even .50-caliber ban are nonstarters for the gun advocates like Keane, who view them as infringements on the Second Amendment.

"Why should we restrict the constitutional rights of law-abiding Americans because Mexico has a crime problem?" Keane said.

Instead of targeting gun dealers, Keane said the focus should be on Mexico’s inability to prosecute criminals or reports of guns being stolen from the Mexican military .

The National Shooting Sports Foundation supports legislation that imposes more criminal penalties of straw purchasers and backs law enforcement solutions that target gun smuggling networks, he added.

Sin embargo, una prohibición federal de armas de asalto o incluso de calibre .50 no es viable para los defensores de las armas como Keane, quienes las ven como infracciones a la Segunda Enmienda.

"¿Por qué deberíamos restringir los derechos constitucionales de los estadounidenses respetuosos de la ley porque México tiene un problema de crimen?" dijo Keane.

En lugar de enfocarse en los vendedores de armas, Keane dijo que el enfoque debería estar en la incapacidad de México para procesar a los criminales o en los informes de armas robadas del ejército mexicano.

La National Shooting Sports Foundation apoya la legislación que impone más penas criminales a los compradores falsos y respalda soluciones de aplicación de la ley que se centran en las redes de contrabando de armas, agregó.