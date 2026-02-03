¿Qué conviene más: comprar un coche nuevo, uno usado o quedarte con el que ya tienes?

A simple vista El precio de los autos nuevos y usados ​​aumentó drásticamente durante la pandemia, y ambas opciones siguen siendo caras hoy en día. Para quienes buscan un vehículo "nuevo", existen ventajas y desventajas al comprar o invertir en el mantenimiento de un auto antiguo.

Panorama general:

Has tenido ese auto o camioneta durante tanto tiempo que ya se siente como parte de la familia. Pero conforme envejece, empiezan a surgir más fallas, lo que puede traducirse en reparaciones costosas. Si estás pensando en conservarlo, quizá te estés haciendo una pregunta sencilla: ¿en qué momento deja de valer la pena seguir invirtiendo en reparaciones, en comparación con comprar un vehículo nuevo o seminuevo?

En esta historia de Price of San Diego, analizamos los pros y contras de seguir invirtiendo en un vehículo conocido pero ya viejo, frente a comprar uno nuevo o usado que todavía esté bajo garantía.

El golpe al bolsillo

La pandemia trajo todo tipo de desafíos. Más allá del impacto en la salud, los años de COVID dañaron las cadenas de suministro.

En el caso de los autos, el cambio fue drástico. Los precios tanto de vehículos nuevos como usados aumentaron de forma considerable. El sitio Edmunds.com reporta que los precios de los autos usados subieron más de 37 % entre 2020 y 2021. Sin embargo, de acuerdo con Kelley Blue Book, los precios de los autos usados ya se han estabilizado. En promedio, señala, ahora superan los 25,000 dólares.

Comprar un auto nuevo sigue siendo una opción costosa. Kelley indica que el precio promedio de un vehículo nuevo superó recientemente los 50,000 dólares por primera vez en la historia. Y eso sin contar el seguro. Heather Long, economista en jefe de Navy Federal Credit Union, señaló que las primas del seguro de auto se dispararon de 2023 a 2024, sumando cientos de dólares más al año para muchos estadounidenses.

Un pequeño punto positivo proviene de datos de la AAA. El club automovilístico señala que el costo promedio de tener y operar un auto nuevo es ahora de 11,577 dólares, una disminución de 719 dólares respecto a 2024.

El desgloce

Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿vale la pena seguir manteniendo con vida a ese viejo amigo de cuatro ruedas y evitar los pagos elevados y el seguro caro de un auto nuevo —o nuevo para ti—? No es una pregunta con una respuesta sencilla, porque cada vehículo es distinto.

Pero para obtener consejos generales sobre cómo mantener tu vehículo actual, hablamos con Jason Vue, quien administra North Park Auto Repair, ubicado en las calles 30th y Howard. El día de la entrevista, vimos autos y camionetas en servicio que iban desde modelos de tres años hasta otros de casi 25 años de antigüedad.

“El auto no necesita ser nuevo para funcionar. Mientras funcione, eso es lo que quiere el cliente. Y mientras sea seguro, eso es lo que el cliente busca”, nos dijo Vue.

Charlotte Radulovich/ KPBS / KPBS Routine oil change in a car at North Park Auto Repair in an undated photo.

Consejos de un profesional

Al ayudar a un cliente a decidir si debe conservar su vehículo actual, Vue comparte algunas recomendaciones:

No gastar más de 2,500 dólares al año durante dos años consecutivos.



Presupuestar al menos 1,500 dólares anuales para reparaciones. Escucha a tu mecánico de confianza cuando te dice que algo necesita arreglarse; es el clásico escenario de “págame ahora o págame después”.



En algunos casos, puede resultar mucho más barato instalar un motor nuevo o reconstruido y gastar entre 3,000 y 7,000 dólares, que comprar un auto nuevo o uno usado caro.



Los autos más viejos pueden ser más baratos de reparar porque suelen existir refacciones de buena calidad en el mercado secundario, a diferencia de las piezas del distribuidor, que suelen ser más caras. Aun así, aunque los autos nuevos o seminuevos certificados son más costosos, vale la pena recordar que generalmente cuentan con garantías de varios años, lo que puede representar un gran ahorro si surgen reparaciones caras durante ese periodo.



Es fundamental encontrar un mecánico en quien puedas confiar. Vue recomienda hacer tu tarea: revisar opiniones en Google y Yelp. Si en su mayoría son positivas, deja que el mecánico haga un par de reparaciones en tu auto. Después de eso, sabrás si es alguien confiable.



Una vez que encuentres un mecánico de confianza, procura que sea la misma persona quien trabaje en tu vehículo cada vez. Así llegará a conocerlo como tu doctor conoce tu historial médico.



Vue señala que, para ciertos vehículos, llega un momento en que se alcanza un punto de rendimientos decrecientes, y es entonces cuando el mecánico debe ser honesto y aconsejarte dejar ir el vehículo viejo.



¿Cómo se están adaptando los San Dieguinos?

Vue comentó que está viendo señales claras de que la gente está conservando sus autos por más tiempo. Dijo que no es raro ver vehículos de los años noventa en su taller. Esta evidencia anecdótica sugiere que muchas personas están alargando la vida útil de sus vehículos para hacer frente al aumento de precios en prácticamente todo.

¿Qué sigue?

Todo indica que 2026 estará marcado por precios altos, aunque con una lenta estabilización tanto en el mercado de autos nuevos como en el de usados o seminuevos. Cada caso es distinto, pero al menos en el corto plazo, mantener en buen estado ese auto o camioneta viejos podría ser una buena estrategia para ahorrar una cantidad considerable de dinero.