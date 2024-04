El poder es nunca tener que decir ‘no’. Cómo los demócratas de California anulan proyectos de ley sin votar en contra

Mike Fong ha emitido más de 6,000 votos desde que se unió a la Asamblea estatal en 2022 y nunca votó “no”. Pilar Schiavo es más nueva en la Asamblea, pero aún no ha votado “no” después de más de 2,000 oportunidades.

Sorprendentemente, sus colegas demócratas en la Legislatura no son muy diferentes. Utilizando nuestra nueva base de datos de Digital Democracy, CalMatters examinó más de 1 millón de votos emitidos por legisladores actuales desde 2017 y encontró que los demócratas votan “no” en promedio menos del 1% de las veces.

¿Por qué? No es algo de lo que quieran hablar. Los demócratas han tenido supermayorías en ambas cámaras legislativas desde 2019, por lo que la mayoría de los votos involucran proyectos de ley de sus colegas políticos. Pero los líderes legislativos y legisladores contactados por CalMatters rechazaron repetidas solicitudes de explicar un patrón que podría parecer un sello de aprobación para acuerdos realizados fuera de la vista del público. Y parece estar sancionado por los dirigentes.

“Sólo hay dos malditos botones en tu escritorio: hay un botón verde y un botón rojo”, dijo el año pasado el entonces presidente de la Asamblea, Anthony Rendon, a la Federación Laboral de California en declaraciones reportadas por Politico. “El noventa y nueve por ciento de las veces, el botón verde es el botón de mano de obra. El noventa y nueve por ciento de las veces, el botón verde significa que estás haciendo lo correcto y el botón rojo significa que eres un imbécil”.

La oficina de Rendón se negó a hacer comentarios o ponerlo a disposición para una entrevista.

En lugar de votar “no”, los datos, el video y las transcripciones del proyecto Democracia Digital de CalMatters revelan que los legisladores a menudo se negarán a emitir un voto. Los legisladores utilizan ampliamente esta táctica como una cortesía para evitar molestar a sus compañeros legisladores que se enojarían si votan “no” a sus proyectos de ley, pero es una práctica controversial que, según los críticos, les permite evitar la rendición de cuentas.

“Hay muchas personas que se abstienen y que años después dirán: ‘Oh, estaba en el baño’ o ‘Me había ido’ o ‘Estaba en una reunión'”, dijo Mike Gatto, ex demócrata. Asambleísta de Los Ángeles. “Les proporciona una excusa después del hecho para afirmar que no estaban allí. Siempre pensé que eso era cobarde, lo opuesto a valiente”.

El año pasado, al menos 15 proyectos de ley murieron por falta de votos en lugar de que los legisladores votaran “no” para anularlos.

El ejemplo más notorio fue cuando un proyecto de ley para aumentar las penas por tráfico sexual de niños murió en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea porque los demócratas no votaron. Después de una condena generalizada, el gobernador Gavin Newsom se involucró, lo que llevó a algunos demócratas del comité a disculparse y volver a votar sobre la medida que Newsom firmó más tarde.

Al menos tres proyectos de ley relacionados con el fentanilo también murieron el año pasado debido a que los demócratas se negaron a votarlos, lo que enfureció a Regina Chávez, quien abogó por la legislación. Su hija de 15 años, Jewels Marie Wolf, murió a causa de la droga en 2022.

“Personalmente me siento insultada, porque creo que todo debería quedar registrado cuando se posee un título estatal”, dijo. “Para eso se inscribieron para representarnos”.

Chávez, junto con un grupo de madres de jóvenes que murieron a causa del fentanilo, aprendieron sobre la prevalencia de los no votos explorando la base de datos de Democracia Digital.

En un ejemplo evidente que encontraron, un proyecto de ley tenía 22 copatrocinadores bipartidistas y probablemente se aprobaría si llegaba al pleno del Senado, pero murió en el Comité de Seguridad Pública del Senado cuando los cuatro demócratas (Nancy Skinner, Steven Bradford, Aisha Wahab y Scott Wiener) se negaron a votar y permaneció en silencio durante el pase de lista. Ninguno de ellos respondió a las solicitudes de entrevista.

El proyecto de ley, llamado “Ley Alexandra” para una joven que murió a causa de la droga, habría requerido que los jueces leyeran una advertencia a los acusados que habían sido condenados por traficar con fentanilo de que si volvían a traficar con las drogas, podrían ser acusados de asesinato si alguien murió después de tomar fentanilo.

Más de 100 personas testificaron en la audiencia, casi todas apoyando el proyecto de ley y muchas compartiendo sus propias experiencias con las muertes por fentanilo. Algunos de los demócratas que no votaron tuvieron una larga discusión con el autor del proyecto de ley, el senador Tom Umberg, demócrata y ex fiscal federal. (Este enlace a Democracia Digital incluye información sobre el proyecto de ley, SB 44, así como video y transcripciones de la audiencia).

“Es más que frustrante”, dijo Laura Didier, quien ha testificado varias veces en Sacramento sobre la legislación sobre el fentanilo y cuyo hijo de 17 años, Zach, murió a causa de la droga en 2020 (ver video y transcripciones de todo el testimonio de Laura Didier).

Didier dijo que requirió una enorme cantidad de trabajo reunir al grupo bipartidista de patrocinadores del proyecto de ley y los partidarios que testificaron. “Para mí, simplemente no tiene sentido que… la gente, al retener su voto, pueda acabar con ese impulso. Ya sabes, es muy, muy frustrante”.

En otro ejemplo, el año pasado, el ex presidente del Comité de Seguridad Pública de la Asamblea votó “no” para anular un proyecto de ley, AB 367, que habría dado lugar a sentencias de prisión más largas para los traficantes de fentanilo. Segundos después, retiró su voto después de que sus cinco compañeros demócratas en el comité anularan el proyecto de ley al no votar.

El entonces presidente, Reggie Jones-Sawyer, un demócrata de Los Ángeles que se postula para el Concejo Municipal de Los Ángeles cuando expire su mandato este año, no respondió un mensaje de CalMatters. La primavera pasada le dijo al comité que trabajó como funerario durante la epidemia de cocaína crack, por lo que simpatizaba con las familias que perdieron a sus seres queridos a causa del fentanilo, pero se puso del lado de los activistas que testificaron que las personas de color han soportado de manera injusta y desproporcionada la peor parte de las duras sentencias. por delitos relacionados con drogas .

“Nuestras comunidades fueron diezmadas por la guerra contra las drogas”, dijo.

El análisis de Digital Democracy

El análisis de datos de CalMatters incluyó más de 1 millón de votos que los legisladores actualmente en ejercicio han obtenido desde 2017 en comités y en el Senado o la Asamblea. El análisis sólo incluyó votos sobre proyectos de ley reales. No se incluyeron resoluciones de rutina. Los datos fueron recopilados por Digital Democracy del sitio web oficial de seguimiento de proyectos de ley de la Legislatura.

El sitio registra los votos de “sí” y “no” de cada legislador. Si un legislador no vota sobre un proyecto de ley, aparece como “NVR”, abreviatura de “No se registró voto”. El sistema en línea no distingue entre un voto de abstención, una ausencia o cuando el legislador está presente pero no se emite ningún voto.

Miguel Gutierrez Jr. / CalMatters Assemblymember Evan Low speaks with fellow lawmaker Phillip Chen at the Capitol on March 27, 2023.

El análisis de CalMatters revela que 38 de los 94 miembros del caucus demócrata han votado “no” 20 o menos veces desde 2017. Esto, a pesar de que cada senador y asambleísta tiene miles de oportunidades para votar. Algunos de esos legisladores han trabajado desde 2017.

Si bien todos los demócratas rara vez votan “no”, algunos miembros destacan en el análisis.

El asambleísta Eduardo García de Coachella ha emitido más de 15,000 votos a favor desde 2017. Solo votó “no” ocho veces. Los asambleístas Schiavo del Valle de Santa Clarita y Fong de Los Ángeles son los dos miembros actuales que nunca votaron “no”.

Incluyen al asambleísta Jesse Gabriel de Encino. Ha estado en el cargo desde 2018 y ha emitido más de 12,000 votos a favor. Ha votado “no” sólo nueve veces. Lisa Calderón de City of Industry ha trabajado en la Asamblea desde 2020 y emitió casi 9,000 votos a favor. Ella votó “no” una vez.

Ninguno de esos legisladores respondió a las solicitudes de entrevista de CalMatters.

Mientras tanto, el análisis de Democracia Digital mostró amplias discrepancias en la no votación. García, el asambleísta de Coachella, tenía más de 2,000 NVR, la mayor cantidad de sus colegas demócratas desde 2017.

Fong, que forma parte del poderoso Comité de Asignaciones, se destacó por otra razón además de nunca votar “no”. Hasta la semana pasada, solo tenía 25 NVR, la tasa de abstención o ausencia más baja de cualquier legislador.

Robert Rivas, quien se convirtió en presidente de la Asamblea el año pasado, solo votó “no” nueve de 12,308 veces desde que se unió a la Asamblea en 2018. Se abstuvo o estuvo ausente en la votación 673 veces durante ese período.

Richard Pedroncelli, Miguel Gutierrez Jr. Assemblymember Mike Fong speaks before an audience in this undated photo. Richard Pedroncelli, Miguel Gutierrez Jr. Speaker of the Assembly Robert Rivas is shown in this undated photo.

“El Portavoz no estará disponible para su historia”, dijo su secretaria de prensa, Cynthia Moreno, en una respuesta enviada por correo electrónico a la solicitud de CalMatters de discutir su historial de votación y el historial de sus colegas legisladores demócratas.

Los republicanos y el botón rojo

No sorprende que los republicanos, ampliamente superados en número en la Legislatura, voten regularmente “no” a los proyectos de ley demócratas. Lo hacen en promedio el 21% del tiempo. Pero el análisis de CalMatters muestra que tienden a no votar proyectos de ley en mayor proporción que los demócratas.

La tasa republicana promedio de “no se registró voto” es de alrededor del 12%. La tasa promedio para los demócratas es del 4.5%.

James Gallagher, líder de la minoría de la Asamblea, dijo que esto se debe a que los demócratas excluyen en gran medida a los republicanos de las discusiones sobre el proyecto de ley, lo que lleva a situaciones en las que los republicanos podrían no oponerse a la intención de un proyecto de ley, pero no se sienten cómodos votando por un lenguaje que no pueden cambiar.

"Ese (proyecto de ley) podría estar en un punto en el que uno está de acuerdo con el rumbo que están tratando de alcanzar", dijo Gallagher, un republicano de Chico. "Pero uno no está realmente seguro de que la política sea realmente correcta y tenga en cuenta todas las diferentes consecuencias no deseadas".

Gallagher ha votado “no” 3236 veces desde 2017 y ha figurado como “No se registró voto” 1708 veces.

Gallagher dijo que apoyaría hacer el proceso más transparente al exigir a los legisladores que declaren oficialmente una abstención en lugar de la forma en que se informa ahora, donde el público no tiene una manera fácil de saber si un miembro estuvo realmente ausente o simplemente se negó a votar sobre un proyecto de ley.

Nancy Skinner

Democrat, State Senate, District 9 (Oakland)

Scott Wiener

Democrat, State Senate, District 11 (San Francisco)

Steven Bradford

Democrat, State Senate, District 35 (Inglewood)

Aisha Wahab

Democrat, State Assembly, District 10 (Fremont)

Robert Rivas

Democrat, State Assembly, District 29 (Salinas)

Eduardo Garcia

Democrat, State Assembly, District 36 (Coachella)

Pilar Schiavo

Democrat, State Assembly, District 40 (Santa Clarita Valley)

Jesse Gabriel

Democrat, State Assembly, District 46 (Encino)

Mike Fong

Democrat, State Assembly, District 49 (Monterey Park)

Reginald Byron Jones-Sawyer

Democrat, State Assembly, District 57 (Los Angeles)

Bill Essayli

Republican, State Assembly, District 63 (Corona)

Bill Essayli, un republicano de Corona que ha trabajado en la Asamblea desde 2022, tiene el porcentaje más alto de NVR en la Legislatura. El veintitrés por ciento de sus votos son NVR.

Essayli dijo que aprendió que es mejor abstenerse en algunos proyectos de ley en lugar de votar “no” para evitar represalias de los demócratas. Dijo que los demócratas son “muy sensibles” y castigan a los legisladores de ambos partidos cuando votan “no”.

Señaló que el año pasado, los demócratas despojaron brevemente a la asambleísta demócrata de Bakersfield, Jasmeet Bains, de una asignación en el comité después de que ella se pusiera del lado de los republicanos y emitiera el único voto demócrata "no" contra el proyecto de ley de impuestos extraordinarios sobre el precio de la gasolina del gobernador Newsom.

Essayli dijo que suele abstenerse de votar proyectos de ley que no apoya cuando no está tratando de hacer una declaración política fuerte. "No votar es un 'no' cortés", dijo. “Y luego presionar el botón rojo es como un 'F no'”.

Essayli dijo que los demócratas lo han atacado después de votar “no”. El Partido Demócrata de California colocó un cartel en su distrito, acusándolo de votar en contra de las víctimas del fentanilo. Dijo que era una represalia por haber votado “no” a una legislación que contenía una disposición sobre el fentanilo que apoyaba y que estaba oculta en un gran proyecto de ley presupuestario que no apoyaba.

Former Assemblymember Gatto has heard all of the excuses about why lawmakers choose not to vote. Sometimes, lawmakers abstain to avoid an activist group or political opponent using their vote against them. Other times, they don’t want to irk a colleague who might feel passionately about a bill that a lawmaker doesn’t particularly care for. Other times, Gatto said, a non-vote is a lawmaker’s way of saying, “Court me. I want you to gather around my desk and promise me something I want.”

El ex asambleísta Gatto ha escuchado todas las excusas sobre por qué los legisladores deciden no votar. A veces, los legisladores se abstienen para evitar que un grupo activista u oponente político utilice su voto en su contra. Otras veces, no quieren irritar a un colega que podría sentir pasión por un proyecto de ley que a un legislador no le interesa especialmente. Otras veces, dijo Gatto, una no votación es la manera que tiene un legislador de decir: “Cortéjame. Quiero que se reúnan alrededor de mi escritorio y me prometan algo que quiero”.

Dijo que es mejor simplemente votar “no” cuando un legislador no apoya la legislación. “Cuando la gente habla de cómo una propuesta muy extraña o mal concebida llegó hasta la Legislatura, la respuesta es porque muy pocas personas se levantaron y dijeron: 'Esto es una tontería'”, dijo. "Cuando la gente lo hace, y lo hace con algo tan claro e inequívoco como un voto 'no', anima a otras personas a tener el mismo coraje para decirle a un legislador, cortésmente, que esta idea podría no ser la mejor".

El equipo que realizó el análisis de datos para esta historia incluyó a Foaad Khosmood, profesor de ingeniería informática de Forbes en Cal Poly San Luis Obispo; Thomas Gerrity, científico de datos y gerente de producto de Digital Democracy; y Zhi He, estudiante investigador de Cal Poly

Este artículo fue originalmente publicado por CalMatters.