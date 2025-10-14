New trash bins are heading your way
NEW TRASH BINS ARE BEING ROLLED OUT IN SAN DIEGO
OVER A HUNDRED LOCAL COMMUNITY AND BUSINESS LEADERS ARE IN MEXICO CITY FOR THE SAN DIEGO REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE’S DELEGATION TRIP..
IT STARTED YESTERDAY AND RUNS THROUGH WEDNESDAY.
THE GROUP IS MEETING WITH MEXICAN LEADERS AND GOVERNMENT OFFICIALS IN AN EFFORT TO STRENGTHEN ECONOMIC TIES, ADVOCATE FOR U-S MEXICO RELATIONS AND EXPLORE COLLABORATIVE OPPORTUNITIES
THE SAN DIEGO CHAMBER OF COMMERCE SAYS THEIR PRIORITIES INCLUDE WATER MANAGEMENT, INFRASTRUCTURE AND TOURISM.
SAN DIEGO MAYOR TODD GLORIA AND CHULA VISTA MAYOR JOHN MCCANN ARE BOTH IN ATTENDANCE. AS WELL AS BAJA CALIFORNIA SENATOR GUSTAVO SANCHEZ VASQUEZ (VAS-KEZZ) AND TIJUANA MAYOR ISMAEL BURGUENO RUIZ (IS-MY-EL)
#######
SOME 31-THOUSAND KAISER HEALTH CARE WORKERS IN CALIFORNIA AND HAWAII ARE STRIKING TODAY (TUESDAY).
THE UNIONS REPRESENTING NURSES, PHARMACISTS AND OTHER HEALTH CARE WORKERS SAY IT’S THEIR BIGGEST STRIKE IN HISTORY.
EMERGENCY ROOM NURSE NATE POLIAKOFF (pol-AH-koff) SAYS THEY’VE BEEN RAISING THE ALARM ON THE ISSUE OF PATIENT CARE, STAFFING SHORTAGES AND PAY FOR YEARS.
STRIKEPREP 2A (0:13)
“FOR SOMETHING AS IMPORTANT AS PATIENT SAFETY, IF YOUR FAMILY'S IN THE HOSPITAL, IF YOU'RE IN THE HOSPITAL, A CHILD'S IN THE HOSPITAL. YOU NEED TO HAVE THE RESOURCES NECESSARY TO PROVIDE THE ABSOLUTE WORLD-CLASS TOP CARE. AND RIGHT NOW, WE'RE NOT THERE.”
KAISER SAYS ITS LATEST OFFER INCLUDES GENEROUS WAGE INCREASES THAT ARE ALREADY ABOVE MARKET RATE, AND A STRIKE IS NOT NECESSARY.
IF YOU HAVE AN APPOINTMENT TODAY (TUESDAY), KAISER SAYS DON’T CANCEL IT; THEY WILL CALL YOU IF RESCHEDULING IS NEEDED.
#########
THE SPORTS BUSINESS CAN BE ROUGH, WITH A WIN OR BUST MINDSET AT TIMES
BUT MAYBE WHAT WE DON’T TALK ABOUT ENOUGH IS THE TOLL IT CAN TAKE
AND FOR THE SAN DIEGO PADRES NOW FORMER MANAGER MIKE SHILDT, THAT’S EXACTLY WHY HE SAID HE’S RETIRING
HE CITED THE OVERALL GRIND AS WELL AS THE MENTAL AND PHYSICAL TOLL THE GAME HAS TAKEN ON HIM
SHILDT WAS A COACH FOR TWO SEASONS AND MOST RECENTLY THE MANAGER FOR THE LAST TWO YEARS
DURING THAT TIME HE HELPED LEAD THE CLUB THROUGH BACK TO BACK 90-WIN SEASONS; MAKING THE POST SEASON IN BOTH
THE PADRES BALL CLUB THANKED SHILDT IN AN INSTAGRAM POST AS THE SEARCH FOR A NEW MANAGER IS SET TO BEGIN IMMEDIATELY
#########
BEFORE YOU LEAVE THE HOUSE, BE SURE TO GRAB A LIGHT WEATHERPROOF JACKET OR UMBRELLA.
A SHORT BUT SOMEWHAT SUBSTANTIAL RAIN SHOWER IS EXPECTED TODAY, AS WELL AS STRONG COOL WINDS
THE NATIONAL WEATHER SERVICE SAYS THAT’S BECAUSE A LOW PRESSURE SYSTEM IS MOVING ALONG THE WEST COAST
From KPBS, you're listening to San Diego News Now.
######
##########
SAN DIEGO BEGAN ROLLING OUT THEIR NEW TRASH BINS YESTERDAY (MONDAY). VIDEO JOURNALIST MATTHEW BOWLER GOT A SNEAK PEAK OF THE NEW RECEPTACLES..
ROLLOUT 1 :42 SOQ
San Diego City Council President Joe LaCava was in La Jolla showing off the first set of new trash bins for the city.
LaCava says the passing of Measure B, and charging San Diegans for trash collection is what made getting the new bins possible.
"This is the first on the ground step as we modernize collection, improve and increase city services, and make sure we are using 21st-century methods to track our work"
225,000 San Diego households are eligible for the new bins, according to the city.
If you want to see when your new trash bin is scheduled to arrive, go to sandiego.gov/trash.
Matthew Bowler KPBS News.
##########
CALIFORNIA GOVERNOR GAVIN NEWSOM SIGNED INTO LAW A BILL CREATING A STATE BUREAU FOR DESCENDENTS OF AMERICAN SLAVERY.
REPORTER KATIE HYSON SPOKE WITH THE BILL’S AUTHOR, SAN DIEGO’S STATE SENATOR AKILAH WEBER PIERSON, ABOUT WHAT’S NEXT.
BUREAU 1 trt :40 SOQ (kh/gd)
It took more than a century since emancipation for a state to move toward official, comprehensive reparations.
SOT :06 We have waited for a very long time. But when California started to move in this direction, we've done a lot of things very quickly.
Weber Pierson called the bureau a “home base” for running the state’s reparations programs.
The first step is for the governor to select a director.
SOT :11 We want to ensure that the person that is selected . . . really understands . . . their historic role and that they have a true vision for where the Bureau will go.
She anticipates the search process will take six months to a year.
Katie Hyson, KPBS News
##########
THE NOVEMBER 4 SPECIAL ELECTION IS JUST A FEW WEEKS AWAY.
REPORTER JACOB AERE SAYS WHILE ALL CALIFORNIA VOTERS CAN WEIGH IN ON REDISTRICTING VIA PROP 50, THERE’S AN ADDITIONAL ISSUE FOR A FEW THOUSAND RESIDENTS IN POWAY.
__________________________________________________
D2EXPLAINER 1 (:44)
District 2 councilmember Tony Blain is the focus of a recall election in Poway.
Blain has only been in office since December, and since his swearing in, he’s been accused of vote trading, along with threatening and harassing city staffers and other officials.
The Poway City Council censured him in February… a first in the city’s nearly 45 year history.
In August, the council voted to hold the special municipal election after enough signatures from District 2 residents were collected to put the question on the ballot.
If a simple majority of residents votes “no,” the recall fails, and Blain will remain in office.
But if a simple majority votes “yes,” he will be removed from office, and the position will remain vacant until it’s filled. Jacob Aere, KPBS News.
ANCHOR TAG: WE REACHED OUT TO TONY BLAIN FOR COMMENT, AND HAVE NOT YET RECEIVED A RESPONSE.
##########
A SMALL GROUP OF VETERANS AND LOCAL BOOSTERS ARE WORKING TO GET THE 2029 INVICTUS GAMES TO SAN DIEGO. THIS SUMMER, THEY MADE THE FINAL SIX.
REPORTER ANDREW DYER HAS MORE ON WHAT THE GAMES MEAN TO THESE ATHLETES.
INVICTUS AD 4:13 SOQ
BASKETBALL NATS
IT’S A WEDNESDAY AFTERNOON AND A GROUP IS PLAYING WHEELCHAIR BASKETBALL IN CITY HEIGHTS.
ONE OF THE PLAYERS IS ANTHONY PONE. HE WAS ALWAYS A BASKETBALL PLAYER, BUT YEARS AGO HE LOST HIS RIGHT LEG IN A CAR ACCIDENT THE ARMY VETERAN THOUGHT HIS SPORTS CAREER WAS OVER.
THAT’S WHEN HE FOUND WHEELCHAIR BASKETBALL.
ANTHONY PONE, TEAM USA ATHLETE
I THOUGHT THAT THE GAME WAS OVER FOR ME. BUT WHEN I STARTED TO PLAY AGAIN, IT WAS LIKE, OKAY, THIS IS SPORT, OKAY? IT'S JUST AS COMPETITIVE, IF NOT MORE.
SUCH IS THE POWER OF SPORTS FOR PEOPLE LIVING WITH DISABILITIES.
PRINCE HARRY OF GREAT BRITAIN SAW THIS FOR HIMSELF AFTER DEPLOYING TO AFGHANISTAN MORE THAN A DECADE AGO.
IN 2014, HE LAUNCHED THE INVICTUS GAMES. VETERANS WITH DISABILITIES FROM AROUND THE GLOBE COMPETE IN WHAT’S BECOME A BIENNIAL ADAPTIVE SPORT COMPETITION.
SAN DIEGO HAS ITS OWN BID TO HOST THE GAMES IN 2029.
ANDY SOLER, INVICTUS GAMES SAN DIEGO 2029 BID COMMITTEE
THINK WE'VE GOT A PRETTY STRONG BID
ANDY SOLER (SOLAR) REPRESENTS THE BRITISH-AMERICAN BUSINESS ASSOCIATION AND IS THE CO-CHAIR OF SAN DIEGO’S BID COMMITTEE. HE SAYS THE RESPONSE TO THE BID HAS BEEN GOOD.
ANDY SOLER, INVICTUS GAMES SAN DIEGO 2029 BID COMMITTEE
IT'S DEFINITELY BEEN THE MOST HUMBLING EXPERIENCE OF MY LIFE. EVERYWHERE WE'VE GONE, WE'VE JUST BEEN MET WITH POSITIVITY, WITH PEOPLE THAT WANT TO DO WHATEVER THEY CAN TO BRING THE GAMES TO SAN DIEGO.
JIESYL RAMA IS ONE OF THE VETERAN ATHLETES WORKING TO BRING THE GAMES.
JIESYL RAMA, TEAM USA ATHLETE
ADAPTIVE SPORTS HAS CHANGED MY LIFE. IT'S GIVEN ME A COMMUNITY.
IT’S GIVEN ME A PLACE TO BE MYSELF AND FEEL NORMAL.
WE MET RAMA’S IN CITY HEIGHTS WITH HER SERVICE DOG, HUGO.
FIVE YEARS AGO, SHE WAS A SAILOR ON THE GUIDED-MISSILE DESTROYER USS FITZGERALD. IN 2020, HER SHIP WAS DOCKED ACROSS THE PIER FROM THE USS BONHOMME RICHARD WHEN IT CAUGHT FIRE.
JIESYL RAMA, TEAM USA ATHLETE
WE WERE ACTUALLY RESPONDING TO THE FIRE. I HAPPENED TO BE OUTSIDE DURING THE SECOND BLAST. WHERE, THAT BLAST, THE FORCE OF THE BLAST THREW ME BACK ONTO THE DECK OF MY SHIP.
RAMA’S INJURIES WERE SEVERE AND SHE WAS MEDICALLY RETIRED FROM THE NAVY.
SINCE THEN SHE PARTICIPATED IN THE WARRIOR GAMES — DEFENSE DEPARTMENT’S ADAPTIVE SPORTS COMPETITION. THAT EARNED HER A SPOT ON TEAM USA FOR THIS YEAR’S INVICTUS GAMES IN VANCOUVER.
THE SECRET SAUCE OF THE INVICTUS GAMES IS REALLY HARD TO, IT'S EASY TO … DESCRIBE, BUT YOU JUST HAVE TO BE THERE. YOU HAVE TO BE THERE. YOU HAVE TO EXPERIENCE IT. AND THAT EVERYONE WHO'S BEEN … DOING THE INVICTUS GAMES HAS SEEN THE INVICTUS GAMES EXPERIENCE THE INVICTUS GAMES. IT'S IT'S IT'S,
IT'S VERY IMPACTFUL. IT'S LIFE CHANGING FOR THEM.
STEVEKAPPES.MP4: 6;58;27 - 07;12;09
STEVE KAPPES, DIRECTOR, SAN DIEGO WOUNDED WARRIOR TENNIS PROGRAM
I'VE HAD MANY WOUNDED, ILL AND INJURED SERVICE MEMBERS AND VETERANS SAY TO ME, WE'VE DEVELOPED A RELATIONSHIP AND, AND TRUST THAT OUR TENNIS PROGRAM HAS SAVED THEIR LIVES
STEVE KAPPES IS THE DIRECTOR OF THE SAN DIEGO WOUNDED WARRIOR TENNIS PROGRAM. WE CAUGHT UP WITH HIM AT THE UNIVERSITY OF SAN DIEGO DURING A COLLEGE TENNIS TOURNAMENT.
THE RETIRED NAVY CAPTAIN SAYS HE’S SEEN FIRST-HAND WHAT THESE SPORTS PROGRAMS DO FOR VETERANS.
IT WILL SHINE A VERY BRIGHT LIGHT ON THE WHOLE WORLD OF ADAPTIVE SPORTS, AND CERTAINLY WITH A SPECIFIC FOCUS ON THE MILITARY POPULATION. I THINK IT'S GOING TO HELP OUR COMMUNITY IN GENERAL, UNDERSTAND A LOT MORE ABOUT WHAT ADAPTIVE SPORTS ARE ABOUT.
PONE SAYS HOSTING THE GAMES WOULD MEAN MORE OPPORTUNITIES TO GIVE BACK.
ANTHONY PONE, TEAM USA ATHLETE
I'M HAPPY THAT I'M ALIVE BECAUSE THERE'S AN ALTERNATIVE. AND I ALMOST MET THAT ALTERNATIVE TO MY CAR ACCIDENT. AND SO EVERY DAY I'M ALIVE, I BREATHE DEEP. AND IF I SEE SOMEBODY IN A POSITION JUST LIKE MINE, JUST LIKE ME, IT'S ALL ABOUT. IT'S ALL ABOUT SHARE MY EXPERIENCES AND AND HOPE THEY'RE MOTIVATED BY THEM SO THEY CAN GET ON THEIR JOURNEY AS WELL.
SAN DIEGO ISN’T A SHOO-IN TO HOST THE GAMES. OTHER FINALISTS ARE DENMARK, NIGERIA, ITALY, SOUTH KOREA AND UKRAINE.
SOLER SAYS THE BID NEEDS COMMUNITY COMMITMENT AND FINANCIAL COMMITMENT — TO MAKE IT TO THE FINAL TWO CITIES IN DECEMBER.
THE 2029 HOST CITY WILL BE ANNOUNCED NEXT SUMMER.
ANDREW DYER, KPBS NEWS
##########
That's it for the podcast today. I'm Lawrence K Jackson.